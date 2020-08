Đừng quên đầu tư vào bạc đang lãi gấp đôi vàng

Vàng đã thu hút sự chú ý đặc biệt của tất cả mọi người trong những ngày qua khi giá nhiều phiên liên tiếp lập những kỷ lục cao nhất của mọi thời đại, trước khi có sự điều chỉnh trong ngày 11/8. Tuy nhiên, bạc đã đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư gấp gần hai lần so với vàng.

Giá bạc đã tăng dựng đứng kể từ tháng 3/2020 – khi Covid-19 bắt đầu lan nhanh ra ngoài Trung Quốc. Hiện giá mặt hàng này đang ở mức cao nhất trong vòng gần một thập kỷ.

Giống như vàng, giá bạc tăng trong những ngày qua bởi nhà đầu tư tìm đến những tài sản an toàn trong bối cảnh lo ngại về tương lai kinh tế toàn cầu khi dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu sớm kết thúc; các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đồng loạt nới lỏng chính sách tiền tệ gây lo ngại lạm phát gia tăng; đồng USD giảm giá và căng thẳng Mỹ - Trung leo thang càng che mờ triển vọng hồi phục kinh tế thế giới, vốn đang rất mong manh.

Nhìn chung, các nhà phân tích quốc tế dự báo giá bạc trung bình trong quý III/2020 sẽ ở mức 27,10 USD/ounce, quý IV/2020 là 26,23 USD/ounce, quý I/2021 là 25 USD/ounce và quý II/2021 là 24,58 USD/ounce.

Theo Kitco, quỹ RBC Wealth Management dự báo giá bạc sẽ ở mức 30 USD/ounce vào cuối năm 2020. Con số này cách đây chỉ vài tuần tưởng chừng như rất xa vời, nhưng ở thời điểm hiện tại thì hoàn toàn khả thi, khi giá ngày 10/8 đã có thời điểm đạt 29,7 USD/ounce.

Chỉ mất khoảng 5 tuần (từ 2/7 đến 10/8) để giá bạc tăng gần 70%. Do đó, dự báo của nhà kinh tế học David Henderson của Bank of America rằng giá bạc có thể lên đến 50 USD/ounce cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ. Lý do mà ông Henderson đưa ra là cam kết về chương trình "Năng lượng xanh" của ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden khi tranh cử chiếc ghế Tổng thống Mỹ.

Khác với vàng – chủ yếu được dùng để đầu tư và dùng làm đồ trang sức, bạc còn được sử dụng nhiều trong lĩnh vực công nghiệp, là thành phần chính trong sản xuất xe điện cũng như trong các tấm pin mặt trời.

Hơn một nửa nhu cầu bạc đến từ lĩnh vực công nghiệp. Do đó, kinh tế thế giới đang xuất hiện một số dấu hiệu hồi phục là một trong những yếu tố kích thích giá bạc tăng.

Theo ông Henderson, giá bạc sẽ tăng vọt hơn nữa nếu cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020 và những kế hoạch trong "Thỏa thuận mới xanh" của ông Biden được thực hiện. Ông Biden đang thuyết phục cử tri bằng những cam kết về chống biến đổi khí hậu, theo đó kêu gọi Mỹ giảm phát thải khí carbon xuống mức 0 vào năm 2025, bằng cách chuyển sang những nguồn năng lượng tái tạo, trong đó có năng lượng mặt trời – là một phần rất quan trọng của kế hoạch, mà bạc là thành phần chính trong sản xuất các tấm pin mặt trời.

Cũng theo kế hoạch của ông Biden thì xe lửa, xe buýt và xe con ở Mỹ sẽ tăng cường sử dụng điện hoặc nhiên liệu sạch khác – cũng là lĩnh vực tiêu thụ bạc làm nguyên liệu. Vì vậy, chung quan điểm với ông Henderson, nhiều nhà phân tích cho rằng, "Thỏa thuận mới xanh" có thể đẩy giá bạc lên 35 USD/ounce trong năm 2021, sau đó tiếp tục tăng lên mức 50 USD trong trung hạn.

Mặt khác, bạc ngày càng được sử dụng nhiều trong các ứng dụng y tế, cũng như trong các thành phần điện tử phục vụ mạng viễn thông 5G. Nhìn chung bạc có nhiều lợi thế để tăng giá bền vững hơn cả vàng.

Nhu cầu bạc thế giới hiện khoảng 2.285 tấn, và các chuyên gia tham gia cuộc điều tra của Foxbusiness dự báo nhu cầu kim loại quý này có thể tăng 87% lên 4.272 tấn trong vòng 15 năm tới nếu ngành điện của Mỹ nỗ lực tham gia vào công cuộc giảm khí thải carbon.

Các chuyên gia này tin rằng, nhu cầu tăng vọt có thể "đẩy bạc vào tình trạng thiếu cung kéo dài" như đã từng xảy ra trong khoảng thời gian 2006 – 2011 – đã khiến giá bạc lên mức cao kỷ lục, gần 48,58 USD/ounce vào tháng 4/2011.

Trong lịch sử, giá bạc ở mức cao nhất mọi thời đại là 48,7 USD/ounce vào ngày 17/1/1980, còn mức "đáy" là 10,8 USD của ngày 27/3 cùng năm đó.