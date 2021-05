Giá iPhone 8 Plus 64g, 256g mới nhất: Hàng cũ và mới

iPhone 8 và iPhone 8 Plus được ra mắt cùng thời điểm với iPhone X vào tháng 09 năm 2017. Lúc đó iPhone 8 Plus có giá khởi điểm từ 799 USD cho phiên bản bộ nhớ thấp nhất là 64GB. Hiện nay, giá iPhone 8 Plus đã giảm rất nhiều.

Trong khi iPhone 8 Plus đã lặng lẽ bị loại khỏi dòng sản phẩm chính thức của Apple để thay thế cho iPhone SE 2020, thì mẫu iPhone này vẫn là một thiết bị hỗ trợ iOS mới nhất có giá cả phải chăng và đa dạng các dòng máy vẫn được bán trên thị trường hiện nay. Tầm giá rẻ, cấu hình không quá lỗi thời, sức mạnh xử lý và chụp hình vẫn rất đẹp. Đây là mẫu smartphone tuyệt vời cho người dùng muốn trải nghiệm sản phẩm của Apple.

Giá iPhone 8 Plus tại thời điểm ra mắt

iPhone 8 và 8 Plus có 3 màu cơ bản gồm Silver, Gold và Space Grey và có phiên bản bộ nhớ là 64GB và 256GB, mức giá thay đổi theo từng phiên bản, dưới đây là giá bán iPhone 8 Series tại thời điểm ra mắt, cụ thể:

iPhone 8 và iPhone 8 Plus giá công bố quốc tế

- iPhone 8 bản 64GB giá: 699 USD

- iPhone 8 bản 256GB giá: 849 USD

- iPhone 8 Plus bản 64GB giá: 799 USD

- iPhone 8 Plus bản 256GB giá: 949 USD

iPhone 8 và iPhone 8 Plus giá chính hãng tại Việt Nam mã VN/A

- iPhone 8 bản 64GB giá: 20.990.000 VNĐ

- iPhone 8 bản 256GB giá: 25.790.000 VNĐ

- iPhone 8 Plus bản 64GB giá: 23.990.000 VNĐ

- iPhone 8 Plus bản 256GB giá: 28.790.000 VNĐ

(Giá tham khảo giá tại FPT shop thời điểm mở bán chính thức)

Giá iPhone 8 Plus mới nhất cập nhật tháng 04/2021

Mặc dù iPhone 8 Plus và iPhone 8 đã ra bị Apple khai tử và dừng bán chính hãng khá lâu để nhường chỗ cho các phiên bản iPhone mới hơn nhưng hiện nay, trên thị trường thì dòng iPhone 8 Plus vẫn có sức hút rất lớn từ người dùng. Một vài cửa hàng vẫn còn bán sản phẩm iPhone 8 Plus chính hãng mã VN/A được phân phối cho thị trường Việt Nam, máy mới chưa active và đan xen các dòng máy cũ cho người dùng lựa chọn.

Giá iPhone 8 Plus mới 100% chưa active mã VN/A

- iPhone 8 Plus 64GB giá: 11.590.000 VNĐ

- iPhone 8 Plus 256GB giá: 13.590.000 VNĐ

Giá iPhone 8 Plus mới mã J/A (máy Nhật)

- iPhone 8 Plus 64GGB giá: 9.490.000 VNĐ

Giá iPhone 8 Plus cũ mã LL/A

- iPhone 8 Plus 64GGB cũ 99% mã LL/A giá: 7.250.000 VNĐ

- iPhone 8 Plus 256GB cũ 99% mã LL/A giá: 8.150.000 VNĐ

Giá iPhone 8 Plus đổi bảo hành mã VN/A

- iPhone 8 Plus 64GB giá: 10.000.000 VNĐ

- iPhone 8 Plus 256GB giá: 10.600.000 VNĐ

Giá iPhone 8 Plus cũ

- iPhone 8 Plus 64GB cũ giá: 8.000.000 VNĐ

- iPhone 8 Plus 256GB cũ giá: 9.200.000 VNĐ

Giá iPhone 8 Plus Lock

- iPhone 8 Plus 64GB Lock 99% giá: 6.290.000 VNĐ

- iPhone 8 Plus 256GB Lock 99% giá: 6.890.000 VNĐ

iPhone 8 Plus có thực sự đáng mua vào năm 2021?

