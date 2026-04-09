Địa chấn tài chính: Giá vàng bùng nổ lên 6.000 USD/ounce, thay thế USD trong trật tự tài chính mới

Vàng được cho là sắp bùng nổ lên 6.000 USD/ounce. Ảnh minh họa Kitco.

Trao đổi với Kitco News, ông Mancini cho rằng dù giá vàng đã giảm kể từ khi xung đột Iran bùng phát, điều này thực chất cho thấy kim loại quý đang phát huy đúng vai trò của mình trong thời kỳ khủng hoảng – không chỉ với nhà đầu tư mà cả các quốc gia.

“Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các nước vùng Vịnh có thể đang bán vàng, đặc biệt nếu họ không thể xuất khẩu dầu và cần tiền để trang trải chi phí. Họ có dự trữ vàng, và vàng hiện đang đóng vai trò là tài sản thanh khoản", ông Mancini nói.

Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh tính thanh khoản đơn giản của vàng, đồng thời so sánh với những bài học mà thế giới đã rút ra từ nợ chính phủ.

“Vàng là tài sản không gắn với nghĩa vụ của bất kỳ ai. Không giống như trái phiếu Kho bạc Mỹ, trái phiếu Đức hay Pháp, khi mua vàng bạn không cho ai vay tiền cả. Bạn sở hữu nó hoàn toàn. Nhưng khi mua trái phiếu Kho bạc, bạn đang cho chính phủ Mỹ vay tiền", ông nói.

Ông cho biết thêm, khi nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, vàng thường trở nên hấp dẫn hơn – và đây chính là một phần của xu hướng hiện tại. Việc chi tiêu quốc phòng tăng mạnh cũng có thể củng cố thêm động lực này.

Theo ông Mancini, chiến sự tại Iran và làn sóng tăng chi tiêu quốc phòng đang diễn ra trong bối cảnh thế giới dần rời xa đồng USD trong dài hạn.

“Chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển đổi mang tính bước ngoặt liên quan đến việc ‘phi USD hóa’ dự trữ toàn cầu. Khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ đã thực chất tịch thu lượng trái phiếu Kho bạc mà Nga nắm giữ – tức là Nga đã cho Mỹ vay tiền, nhưng cuối cùng lại không được hoàn trả. Sự kiện đó đã góp phần đẩy giá vàng từ khoảng 2.000 USD/ounce lên khoảng 5.000 USD", ông nói.

Ông cũng đề cập đến các cuộc thảo luận về một trật tự thế giới mới, cho rằng trong môi trường đó, đồng USD có thể không còn giữ vai trò là đồng tiền dự trữ toàn cầu.

“Để duy trì thặng dư ngoại hối, các quốc gia phải mua USD và trái phiếu Kho bạc, tức là cho chính phủ Mỹ vay tiền. Nhưng với những gì đang diễn ra trong bối cảnh chuyển đổi hệ thống và trật tự toàn cầu thay đổi, có khả năng cao là các quốc gia thặng dư sẽ không còn muốn tiếp tục làm điều đó”, ông Mancini nhận định.

“Nếu điều đó xảy ra, vàng sẽ trở thành lựa chọn thay thế chính", ông Mancini nói thêm.

Xét trong trung hạn, khi bỏ qua những biến động ngắn hạn do xung đột hiện tại, ông Mancini vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ vượt mốc 6.000 USD/ounce.

“Giá từng ở quanh mức 5.300 USD và đã điều chỉnh do làn sóng bán ra và các yếu tố liên quan. Nhưng khi mọi thứ ổn định và sự chuyển đổi mới này định hình rõ ràng, vàng sẽ vượt trên 6.000 USD", ông nói.

Trong phiên giao dịch rạng sáng thứ Tư 9/4, giá vàng thế giới tiếp tục biến động mạnh. Giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á sáng 9/4 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.821 USD/ounce, giảm mạnh 109 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng hôm nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 4.727 USD/ounce, giảm 17 USD/ounce so với chốt hôm trước đó.