Giá cho thuê văn phòng hạng B tại TP Hồ Chí Minh đang hồi phục

Sau 9 tháng "sống chung" với dịch COVID-19, giá cho thuê văn phòng tại TP Hồ Chí Minh đã có dấu hiệu hồi phục. Hiện giá trung bình chào thuê văn phòng cả hạng A và B ở quý 3 tăng lần lượt 4,5% và 11,5% so với quý 2.

So với cùng kỳ năm 2019, giá chào thuê hạng A chỉ giảm nhẹ 0,2%, trong khi hạng B đã tăng mạnh 26,1%. Hiện tỷ lệ lấp đầy văn phòng hạng A và B của quý 3 đã tăng gần chạm đỉnh khi diện tích cho thuê còn trống của hạng A và B lần lượt là 2% và 5%.

Giá chào thuê thị trường văn phòng tại TP Hồ Chí Minh trung bình qua các năm. Ảnh: Colliers International Vietnam

Theo báo cáo thị trường văn phòng TP Hồ Chí Minh quý 3/2020 của Colliers International Vietnam, do hệ quả từ dịch COVID-19 cùng với xu hướng dịch chuyển ra ngoài trung tâm, các tòa nhà hạng B đang nhanh chóng trở thành sản phẩm được nhiều doanh nghiệp săn đón, trong đó phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện tại, nguồn cung của phân khúc này đạt gần 1.150.000 m2, tuy không ghi nhận thêm nguồn cung mới trong quý 3, nhưng dự kiến trong tương lai gần, nguồn cung có thể tăng lên 1.250.000 m2.

Ông David M. Jackson, Tổng giám đốc Colliers International tại Việt Nam, cho biết việc doanh nghiệp dịch chuyển văn phòng làm việc ra khỏi khu vực trung tâm một phần là để cắt giảm chi phí, phần khác là do giá thuê văn phòng hạng A không ngừng tăng lên. Chưa kể, tuy các văn phòng này chủ yếu tập trung tại các quận 1, quận 4, khu vực trung tâm thành phố, các ngã ba, ngã tư hoặc tiếp giáp nhiều mặt đường nhưng do thời gian sử dụng hầu hết đều trên 10 năm, có những tòa lên đến 20 năm nên không đáp ứng được các tiêu chuẩn mới về kiến trúc – xây dựng – quản lý của tòa nhà văn phòng hạng A.

“Trong khi đó, văn phòng hạng B vừa được đánh giá cao về chất lượng, vị trí trung tâm đảm bảo thuận tiện giao thông, văn phòng hiện đại, có không gian làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn về kiến trúc – xây dựng – quản lý nhất định nhưng mức giá lại “dễ chịu” hơn nhiều so với văn phòng hạng A. Chính vì thế, đây chính là phân khúc sẽ được ưa chuộng nhất, chiếm ưu thế cả về nhu cầu cũng như nguồn cung thị trường trong thời gian tới. Hiện khoảng giá cho thuê thuần của các tòa nhà hạng B tại TP Hồ Chí Minh rất rộng, trải dài từ khoảng 10 - 48 USD trên m2/tháng (tính đến quý 3/2020). Các quận mới nhận được sự quan tâm bao gồm quận 2, 5, Bình Thạnh và Tân Bình”, ông David M. Jackson chia sẻ thêm.

Đáng chú ý, ngành tài chính ngân hàng và tài chính công nghệ bắt đầu có động thái thu hẹp diện tích thuê do những công ty này muốn tái cấu trúc văn phòng nhằm giảm chi phí. Thực tế, vẫn có khách thuê với năng lực tài chính tốt di chuyển văn phòng của họ đến tòa nhà hạng A, nhưng lượng giao dịch ít hơn nhiều so với cùng kỳ. Do nguồn cung không thay đổi nên tỷ lệ lấp đầy quý này vẫn giữ ở mức cao.

Theo Hiệp hội bất động sản TP Hồ Chí Minh, nếu dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, nguồn cung mới ở khu vực các quận phía Đông thành phố được triển khai thì các nhà đầu tư nước ngoài sẽ dịch chuyển vào Việt Nam. Khi đó, nhu cầu thuê văn phòng sẽ càng tăng lên. Bên cạnh đó, bất chấp tác động của dịch COVID-19, dòng vốn FDI vẫn liên tục đổ vào Việt Nam trong thời gian qua là bằng chứng cho thấy nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang dịch chuyển và gia nhập thị trường Việt Nam, họ chính là khách hàng cho phân khúc hạng A.