Cách đây hơn 3 năm, iPhone 8 và iPhone 8 Plus là một chiếc điện thoại hàng đầu của Apple được ra mắt cùng với iPhone X vào ngày 22 tháng 9 năm 2017. iPhone 8 Plus sở hữu cấu hình khủng với hiệu năng hàng đầu trong làng smartphone lúc bấy giờ, chất lượng camera tuyệt vời và thiết kế đẹp. Tuy nhiên, iPhone 8 Plus liệu có còn đáng mua vào năm 2021?

Một trong những lý do để mua iPhone 8 Plus là vì giá rẻ, cấu hình xử lý vẫn rất ngon, màn hình rộng hiển thị tốt,... nhưng cần lựa chọn những cửa hàng uy tín và có chế độ bảo hành đầy đủ và rõ ràng.

Thay vì mua iPhone 12, tốt hơn hết bạn nên mua một chiếc iPhone 8 Plus giá rẻ và một chiếc đồng hồ Apple Watch. Và câu trả lời iPhone 8 Plus có đáng mua vào năm 2021 hay không thì câu trả lời là Có và không. Có rất nhiều biến số phải xem xét để trả lời câu hỏi này.

Màn hình

Đó là điều đầu tiên cần chú ý nếu bạn mua iPhone 8 Plus khi so với các mẫu điện thoại được phát hành mới nhất của Apple và đối thủ Samsung. Như bạn đã biết, iPhone 8 có “trán” và “cằm” giống với các mẫu iPhone đời trước, rất dày so với iPhone 11 hay iPhone 12. Thực tế, tỷ lệ màn hình so với thân máy của iPhone 8 chỉ là 65,6%, còn iPhone 8 plus là 67,7%, tức là nhỏ hơn so với tỷ lệ 82,9% trên iPhone X hoặc 87,57% của Samsung s10.

Màn hình của iPhone 8 Plus không phải là màn hình sắc nét nhất trên thị trường, nhưng thực tế là màn hình hiển thị rất gần với mặt kính vẫn mang lại sự nổi bật về màu sắc và sống động mà không bị quá mức. True Tone, công nghệ lấy từ iPad Pro được trang bị cho iPhone 8 Plus chắc chắn không được đánh giá cao ở thời điểm hiện tại nhưng nó sẽ thay đổi nhiệt độ màu của màn hình để phù hợp với ánh sáng xung quanh hơn.

Khi so sánh màn hình iPhone 8 Plus với iPhone XS và XR thì phần thắng chắc chắn thuộc về thế hệ XS và XR mới với màn hình ấn tượng hơn so với iPhone 8 Plus, màu sắc sống động hơn và tỷ lệ tương phản sâu hơn nhưng cách iPhone 8 Plus cung cấp màu sắc tự nhiên hơn sẽ vẫn là điểm cộng đáng để sở hữu.

Thiết kế

Mặc dù iPhone 8 và 8 Plus là một thế hệ iPhone mới, nhưng nó có nhiều đặc điểm thiết kế giống như iPhone 7 và 7 Plus.

Mặt trước của điện thoại trông giống nhau, nút Home và cổng kết nối tương tự nhau, nhưng mặt sau lại là sự khác biệt. Mặt lưng bằng kính, cho phép bổ sung sạc không dây trên iPhone 8 & 8 Plus.

Các điểm nổi bật khác của iPhone 8 và 8 Plus bao gồm chống nước chuẩn IP67, ngâm dưới nước 1m trong tối đa 30 phút. Nhưng điều quan trọng cần nhớ là xếp hạng IP67 dành cho khả năng chống nước - không phải chống thấm nước.

