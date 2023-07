Doanh thu du lịch Khánh Hòa đạt gần 19 nghìn tỷ đồng

Trong 7 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đạt doanh thu du lịch gần 19 nghìn tỷ đồng, tăng 148,6% so với cùng kỳ.

Ngày 29/7, thông tin từ Sở Du lịch cho biết, trong mùa du lịch hè năm nay, Khánh Hòa đón lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, nhất là vào dịp cuối tuần.

Theo đó, trong tháng 7/2023, toàn tỉnh đón 1,25 triệu lượt khách lưu trú, tăng 210% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 245 nghìn lượt, tăng gần 7 lần (668,3%) so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt hơn 5.793 tỷ đồng, tăng 180,7 % so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến hết tháng 7, toàn tỉnh đón hơn 4 triệu lượt khách lưu trú, tăng 175,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, có hơn 996,6 nghìn lượt khách quốc tế và hơn 3 triệu lượt khách nội địa. Doanh thu du lịch ước đạt gần 19.040 tỷ đồng, tăng 148,6% so với cùng kỳ.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa, trong tháng 8 Khánh Hòa sẽ có giải Marathon Marvelous Nha Trang 2023 và tháng 9 sẽ diễn ra Lễ trao thưởng Cánh Diều vàng. Đây là lần thứ 2, Hội Điện ảnh Việt Nam ký với một Tập đoàn trên địa bàn tổ chức tại TP Nha Trang.

Ngoài ra, còn có một số chương trình mang tầm quốc tế đang đợi các cấp có thẩm quyền thông qua. Với các sự kiện mang tầm quốc tế và quốc gia, ngành du lịch Khánh Hòa kỳ vọng bứt phá trong thời gian tới.