Giá iPhone 14 ra sao so với thu nhập của người Việt

Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có mức giá iPhone 14 cao so với thu nhập trung bình.

Theo thống kê của trang CompareDial, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có mức giá iPhone 14 cao so với thu nhập trung bình. Cụ thể, một người dân Việt Nam cần chi đến 45,86% trong tổng số tiền lương hàng năm để mua mẫu iPhone 14 128 GB cơ bản.

Dữ liệu về mức lương trung bình hàng năm được lấy từ Our World in Data, The World Bank DataBank và Chính phủ cho thấy một người Việt Nam có thu nhập khoảng 2.314 USD hàng năm.

Mức giá dự kiến được đại lý Apple Authorised Reseller (AAR) Việt Nam niêm yết cho phiên bản cơ bản iPhone 14 bộ nhớ 128GB là 1.061 USD sau khi trừ thuế.

Vài năm qua, nhiều đại lý đã nỗ lực để có sản phẩm giá tốt và sớm nhất tại Việt Nam. Ảnh: Zing

Giá bán iPhone 14 ở Việt Nam đứng thứ 36 trên toàn thế giới. Phiên bản đắt đỏ nhất, iPhone 14 Pro Max bộ nhớ 1 TB có giá khoảng 2.047 USD, tương đương 88,45% mức lương hàng năm của người Việt Nam.

Quốc gia khó tiếp cận nhất với dòng iPhone 14 năm nay là Nigeria, theo CompareDial. Một công dân Nigeria cần chi đến 69,12% tiền lương hàng năm để mua chiếc iPhone 14 cơ bản.

Dù có mức lương trung bình tương đương với Ấn Độ, do iPhone 14 tại Nigeria bị đẩy giá bán lên đến 1.572 USD nên quốc gia này đứng thứ 3 trong danh sách bán iPhone đắt nhất thế giới. Mức giá cao chủ yếu đến từ thuế nhập khẩu đắt đỏ và các thách thức hậu cần khác nhau ở quốc gia Tây Phi này.

Trong khi đó, với mức thuế tương đối thấp và mức lương trung bình cao nhất thế giới, không có gì ngạc nhiên khi người dùng ở Luxembourg dễ tiếp cận nhất với một chiếc iPhone 14. Số liệu cho thấy công dân Luxembourg chỉ cần dành khoảng 1,61% tiền lương hàng năm để mua mẫu cơ bản.

Ngoài ra, Luxembourg cũng là quốc gia có mức giá bán rẻ thứ 16 cho một chiếc iPhone 14 cơ bản giá 985 USD.

Trong vài năm qua, Brazil thường xuyên là quốc gia bán iPhone đắt nhất thế giới với iPhone 12, iPhone 13 hay iPhone SE thế hệ thứ 3 (2022). Tuy nhiên, năm nay, vị trí này đã bị thay thế bởi Thổ Nhĩ Kỳ. iPhone 14 có giá bán cao nhất tại quốc gia này.

Với dòng iPhone 14 Pro 128 GB, thiết bị ở Thổ Nhĩ Kỳ được bán với giá quy đổi 2.193 USD, trong khi giá ở Brazil chỉ 1.823 USD. Bên cạnh đó, Mỹ và Nhật là 2 quốc gia bán iPhone rẻ nhất với giá lần lượt là 999 USD và 1.039 USD.