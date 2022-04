HSBC điều chỉnh tăng dự báo lạm phát lên 3,7% sau khi xem xét giá nhiên liệu tăng cao. Điều đó sẽ thúc giục cần phải thắt chặt tiền tệ. HSBC cũng dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh lãi suất tăng 50 điểm cơ sở trong Quý 3/2022.

HSBC vừa phát hành báo cáo "Vietnam at a glance – Bước đi thận trọng" với nội dung chính xoay quanh 3 điểm chính: (i) Kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, Quý 1/2022 đạt 5% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ xuất khẩu vững vàng; (ii) Mặc dù vậy, giá nhiên liệu thế giới tăng cao có thể đặt ra rủi ro cho tài khoản vãng lai và khả năng phục hồi tiêu dùng cá nhân; (iii) HSBC dự báo Việt Nam sẽ lấy lại mức tăng trưởng ổn định 6,2% trong năm 2022 nhưng vẫn có khả năng đối mặt với mức lạm phát cao hơn ở mức 3,7%.



HSBC: Việt Nam đã có một khởi đầu tốt đẹp cho năm 2022



Việt Nam đã có một khởi đầu tốt đẹp cho năm 2022 với GDP Quý 1/2022 tăng vững vàng ở mức 5% so với cùng kỳ năm trước. Con số tăng trưởng GDP Quý 1/2022 của Việt Nam cao hơn mức kỳ vọng 4,7% của HSBC và thấp hơn chút so với mức dự báo chung của thị trường 5,5%. Khối phân tích của Ngân hàng HSBC cho rằng, con số tăng trưởng 5% trong Quý 1/2022 nói lên một thông điệp rất rõ ràng: Việt Nam đã lấy lại đà phục hồi ổn định vững vàng, nhờ phục hồi trên diện rộng.



Một mặt, động lực tăng trưởng bên ngoài đã tăng tốc trở lại. Không chỉ hưởng lợi từ chu kỳ công nghệ được kéo dài, các ngành trọng điểm khác cũng có kết quả rất tốt.



Xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ trong Q1/2022 trong mọi lĩnh vực

Cụ thể, xuất khẩu tháng 3 tăng trưởng đạt gần 15% so với cùng kỳ năm trước, kéo tăng trưởng Quý 1/2022 lên gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu đạt được là nhờ nhu cầu hàng điện tử tăng cao, mặc dù cũng phản ánh phần nào tình hình giao hàng chậm mẫu điện thoại chủ lực Galaxy S22 của Samsung. Bên cạnh điều kiện thuận lợi do chu kỳ công nghệ được kéo dài, xuất khẩu các mặt hàng khác của Việt Nam cũng mạnh mẽ không kém như dệt may/da giày, máy móc và đồ gỗ.



Mặc dù xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ, thặng dư thương mại của Việt Nam trong Quý 1/2022 thu hẹp xuống mức tối thiểu 0,8 tỷ USD. HSBC cho rằng, kết quả này không ngoài tầm dự đoán vì bản chất lĩnh vực sản xuất của Việt Nam luôn cần phải nhập khẩu nhiều. Thực tế, nhập khẩu tăng 16% so với cùng kỳ năm trước và một nửa trong số đó là linh kiện điện tử.

HSBC cho rằng, kết quả xuất khẩu vượt bậc cũng cho thấy tình trạng thiếu hụt lao động nói chung đã bớt nghiêm trọng, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, mặc dù một số nơi vẫn phải đối mặt với tình trạng không đủ nhân công.

Một lưu ý, mặc dù trong Quý 1/22022 tiêu dùng cá nhân tiếp tục phục hồi dù còn chậm. Điều đáng khích lệ là Việt Nam đã gia nhập đội ngũ các nước mở cửa biên giới từ giữa tháng 3, tạo điều kiện sẵn sàng hồi sinh ngành du lịch đã bị tổn thương.

HSBC điều chỉnh tăng lạm phát lên 3,7%, khuyến cáo cẩn trọng với các rủi ro



Mặc dù tình hình có vẻ lạc quan, các yếu tố cản trở tăng trưởng vẫn còn đó. Cụ thể, Việt Nam đang gặp một loạt thách thức trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới tăng cao. Điều đó sẽ khiến chi phí nhiên liệu tăng, ảnh hưởng xấu đến cán cân thương mại của Việt Nam.

Trước đây, HSBC đã từng nhắc đến tình trạng thiếu xăng dầu trong nước của Việt Nam, dữ liệu gần đây là minh chứng cho thấy xu hướng nhập khẩu dầu tăng cao sẽ còn tiếp diễn: chỉ tính riêng trong tháng 3 nhập khẩu dầu thô đã tăng gấp đôi còn nhập khẩu xăng tăng gấp bốn lần bức bình quân tháng cùng kỳ năm trước.

Tình hình này sẽ khiến các chỉ số bên ngoài của Việt Nam bị thu hẹp, dẫn đến lần thâm hụt tài khoản vãng lai lần thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, giá dầu tăng cao làm tăng chi phí sinh hoạt của người dân, làm chậm quá trình phục hồi tiêu dùng cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh thị trường lao động bắt đầu có dấu hiệu phục hồi.

Trong bối cảnh đó, HSBC dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng 6,2% trong năm 2022, nhiều khả năng vẫn là một trong những quốc gia tăng trưởng vượt bậc trong khu vực. Về lạm phát, HSBC điều chỉnh tăng dự báo lạm phát lên 3,7% sau khi xem xét giá nhiên liệu tăng cao. Dù vậy, lạm phát năm 2022 của Việt Nam theo dự báo của HSBC vẫn dưới mức mục tiêu 4% của Ngân hàng Nhà nước.



"Điều may mắn là lạm phát của Việt Nam về cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát so với các thị trường mới nổi khác, xét bối cảnh giá thực phẩm và áp lực giá do nhu cầu về cơ bản đã được kiểm soát", trích HSBC.



Điều may mắn là lạm phát của Việt Nam về cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát

Mặc dù vậy, rủi ro lạm phát gia tăng, dù là do cung, sẽ vẫn là dấu hiệu cho thấy cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Vì vậy, HSBC đã đẩy dự báo mức điều chỉnh tăng 50 điểm cơ sở lên Quý 3/2022 (trước đây dự báo Quý 4/2022), nhiều khả năng sẽ khiến lãi suất điều hành tăng lên 4,5% vào cuối năm 2022.