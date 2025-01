Xưa kia, Quảng Yên từng như một “ốc đảo” nay đã là cửa ngõ quan trọng của Quảng Ninh. Và trong năm 2025, khi nơi đây trở thành thành phố thứ 6 của Quảng Ninh, Quảng Yên sẽ phát triển mạnh mẽ theo hướng đô thị thông minh.

Phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Lê Mạnh Tuyến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TX Quảng Yên về những hoạch định chiến lược phát triển của Thị xã trong thời gian tới.

Ông Lê Mạnh Tuyến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TX Quảng Yên

Thưa ông, trong năm 2024, TX Quảng Yên là một trong những địa phương của tỉnh Quảng Ninh chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3 – Yagi. Điều này đã tác động đến tăng trưởng cả năm của Thị xã như thế nào?

Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024, TX Quảng Yên đã phải đối diện với khó khăn, thách thức nhiều hơn là những yếu tố thuận lợi. Đặc biệt là cơn bão số 3 (bão Yagi) diễn ra đầu tháng 9 với cường độ mạnh, sức tàn phá lớn đổ bộ trực diện vào TX Quảng Yên đã gây ra thiệt hại lớn cho các ngành kinh tế và đời sống nhân dân. Ước tổng thiệt hại từ bão số 3 tại TX Quảng Yên là hơn 2.300 tỷ đồng.

Song các cấp uỷ Đảng, chính quyền thị xã đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, thực tiễn của địa phương và chủ đề công tác năm: "Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh", phát huy ý chí tự lực, tự cường, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kiên trì, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Kết thúc năm 2024, TX Quảng Yên đã đạt 13/13 chỉ tiêu đã đề ra. Tiêu biểu, tổng giá trị sản xuất đạt 64.833 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ. Địa phương hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước tỉnh giao trước 40 ngày với tổng số thu hơn 1.374 tỷ đồng, đạt 108,3% dự toán thị xã giao, tăng 47,9% so với cùng kỳ (đây là số thu lớn nhất từ trước đến nay). TX Quảng Yên là địa phương đứng trong tốp đầu toàn tỉnh về thu ngân sách năm 2024. Tổng vốn đầu tư phát triển ước thực hiện 24.000 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về xã hội như tỷ lệ hộ cận nghèo của Quảng Yên trong năm 2024 đã giảm còn 0,77% (giảm 270 hộ cận nghèo, vượt 45 hộ so với kế hoạch); tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 89%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 92%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%; tỷ lệ người dân được dùng nước sạch đạt 96,5%; tỷ lệ thu gom rác thải đạt 98%.

Quảng Yên có nhiều không gian để phát triển theo hướng đô thị thông minh. Ảnh: Dương Văn Toàn

Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm và có bước phát triển; chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, phong trào thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả nổi bật. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, trong ngày 15/12 vừa qua, thị xã đã tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2025- 2027 với tỷ lệ số phiếu cử tri bỏ phiếu đạt 99,93%. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận vào cuộc của nhân dân thị xã.

Có thể thấy, Quảng Yên đã vượt qua khó khăn, để không chỉ đạt mà còn vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã được đề ra từ đầu năm. Vậy đâu là yếu tố then chốt giúp Thị xã tạo nên kỳ tích này?

Những kết quả này không chỉ là thành quả của một năm hay một nhiệm kỳ, mà là cả một chặng đường dài. Thành quả của các nhiệm kỳ trước được kế thừa và phát huy. Đặc biệt là Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Quảng Yên đến năm 2040 được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt vào hồi đầu tháng 3/2023 đã mở thêm không gian phát triển cho Quảng Yên.

Để tạo nền tảng vững chắc cho Quảng Yên tăng trưởng bền vững, Quảng Yên đã xác định hạ tầng giao thông phải đi trước một bước. Năm 2018, cầu Bạch Đằng và tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng hoàn thành, nối liền với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, biến Quảng Yên từ vị trí tựa như "ốc đảo" trở thành "cửa ngõ", đầu mối quan trọng trên trục kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Tiếp đó, nhiều tuyến đường quan trọng khác, có tính kết nối iên vùng đi qua vùng đất Quảng Yên đã và đang được triển khai. Trong đó phải kể đến cầu Bến Rừng, tuyến đường ven sông nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông triều,.... Các nút giao thông quan trọng kết nối với cao tốc đến những khu vực trọng điểm trong phát triển kinh tế của Quảng Yên cũng đã cơ bản được hoàn thành như Nút giao Hạ Long Xanh, Nút giao Đầm Nhà Mạc.

Tận dụng từ lợi thế Cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, Trong 3 năm gần đây, thị xã tập trung nguồn lực và tranh thủ nguồn vốn tỉnh hỗ trợ để cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 331B; đường tỉnh 338 kéo dài; đường nối đường tỉnh 331 với đường tỉnh 338; đường nối từ nút giao Chợ Rộc đến nút giao Phong Hải... Cùng với đó, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải cũng được đầu tư bài bản, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống. Song song với đó, Quảng Yên đặc biệt chú trọng đến phát triển các khu đô thị mới hiện đại, thân thiện với môi trường.

Từ nay đến năm 2023, Quảng Yên sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng 118 công trình giao thông để tạo đột phá về hạ tầng giao thông. Ảnh: Dương Văn Toàn.

