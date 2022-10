Dược Hậu Giang (DHG) hoàn thành 98% chỉ tiêu năm sau quý III/2022

CTCP Dược Hậu Giang (DHG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ. Kết thúc 9 tháng, Dược Hậu Giang đã hoàn thành 98% chỉ tiêu năm.

CTCP Dược Hậu Giang (HoSE: DHG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 1.162 tỷ đồng, tăng 23% so với quý III năm ngoái. Doanh thu tài chính duy trì quanh mức 33,3 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Chi phí tài chính ở quanh mức 26 tỷ đồng, tăng gần 2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Khoản chi lớn nhất trong quý là chi phí bán hàng 225 tỷ đồng, tăng 45 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do tăng chi phí nhân viên và các chi phí khác.

BCTC hợp nhất quý III/2022 CTCP Dược Hậu Giang (mã chứng khoán DHG)

Kết quả, trong quý III/2022, Dược Hậu Giang lãi sau thuế 262 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Dược Hậu Giang cho biết nguyên nhân doanh thu và lợi nhuận sau thuế có mức tăng trưởng lần lượt là 23% và 30% so với cùng kỳ 2021 do công ty tổ chức chặt chẽ hệ thống phân phối và kết nối với khách hàng tốt, đồng thời quản lý tốt các khoản phải thu và hàng tồn kho giúp cải thiện dòng tiền, tăng hiệu quả kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng, Dược Hậu Giang có doanh thu đạt 3.346 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, hoàn thành 79,3% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu hàng sản xuất đạt 2.977 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế là 836 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ, hoàn thành 98% kế hoạch năm.

Về nguồn vốn, nợ ngắn hạn giảm 16%, còn gần 633 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 7%, lên hơn 4.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 85% trong tổng nguồn vốn.

Trên thị trường chứng khoán, sáng 20/10, cổ phiếu DHG mở phiên với giá 86.100 đồng/cp.