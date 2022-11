Dược Hậu Giang (DHG) bị xử phạt vi phạm về thuế

Công ty CP Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Theo đó, DHG bị phạt vi phạm và truy thu gần 142 triệu đồng.

Đây là quyết định xử phạt của Tổng cục Thuế với các vi phạm của Dược Hậu Giang trong các kỳ tính thuế năm 2019 – 2020.

Công ty CP Dược Hậu Giang đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Đây là vi phạm thường gặp, không nghiêm trọng và không phải là hành vi trốn thuế. Theo đó, DHG bị phạt vi phạm hơn 45 triệu đồng và nộp bổ sung số tiền hơn 96 triệu đồng.

Tổng cộng, DHG bị phạt và truy thu gần 142 triệu đồng với các sai phạm trên.

Công ty cho biết vi phạm trên là loại vi phạm thường gặp, không nghiêm trọng và không phải là hành vi trốn thuế. DHG khẳng định sẽ nộp đầy đủ số tiền thuế nộp thiếu vào ngân sách nhà nước.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2022 doanh thu và lợi nhuận của AHG đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.162 tỷ đồng, tăng 23% so với quý III năm ngoái.

Kết quả, trong quý III/2022, Dược Hậu Giang lãi sau thuế 262 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Dược Hậu Giang cho biết nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận sau thuế có mức tăng trưởng lần lượt là 23% và 30% so với cùng kỳ 2021 do công ty tổ chức chặt chẽ hệ thống phân phối và kết nối với khách hàng tốt, đồng thời quản lý tốt các khoản phải thu và hàng tồn kho giúp cải thiện dòng tiền, tăng hiệu quả kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng, Dược Hậu Giang có doanh thu đạt 3.346 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, hoàn thành 79,3% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu hàng sản xuất đạt 2.977 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế là 836 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, hoàn thành 98% kế hoạch năm.

Về nguồn vốn, nợ ngắn hạn giảm 16%, còn gần 633 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 7%, lên hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 85% trong tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/11, cổ phiếu DHG tăng 1,23% lên 82.400 đồng/cp.