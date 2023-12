Dệt may Huế (HDM) chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%

CTCP Dệt may Huế (Huegatex, UPCoM: HDM) mới đây thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/12/2023.

Theo đó, Dệt may Huế thực hiện tạm ứng cổ tức tỷ lệ 30% vốn điều lệ (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Với hơn 20 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Dệt may Huế cần chi hơn 60 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2023. Ngày chi trả dự kiến vào 22/01/2024.



Trong quý III/2023, Dệt may Huế ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 385,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 15,8 tỷ đồng, giảm lần lượt 23% và 70% so với cùng kỳ năm trước.

Dệt may Huế cho biết, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế, chính trị xã hội có nhiều biến động phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Cụ thể, doanh thu tiêu thụ của Dệt may Huế sụt giảm 23% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu mua sắm sản phẩm dệt may giảm rõ rệt. Các đơn hàng giảm về số lượng lẫn đơn giá bán. Bên cạnh đó, nhu cầu và giá bán của ngành Sợi vẫn biến động khó lường và không ổn định, chưa có sự cải thiện trong giai đoạn đầu năm 2023 (giá bán sợi giảm 28% so với cùng kỳ năm 2022).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Dệt may Huế đạt hơn 1.308,4 tỷ đồng doanh thu và gần 69,3 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm tương ứng 20% và 44% so với cùng kỳ, thực hiện được 68% chỉ tiêu doanh thu và 73% kế hoạch lợi nhuận năm.

Kết phiên ngày 7/12, cổ phiếu HDM giảm 1,6% còn 30.400 đồng/cổ phiếu.