Để tiếp tục tạo đột phá về hạ tầng giao thông, hiện TX Quảng Yên lập Đề án phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo Đề án, tổng các công trình hạ tầng giao thông đường bộ đề xuất đầu tư đến hết năm 2030 là 118 công trình. Trong đó, giai đoạn 2024-2025 có 42 công trình, giai đoạn 2026-2030 có 76 công trình (các dự án giao thông đường bộ và các dự án cảng, bến, luồng lạch). Tổng nhu cầu vốn đầu tư là hơn 11.000 tỷ đồng. Những công trình giao thông trọng điểm trên không chỉ kết nối giao thông đồng bộ, mở rộng không gian phát triển, giao thương kinh tế - xã hội giữa Quảng Yên với các vùng, miền khác mà còn tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho nhân dân trong vùng phát huy nội lực, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, nên từ đầu năm 2024 đến nay, TX Quảng Yên tập trung các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đây là "chìa khóa" giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

Đặc biệt để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Yên trở thành phố vào năm 2025, đô thị loại II trước năm 2030, trong năm 2024, TX Quảng Yên đã tập trung cho công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đặc biệt, 2024 được xem là năm bản lề để Quảng Yên đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, từng bước tiệm cận tiêu chí lên thành phố theo đúng lộ trình. Trong đó, hạ tầng giao thông của thị xã đã có những bước phát triển vượt bậc với nhiều dự án nâng cấp và mở rộng đường cao tốc, đường tỉnh lộ, kết nối Quảng Yên với các trung tâm kinh tế quan trọng như: Dự án đường nối cầu Bến Rừng; Nút giao Hạ Long Xanh; nút giao Đầm Nhà Mạc; đường ven sông kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến TP Đông Triều.

Tỉnh Quảng Ninh đã xác định Thị xã Quảng Yên sẽ lên thành phố trong năm 2025 và là thành phố thứ 6 thuộc tỉnh. Vậy hình thái phát triển của thành phố mới Quảng Yên sẽ theo mô hình như thế nào?

Theo lộ trình đến năm 2025 TX Quảng Yên trở thành thành phố thứ 6 của tỉnh Quảng Ninh. Tương lai Quảng Yên sẽ phát triển theo mô hình "thành phố thông minh", trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, dịch vụ cảng biển logistics của tỉnh và cả vùng.

Tương lai Quảng Yên sẽ phát triển theo mô hình "thành phố thông minh", trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao, dịch vụ cảng biển logistics của tỉnh và cả vùng. Ảnh: Đỗ Phương.

Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố vào năm 2025, Quảng Yên đang từng bước xây dựng các nền tảng đô thị thông minh. Các ứng dụng công nghệ trong quản lý giao thông, năng lượng, môi trường và dịch vụ công đã được triển khai, nâng cao hiệu quả quản lý và cải thiện đời sống người dân.

Quảng Yên cũng đã định hướng phát triển khu đô thị thông minh gắn liền với các khu công nghiệp hiện đại, tạo nên một hệ sinh thái hài hòa giữa sản xuất và đời sống. Các dự án quy hoạch phát triển bền vững như giảm phát thải khí nhà kính, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo cũng đang được triển khai..

Mục tiêu đến năm 2030 Quảng Yên phấn đấu đạt đô thị loại II, phát triển không gian theo hướng đa tâm - đa tuyến; đa tâm gồm một trọng tâm là đô thị trung tâm và 5 vệ tinh là các cụm động lực gắn với công nghiệp, cảng biển; công nghiệp công nghệ cao đa ngành; du lịch biển, du lịch núi, du lịch di tích văn hoá làng nghề. Đa tuyến gồm tuyến hành lang cao tốc - tuyến hàng lang ven sông - tuyến hành lang đường tỉnh 338 nối cảng Lạch Huyện (TP Hải Phòng) gắn với các tuyến hành lang kinh tế vùng.

Vậy Quảng Yên đã có kế hoạch như thế nào để thực hiện được mục tiêu này, thưa ông?

Để đạt được mục tiêu này, trước mắt giai đoạn 2024-2025, Quảng Yên sẽ huy động hơn 1.800 tỷ đồng đầu tư nhiều công trình giao thông trọng điểm, công trình đô thị, y tế, giáo dục. Địa phương đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế, kiên định mục tiêu phát triển gắn với việc giữ gìn cảnh quan môi trường và bảo tồn các giá trị văn hóa; tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, nhất là thu hút vốn đầu tư FDI, tăng nhanh tỷ lệ lấp đầy các KCN; cải thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Đặc biệt, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên được xem như hạt nhân tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh, với quy mô lên đến 13.303ha, là nền tảng để phát triển mô hình thành phố thông minh. Đây sẽ là nơi tập trung các khu công nghiệp, cảng biển và dịch vụ hiện đại, góp phần đưa Quảng Ninh tiến tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Hiện Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đang phát triển 5 khu công nghiệp, gồm: Đông Mai, Sông Khoai, Nam Tiền Phong, Bắc Tiền Phong và Bạch Đằng. TX Quảng Yên hiện là địa phương trong tỉnh có nhiều khu công nghiệp nhất. Hiện 5 khu công nghiệp trên đã thu hút được 60 dự án thứ cấp, trong đó có 54 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 3,6 tỷ