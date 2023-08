Dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre điều chỉnh tăng hơn 1.634 tỷ đồng

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Cụ thể, Bộ GTVT đã phối hợp với UBND các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre rà soát hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh theo các nội dung báo cáo thẩm định Báo cáo thẩm định số 5808/BC-BKHĐT ngày 21/7/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ GTVT đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Qua đó, tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án là 6.810,11 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, trong đó vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 là 5.591,98 tỷ đồng, vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 là 1.218,13 tỷ đồng.

Cầu Cần Thơ. Ảnh: TA

Tổng mức đầu tư được Bộ GTVT đề xuất điều chỉnh tăng 1.634,66 tỷ đồng so với Quyết định số 1741/QĐ-TTg ngày 5/11/2020, gồm: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tăng khoảng 1.964,37 tỷ đồng; chi phí xây dựng, thiết bị giảm 96,42 tỷ đồng do cập nhật, chuẩn xác theo khối lượng và đơn giá theo dự toán được duyệt; chi phí quản lý, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác giảm 89,98 tỷ đồng do cập nhật các chi phí theo các quyết định phê duyệt dự toán và dự kiến các chi phi khác chưa có quyết định phê duyệt; chi phí dự phòng giảm 143,31 tỷ đồng do chuẩn xác lại tỷ lệ chi phí dự phòng các yếu tố phát sinh về khối lượng và yếu tố phát sinh trượt giá theo chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác.

Về thời gian thực hiện dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre với thời gian hoàn thành được xác định lại là năm 2026 thay vì năm 2025 như kế hoạch ban đầu.

Bộ GTVT cho biết, dự án chịu tác động lớn từ tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, dự kiến đến quý IV/2023 mới có thể thi công trên toàn tuyến phía Tiền Giang, đây cũng là đoạn tuyến có yêu cầu xử lý đất yếu với thời gian gia tải lên đến 15 tháng.

Gói thầu XL-02 thi công xây dựng cầu dây văng có thời gian thực hiện hợp đồng 36 tháng, dự kiến hoàn thành trong quý I/2026.

Do vậy, cần thiết xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án để đảm bảo phù hợp thực tế triển khai thi công nhằm bảo đảm thời gian thực hiện của các hạng mục chính của Dự án và chất lượng công trình. Cầu Rạch Miễu 2 được xây dựng cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 4 km về phía thượng lưu.

Công trình dài 17,6 km, có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa Quốc lộ 1 với đường tỉnh 870) thuộc địa phần huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Điểm cuối dự án tại khoảng Km16+660 Quốc lộ 60, cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71 km, thuộc địa phận TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Cầu chính vượt sông Tiền có kết cấu dây văng, dài gần 2km, rộng 21,5m, 4 làn xe, thiết kế cho thời gian khai thác 100 năm; Đoạn cầu vượt sông Mỹ Tho là cầu đúc hẫng, dài 456 m, 4 làn xe, riêng đường dẫn trên tuyến có 4 làn dành cho ô tô, 2 làn hỗn hợp, vận tốc 80 km/h.

Dự án được chia làm 6 gói thầu xây lắp; được khởi công trong tháng 3/2022 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2025.