"DN không tiếp cận được tín dụng là không đúng, ngân hàng cạnh tranh khốc liệt tìm khách vay"

Đã gần hết nửa chặng đường của năm 2023 song tăng trưởng tín dụng vẫn "ì ạch", thậm chí có những ngân hàng đến nay vẫn tăng trưởng âm. Rất nhiều ngân hàng sẵn sàng cung ứng vốn, vì vậy việc doanh nghiệp cho rằng không tiếp cận được tín dụng là không đúng.

Số liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, đến hết tháng 5, tín dụng nền kinh tế về mặt số liệu đạt trên 12,3 triệu tỷ đồng, tức là mức tăng khoảng 3,17% so với cuối năm 2022. Nhìn lại giờ này năm 2022, tín dụng tăng xấp xỉ 8% so với cuối năm 2021. Như vậy, trong điều kiện điều hành chính sách tín dụng của Ngân hàng Nhà nước không thay đổi, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2022 là 14%, năm 2023 là từ 14% đến 15% song tín dụng tăng thấp trong 5 tháng đầu năm, rõ ràng sức hấp thụ vốn của nền kinh tế yếu hơn đáng kể so với năm ngoái.

Đã gần hết nửa chặng đường của năm 2023 song tăng trưởng tín dụng vẫn "ì ạch"

Theo ông Phạm Thanh Hà - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đối với các ngân hàng thương mại nhà nước, chiếm khoảng 44% thị phần tín dụng, tăng trưởng mới được khoảng 35% so với mức Ngân hàng Nhà nước đã giao. Nhóm ngân hàng cổ phần chiếm khoảng 44% thị phần đang được khoảng một nửa so với mức được giao. Như vậy cả 2 nhóm này chiếm khoảng 91% thị phần tín dụng, vẫn còn rất nhiều dư địa để tăng trưởng cho thời gian còn lại của năm.

Bản thân các ngân hàng thương mại cũng thừa nhận, đã gần hết nửa chặng đường của năm 2023 song tăng trưởng tín dụng vẫn "ì ạch", thậm chí có những ngân hàng đến nay vẫn tăng trưởng âm. Bài toán "đầu ra" cho tín dụng, trong khi đó áp lực nợ xấu "phình to" đang khiến cho lãnh đạo của nhiều nhà băng vô cùng đau đầu.

Lãnh đạo ngân hàng OCB cho hay, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng mới đạt trên 4,43% kể từ đầu năm, ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm mở rộng dư nợ. Trong đó, đã có hàng chục lần điều chỉnh giảm lãi suất cho vay từ đầu năm, hạ lãi suất đồng loạt cho các khách hàng có dư nợ hiện hữu từ 0,5 - 1%/năm trong vòng 3 tháng.

"Ở quý II nhu cầu tín dụng vẫn thấp, tăng trưởng tín dụng không dễ dàng. Tuy nhiên, một số ngành nghề vẫn mạnh dạn đầu tư. Quý II, một số doanh nghiệp quay trở lại, mở rộng sản xuất, đầu tư, tín dụng bắt đầu tăng, nhưng vẫn chưa tăng đột biến", đại diện OCB cho biết.

Chia sẻ với báo chí, ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc BIDV cho biết, ngân hàng rất nỗ lực mong muốn tìm kiếm khách hàng, để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng nhưng vẫn gặp phải những khó khăn chung khiến tăng trưởng tín dụng đang bị chậm lại.

Ông Lâm nói: ngân hàng là ngành cạnh tranh rất khốc liệt, với hàng chục các tổ chức tín dụng do đó có rất nhiều người bán, nên việc doanh nghiệp cho là không tiếp cận được tín dụng là không đúng, bởi nếu không tiếp cận được ngân hàng A thì có thể chuyển sang ngân hàng B, rất nhiều ngân hàng trên thị trường sẵn sàng cung ứng vốn. Mặc dù khẩu vị rủi ro khác nhau, có ngân hàng quy định chặt chẽ, nhưng cũng có ngân hàng lỏng hơn.

"Vì vậy, câu chuyện doanh nghiệp khó tiếp cận được vốn tín dụng đến từ nhiều nguyên nhân: từ cầu nền kinh tế, năng lực khách hàng vay đang bị suy giảm… không đáp ứng được điều kiện vay vốn. Trong khi đó, các ngân hàng không thể hạ chuẩn tín dụng để phục vụ hết các nhu cầu của khách hàng", ông Lâm cho hay.

Tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần lớn cũng cho biết các ngân hàng cũng chịu áp lực tăng trưởng tín dụng, gắn liền với KPI, nhưng tìm "đỏ mắt" cũng không có khách hàng thỏa tiêu chí như mong đợi để cho vay.

"Giữa các ngân hàng lớn cũng cạnh tranh gay gắt để kéo khách hàng tốt về. Trong khi đó các doanh nghiệp sẵn sàng vay thì ngân hàng không dám giải ngân vì không nhìn thấy phương án kinh doanh cũng như dòng tiền khả thi", vị này nói.

Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng ì ạch, giảm thêm lãi suất cho vay để tăng sức hấp thụ vốn của nền kinh tế là ưu tiên của ngành ngân hàng thời gian tới.

"Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục kéo giảm lãi suất nhằm kích thích nhu cầu đầu tư và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp, qua đó giúp tín dụng tăng tương ứng", Tổng giám đốc BIDV cho biết.

Về phía Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà thông tin, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Sau rất nhiều động thái điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ tháng 3 đến tháng 5, mặt bằng lãi suất cũng đã giảm, số liệu gần đây cho thấy lãi suất cho vay của các khoản vay mới bình quân hiện tại khoảng 9,07%, giảm 0,9% so với cuối năm ngoái. "Với số liệu như thế này, chúng tôi tin tưởng rằng mặt bằng lãi suất đang giảm và cũng sẽ giảm trong thời gian tới", ông Hà nói.