Doanh thu du lịch 2 tháng của Khánh Hòa ước đạt trên 3.200 tỷ đồng

Doanh thu du lịch 2 tháng của tỉnh Khánh Hòa ước đạt 3.294,6 tỷ đồng, tăng gần 210,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Ngày 1/3, nguồn tin từ lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, ước tính trong tháng 2, tổng lượt khách lưu trú du lịch khoảng 230.000 lượt, tăng 56,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, có 90.000 lượt khách quốc tế, 140.000 lượt khách nội địa. Doanh thu du lịch tháng 2 ước đạt 1.344 tỷ đồng, tăng hơn 56,1% so với cùng kỳ.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã đón hơn 573.000 lượt khách lưu trú, tăng 92,4% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó hơn 174.700 lượt khách quốc tế, hơn 398.560 lượt khách nội địa. Doanh thu du lịch 2 tháng ước đạt 3.294,6 tỷ đồng, tăng gần 210,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Du khách quốc tế đến tham quan tại Nha Trang - Khánh Hòa. Ảnh: C.T

Năm 2023, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu đón 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó 2,5 triệu lượt khách nội địa, 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt 21.000 tỷ đồng.

Ước tính, năm 2022, Khánh Hòa đón hơn 2,57 triệu lượt khách lưu trú (tăng gần 4,3 lần so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 275.000 lượt, gấp 11,1 lần so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt gần 2,3 triệu lượt, tăng gấp 3,9 lần so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 13.843,8 tỷ đồng, tăng gấp 5,75 lần so với cùng kỳ năm 2021.