"Điểm mặt" loạt dự án mập mờ về pháp lý ở Bình Dương

TH&SP Sở Xây dựng Bình Dương vừa công bố hàng loạt dự án bất động sản (BĐS) đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý, chưa đủ điều kiện để huy động vốn nhằm cảnh báo khách hàng, tránh những rủi ro khi thực hiện đầu tư, mua bán.

Dự án đầu tiên được Sở Xây dựng Bình Dương nêu tên là dự án khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5) do Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và Đầu tư KingLand làm chủ đầu tư, ngày 21/6/2019, Sở có nhận đơn đăng ký chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5). Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ, ngày 2/7/2019, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 2457/SXD-QLN về việc trả hồ sơ đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5).

Hiện nay, trên địa bàn huyện Dầu Tiếng không có tên dự án Khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5) do Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và Đầu tư KingLand làm chủ đầu tư.

Sở Xây dựng Bình Dương khẳng định qua rà soát, hiện nay trên địa bàn xã Định An (huyện Dầu Tiếng) Sở chưa tham mưu dự án của Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và Đầu tư KingLand.

Thứ hai, dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp tại phường Vĩnh Phú, TP Thuận An do Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Đầu tư Bất động sản Tường Phong làm chủ đầu tư.

Dự án Contentment Plaza (tên thương mại Roxana Plaza) dính hàng loạt sai phạm.

Sở Xây dựng Bình Dương khẳng định, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Đầu tư Bất động sản Tường Phong có đầu tư dự án Khu chung cư Contentment Plaza tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đến nay chủ đầu tư Tường Phong chỉ có các pháp lý sau: Công văn số 3354/UBND-KTTH ngày 1/11/2010 của UBND tỉnh về việc bố trí địa điểm dự án đầu tư của Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Đầu tư Bất động sản Tường Phong; Giấy phép xây dựng số 3831/GPXD-SXD ngày 8/11/2018.



Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo bán nhà ở hình thành trong tương lai của dự án theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

Thanh tra Sở đã ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính số 147/QĐ-XLVPHC ngày 3/12/2019 đối với Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Đầu tư Bất động sản Tường Phong - chủ đầu tư xây dựng khu nhà ở thương mại và dịch vụ Contentment Plaza.

Được biết, vào đầu tháng 12/2019, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã ra văn bản tiến hành xử phạt đối với chủ công trình khu nhà ở thương mại dịch vụ Contentment Plaza là Công ty Tường Phong (trụ sở tại 180/9 Lạc Long Quân, phường 10, quận 11, TP.HCM) vì đã xây dựng công trình sai với nội dung giấy phép được cấp.

Cụ thể, chủ đầu tư dự án đã không thi công 2 tầng hầm theo giấy phép xây dựng số 3831/GPXD cấp ngày 8/11/2018 do Sở Xây dựng cấp. Diện tích xây dựng từ tầng 1 – 19 đều tăng hàng trăm m2 so với giấy phép xây dựng. Riêng từ tầng 20 – 25 diện tích xây dựng tăng mỗi tầng 444,2 m2, tổng diện tích mà chủ đầu tư xây sai so với giấy phép của 6 tầng là 2.665,2 m2…

Với những sai phạm nghiêm trọng trên Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã xử phạt chủ đầu tư dự án khu nhà ở thương mại dịch vụ Contentment Plaza số tiền 40 triệu đồng và buộc ngưng thi công, khắc phục hậu quả.

Thứ ba, dự án Khu nhà ở Thắng Lợi, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An do Công ty TNHH Thắng Lợi làm chủ đầu tư. Dự án đã có văn bản số 4036/UB-KTTH ngày 18/9/2003 của UBND tỉnh về dự án xây dựng khu dân cư của Công ty Thắng Lợi; Quyết định số 3989/QĐ-CT ngày 8/6/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư Thắng Lợi xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An (nay là TP Dĩ An), tỉnh Bình Dương.

Đến năm 2016, tỉnh Bình Dương có văn bản số 2135 ngày 27/6/2016 về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh diện tích Khu dân cư Thắng Lợi và Quyết định số 3854 ngày 6/9/2016 của UBND thị xã Dĩ An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Thắng Lợi, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Văn bản số 764 ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Thắng Lợi.

Trước đó, dự án này đã bị Thanh tra Sở Xây dựng ra quyết định số 42/QĐ-XPVPHC ngày 6/6/2019 về việc xử phạt vi phạm hành chính xây dựng khi chưa có giấy phép xây dựng công trình.

Sở Xây dựng Bình Dương cho biết, Sở thường xuyên cập nhật thông tin danh sách các dự án đủ điều kiện huy động vốn trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, địa chỉ: www.sxd.binhduong.gov.vn. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có thể tham khảo trên kênh thông tin này khi thực hiện giao dịch bất động sản.