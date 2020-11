Do ảnh hưởng của bão số 12 đến khu vực Nam Trung bộ các hãng hàng không Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet đã huỷ và điều chỉnh nhiều chuyến bay để đảm bảo an toàn hàng không.

Thông tin từ Cục hàng không Việt Nam, để đảm bảo an toàn hàng không khi bão số 12 đến khu vực Nam Trung bộ, sân bay Tuy Hoà (Phú Yên) sẽ tạm dừng khai thác từ 17 giờ ngày 9/11 đến 16 giờ ngày 10/11.

Bên cạnh đó, Sân bay Phù Cát (Bình Định) tạm dừng khai thác từ 0 giờ ngày 10/11 đến 15 giờ cùng ngày. Sân bay Cam Ranh (Nha Trang) tạm dừng khai thác từ 0 giờ ngày 10/11 đến 16 giờ cùng ngày.

Đối với khu vực miền Nam, sân bay Buôn Ma Thuột tạm dừng khai thác từ 7 giờ ngày 10/11 đến 16 giờ cùng ngày. Sân bay Liên Khương (Đà Lạt) tạm dừng khai thác từ 6 giờ ngày 10/11 đến 16 giờ cùng ngày.

Nhiều chuyến bay bị tạm dừng do bão số 12.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, hãng sẽ hủy 6 các chuyến bay giữa TP. Hồ Chí Minh -Tuy Hoà VN1660, VN1661; TP. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn VN1392, VN1393; Hà Nội - Nha Trang VN1550, VN1551. Cùng với đó là các chuyến bay phải lùi thời gian khởi hành từ các sân bay khác đến Tuy Hoà, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Quy Nhơn Chu Lai sau 16h00 ngày 10/11/2020. Pacific Airlines lùi thời gian khai thác 6 chuyến bay trên đường bay giữa Tp. Hồ Chí Minh- Tuy Hoà, Đà Lạt: BL6290, BL6291, BL6224, BL6225, BL6226, BL6227.

Cũng do ảnh hưởng của bão số 12, hãng hàng không Vietjet cũng đã lên kế hoạch điều chỉnh và tạm dừng các chuyến bay đến và đi Nha Trang bao gồm: VJ690/689, VJ602/603 chặng TP HCM - Nha Trang; VJ779/776, VJ771/770 chặng Hà Nội - Nha Trang; VJ581/580 chặng Đà Nẵng - Nha Trang.

Hãng cũng tạm ngừng khai thác các chuyến bay VJ206/207 chặng TP HCM -Tuy Hoà; VJ403/408, VJ401/402 chặng Hà Nội - Đà Lạt, VJ713/712 chặng Vinh - Đà Lạt; Tạm ngừng khai thác các chuyến đến và đi Quy Nhơn bao gồm VJ433/432 chặng Hà Nội -Quy Nhơn; VJ384/381, VJ386/387 chặng TP HCM - Quy Nhơn.

Đại diện Vietjet cho rằng: Tạm ngừng khai thác các chuyến đến và đi Buôn Ma Thuột bao gồm VJ491/492 chặng Hà Nội - Buôn Ma Thuột; VJ740/741 chặng Buôn Ma Thuột - Vinh; VJ711/710 chặng Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột - Đà Nẵng; Thay đổi giờ bay các chuyến đến Nha Trang bao gồm VJ731/732 chặng Hải Phòng - Nha Trang; VJ775/774 chặng Hà Nội - Nha Trang; VJ602/603 chặng TP HCM - Nha Trang; Thay đổi giờ bay các chuyến đến Quy Nhơn bao gồm VJ435/434 chặng Hà Nội - Quy Nhơn; Thay đổi giờ bay các chuyến đến Đà Lạt bao gồm VJ407/404 chặng Hà Nội - Đà Lạt.

Hành khách trên các chuyến bay ngày 9 - 10/11 chịu ảnh hưởng do sân bay đóng cửa sẽ được hỗ trợ theo chính sách của hãng, chuyển sang các chuyến bay tăng cường khác để tiếp tục hành trình khi sân bay mở cửa trở lại và thời tiết tốt hơn.

Các hãng hàng không cho biết, tình huống chuyến bay bị ảnh hưởng do nguyên nhân thời tiết gây phát sinh chi phí lớn cho hãng hàng không nhưng an toàn cho hành khách luôn được đặt lên hàng đầu. Hãng hàng không chân thành cáo lỗi và mong hành khách thông cảm về những phiền phức, ảnh hưởng tới lịch bay do tình hình thời tiết diễn biến bất thường.

Tương tự, hãng hàng không Bamboo Airways cũng công bố hủy nhiều chuyến bay do đóng cửa các sân bay. Cụ thể, Bamboo Airways hủy chuyến QH1213 thực hiện hành trình Hà Nội - Quy Nhơn; QH1212 thực hiện hành trình Quy Nhơn - Hà Nội; QH1122 thực hiện hành trình TP.HCM - Quy Nhơn; QH1123 thực hiện hành trình Quy Nhơn - TP.HCM.

Bamboo Airways cũng đổi lịch khai thác nhiều chuyến bay trong ngày 10/11. Cụ thể như chuyến QH1215 thực hiện hành trình Hà Nội - Quy Nhơn sẽ khởi hành lúc 13h35; QH1214 thực hiện hành trình Quy Nhơn - Hà Nội giờ khởi hành mới là 16h00; QH1417 thực hiện hành trình Hà Nội - Cam Ranh giờ khởi hành mới là 14h25; QH1418 thực hiện hành trình Cam Ranh - Hà Nội giờ khởi hành mới là 16h55; QH1320 thực hiện hành trình TP HCM - Đà Lạt giờ khởi hành mới là 15h15; QH1321 thực hiện hành trình Đà Lạt - TP HCM giờ khởi hành mới là 16h55;

QH1421 thực hiện hành trình Hà Nội - Đà Lạt giờ khởi hành mới là 14h20; QH1422 thực hiện hành trình Đà Lạt - Hà Nội giờ khởi hành mới là 16h50; QH1403 thực hiện hành trình Hà Nội - Buôn Ma Thuột giờ khởi hành mới là 14h30; QH1404 thực hiện hành trình Buôn Ma Thuột - Hà Nội giờ khởi hành mới là 16h50; QH1334 thực hiện hành trình TP HCM - Buôn Ma Thuột giờ khởi hành mới là 15h05; QH1335 thực hiện hành trình Buôn Ma Thuột - TP HCM giờ khởi hành mới là 16h40.

Hiện các hãng hàng không, khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay tại khu vực ảnh hưởng của cơn bão số 12 trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng.