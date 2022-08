DIC Group (DIG): Lợi nhuận tăng vọt nhưng 6 tháng mới thực hiện được 10% kế hoạch năm

Trong 6 tháng đầu năm, DIC Group ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt hơn 183 tỷ đồng, tuy tăng trưởng 53% so với cùng kỳ nhưng lại thực hiện chưa tới 10% kế hoạch lợi nhuận cả năm (dự kiến 1.900 tỷ đồng).

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng và các công ty con (DIC Group, HoSE: DIG) vừa công bố ra báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với mức lợi nhuận trong 6 tháng đạt được chưa bằng 10% kế hoạch cả năm.

Lợi nhuận tăng vọt, 6 tháng đầu năm DIC Group bơm hơn 1.600 tỷ đồng vào các dự án



Trong quý II/2022, DIC Group ghi nhận doanh thu thuần trên BCTC hợp nhất đạt hơn 575.3 tỷ đồng, giảm 6,56% so với cùng kỳ năm trước.



Công ty cho biết, trên báo táo tài chính công ty mẹ, doanh thu quý II chủ yếu nhờ hoạt động bất động sản như: chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu, chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ, chuyển nhượng QSD đất dự án Nam Vĩnh Yên và chuyển nhượng nhà xây thô dự án Hiệp Phước.



Doanh thu bất động sản giảm 84,28 tỷ đồng và doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 7,3 tỷ đồng làm cho doanh thu thuần của quý 2 giảm gần 92 tỷ; doanh thu tài chính tăng 22,4 tỷ. Trên BCTC hợp nhất, ngoài các biến động chủ yếu đã nêu thì còn thêm biến động về: doanh thu bán thành phẩm (sản xuất vật liệu) tăng 8,9 tỷ, doanh thu từ hoạt động xây lắp của các công ty con tăng 32,6 tỷ.

Lợi nhuận gộp đạt 242 tỷ đồng, tăng trưởng 13%; lợi nhuận thuần đạt 87 tỷ, giảm 30% và lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng.

Báo cáo KQHDKD quý 2 2022 của DIG

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, DIC Group ghi nhận doanh thu đạt 1.094 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 142,64 tỷ đồng, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nếu so với con số lợi nhuận kế hoạch năm 2022 là 1.900 tỷ đồng đã được ĐHĐCĐ thường niên trước đó thống nhất qua, 6 tháng đầu năm DIC Group chỉ mới hoàn thành chưa tới 10%. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo của DIC Group vẫn tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trong 6 tháng cuối năm.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của DIC Group giảm 4,9% so với đầu năm về 16.029,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 5.370,4 tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 4.219,5 tỷ đồng, chiếm 26,3%; các khoản phải thu dài hạn đạt 2.381,2 tỷ đồng, chiếm 14,9%; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.334,2 tỷ đồng, chiếm 14,6% tổng tài sản và các tài sản khác. Trữ tiền sụt giảm mạnh, trong đó đến từ khoản trái phiếu của HDBank Vũng Tàu gần 1.200 tỷ đồng.

Tại dự án Đại Phước, DIC Group đã bơm hơn 1.600 tỷ đồng vào loạt dự án trong 6 tháng đầu năm. Cụ thể, tại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (tăng thêm+ 1.100 tỷ đồng). Ngoài ra, công ty còn bơm thêm tiền vào dự án KDC P4 Hậu Giang (+277,2 tỷ), dự án Lam Hạ Center Point (+39,1 tỷ) và dự án khu du lịch Long Tân (+176,3 tỷ).

DIC Group vẫn tiếp diễn mô hình thâm hụt vốn từ năm 2019 tới nay

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 1.906,96 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 352,6 tỷ đồng (chủ yếu đang trong giai đoạn bơm tiền vào các dự án). Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 2.026,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 134,4 tỷ đồng.

Được biết, DIC Corp đã trải qua 3 năm dòng tiền kinh doanh âm liên tục. Trong đó, năm 2019, Công ty ghi nhận âm 245,41 tỷ đồng; năm 2020, Công ty ghi nhận âm 504,3 tỷ đồng; và năm 2021, Công ty ghi nhận âm 1.966,48 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/07, cổ phiếu DIG giảm 650 đồng (tương ứng giảm 1,67%) so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 38.300 đồng.