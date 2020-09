Dịch Covid-19 bùng phát khiến cho hơn 2.000 doanh nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng phải giải thể, tạm ngừng hoạt động.

Ngày 11/9, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KT&ĐT) TP.Đà Nẵng cho hay, trong 8 tháng năm 2020, phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐTđã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.967doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 16.171 tỷ đồng.

Với số doanh nghiệp và số vốn đăng ký như trên đã giảm 27,4% về số doanh nghiệp và giảm 18% về số vốn so với cùng kỳ 2019.

Điều đáng buồn hơn, Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng cũng hoàn tất thủ tục giải thể cho 535 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và có 1.628 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện tạm ngừng hoạt động. Trong khi chỉ có 871 doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động.

Dịch Covid-19 ở Đà Nẵng đã được kiểm soát, nhiều hoạt động bắt đầu trở lại bình thường. Ảnh: Hà Vũ Linh

Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng còn cho hay, về lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ chỉ tăng 2 lĩnh vực gồm sản xuất phân phối, điện, nước, gas, Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội. Còn lại giảm tất cả ở các ngành đặc biệt giảm mạnh trong các lĩnh vực hoạt động như kinh doanh bất động sản; dịch vụ lưu trú và ăn uống và nghệ thuật, vui chơi và giải trí …



Theo Sở KH&ĐT TP.Đà Nẵng, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 8 tháng năm 2020 tiếp tục bị ảnh hưởng do dịch Covid bùng phát trở lại, đặc biệt là đợt bùng phát cuối tháng 7/2020 diễn ra nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố.

Do đó, số doanh nghiệp gia nhập thị trường và số vốn đăng ký tiếp tục giảm so với cùng kỳ (giảm 27,4% về số doanh nghiệp và giảm 18% về số vốn so với cùng kỳ năm 2019). Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 32.067 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 219.494 tỷ đồng.