Hiệu suất

Một mối quan tâm về việc mua một chiếc iPhone cũ là có hiệu năng đủ để xử lý các tác vụ như chỉnh sửa ảnh, video và chơi game vẫn mượt mà, không bị giật lag hay đơ máy. Trong trường hợp này, iPhone 8 Plus vẫn đủ sức mạnh để xử lý các công việc đó một cách trơn tru.

Chip Apple A11 Bionic vi xử lý sáu lõi, có bốn lõi tiết kiệm năng lượng và hai lõi hiệu suất cao. A11 Bionic cũng có bộ vi xử lý chuyển động và Neural Engine kết hợp RAM 3G đủ để cân được những tựa game hot hiện nay như PUBG, Liên quân,...

Camera trên iPhone 8 Plus

Những bức ảnh do iPhone 12 tạo ra là một bước tiến lớn so với iPhone 8 Plus với ống kính 12MP tele và zoom quang học 2x. Tuy nhiên các khẩu độ trên camera iPhone 12 lớn hơn so với iPhone 8 để thu được nhiều ánh sáng hơn.

So sánh bảng dữ liệu camera của iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus có thông số gần như giống nhau. Tuy nhiên, nâng cấp mới của Apple là tích hợp bộ xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP) vào chipset A11 Bionic đã mang lại cho iPhone 8 Plus khả năng tái tạo kết cấu tốt hơn khi thu được nhiều chi tiết hơn.

Thông số kỹ thuật camera trên iPhone 8 Plus:

- Ống kính góc rộng 12MP với cảm biến BSI, ống kính f / 1.8

- Ống kính tele 12MP, ống kính f / 2.8

- Thu phóng quang học, thu phóng kỹ thuật số lên đến 10x

- Chế độ chân dung

- Chiếu sáng chân dung (beta)

- Ổn định hình ảnh quang học (chỉ camera chính)

- Đèn flash True Tone Quad-LED với Đồng bộ hóa chậm

- Tự động lấy nét với pixel tiêu điểm

- Chụp màu dải rộng

- Nhận diện cơ thể và khuôn mặt

- AutoHDR

Thời lượng pin

Với dung lượng pin 2691 mAh, thời lượng pin trên iPhone 8 Plus thật tuyệt vời khi sử dụng các tác vụ hàng ngày như lướt facebook hay xem video, chơi game nhẹ, những tác vụ không đòi hỏi hiệu suất xử lý quá lớn thì có thể sử dụng thoải mái trong 1 ngày mới hết pin. Ngoài ra, iPhone 8 Plus có hỗ trợ sạch nhanh tới 50% sau nửa giờ với bộ sạc 18 watt.

Tuy nhiên, thời điểm 2021 với sự xuất hiện của những smartphone có pin khủng lên tới 4500 mAH và 6000 mAh của Samsung hay Xiaomi, Oppo thì iPhone 8 Plus đã bị bỏ lại khá xa về thời gian sử dụng. Bù lại, hiệu năng của iPhone 8 Plus vẫn còn ở mức tuyệt vời.

Tạm kết

Tổng thể của iPhone 8 Plus vẫn có thiết kế rất đẹp, bóng bẩy và có tỷ lệ hoàn thiện khung máy tuyệt vời. Hiệu suất không có gì đáng lo ngại với con chip A11 vẫn rất mạnh mẽ, dung lượng pin vừa đủ và chụp ảnh ngon. Đến thời điểm hiện tại, nếu so sánh với iPhone 12 hay iPhone 11 thì iPhone 8 Plus không thể có được những khả năng xử lý ảnh và hiệu suất cao được, tuy nhiên tầm giá trên dưới 10 triệu đồng vẫn đáng để sở hữu siêu phẩm một thời này của Apple.

Bảng thông số kỹ thuật của iPhone 8 Plus

Các mã phiên bản:

- A1864 (Mỹ, Hồng Kông, Úc, New Zealand, Trung Quốc)

- A1897 (EMEA, UAE, LATAM, Canada, Mỹ - AT & T / T-Mobile, Singapore); - A1898 (Nhật Bản)