Giá nông sản hôm nay 14/10: Giá tiêu vẫn tăng tốc, cao nhất 89.000 đồng/kg

Giá nông sản hôm nay ghi nhận, giá tiêu vẫn tiếp tục khởi sắc, mức giao dịch từ 86.500 đồng - 89.000 đồng/kg; heo hơi tăng giảm trái chiều ở một số nơi.

Giá tiêu hôm nay: Đã sát ngưỡng 90.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 14/10 vẫn tăng tốc, tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng/kg ở nhiều nơi, cao nhất đạt 89.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Chư Sê (Gia Lai) giá tiêu hôm nay đạt 86.500 đồng/kg sau khi tăng thêm 1 giá. Tại Đắk Lắk - Đắk Nông, giá tiêu đạt 87.000 đồng/kg.

Cùng mức tăng, tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay đã lên 88.000 đồng/kg và cao nhất vẫn tại Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) đạt 89.000 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), trong tháng 9/2021, Việt Nam xuất khẩu được 15.336 tấn, kim ngạch đạt 61,84 triệu USD.

So với tháng 8, lượng xuất khẩu giảm 13%, kim ngạch giảm 7%. Như vậy, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19.

Lũy tiến từ 1/1 đến 30/9/2021, Việt Nam đã xuất khẩu được 212.983 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 719,16 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2020 lượng xuất khẩu giảm 3,2% tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu tăng 47%.

Giá tiêu hôm nay vẫn tiếp tục tăng cao.

Đứng đầu xuất khẩu hồ tiêu 9 tháng năm 2021 tiếp tục là công ty Trân Châu với lượng xuất khẩu đạt 19.749 tấn, giảm 9,9% so với cùng kỳ. Tiếp theo là các doanh nghiệp: Olam: 18.511 tấn, tăng 7,4%; Nedspice: 14.170 tấn tăng 8,5%; Phúc Sinh: 13.455 tấn, giảm 19,9%; Haprosimex JSC: 10.137 tấn, giảm 8,5%; Liên Thành: 8.559 tấn, tăng 39,5%,…

Các doanh nghiệp xuất khẩu tiêu trắng hàng đầu: Olam: 3.377 tấn; Nedspice: 2.863 tấn; Liên Thành: 2.430 tấn, Trân Châu: 1.956 tấn, Phúc Sinh: 1.385 tấn, Hoàng Gia Luân: 1.182 tấn,…

Nhập khẩu của châu Mỹ tăng 11,7% trong đó Mỹ là thị trường nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam, đạt 46.996 tấn, tăng 11,8% so cùng kỳ. Xuất khẩu cũng tăng ở các thị trường Canada, Guatemala, El Salvador…

Khu vực châu Âu nhập khẩu tăng 3,2%, đứng đầu là các thị trường Đức: 9.230 tấn, tăng 6,8%; Hà Lan 7.184 tấn, tăng 22,3%; Anh: 4.545 tấn, tăng 7,2%,… Nhập khẩu cũng tăng ở Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, Bỉ,… nhưng giảm ở Nga, Ireland, Ba Lan, Tây Ban Nha, Ucraina, Isarel,….

Trong khi đó, nhập khẩu của châu Á giảm 7,2% trong đó nhập khẩu của Trung Quốc giảm 8,9% đạt 36.737 tấn. Đứng thứ 2 là thị trường Arab đạt 13.579 tấn tăng 35,9%; Ấn Độ 10.990 tấn, tăng 2,2%; Pakistan: 9.549 tấn, tăng 11,5%;

Các thị trường có lượng nhập khẩu tăng: Hàn Quốc, Iran, Papua New Guinea,… và giảm ở Philippine, Thái Lan, Nhật Bản,…

Ở khu vực châu Phi nhập khẩu giảm 32,6% trong đó đứng đầu là Ai Cập nhập 4.705 tấn, giảm 38,3%. Nhập khẩu cũng giảm ở Nam Phi, Senegal, Gambia, Tunisia,…

Các nước nhập khẩu tiêu trắng hàng đầu: Đức: 4.205 tấn, Mỹ: 3.345 tấn, Hà Lan: 2.464 tấn, Trung Quốc: 2.362 tấn, Thái Lan: 1.327 tấn…

Sự sụt giảm của xuất khẩu trong quý III/2021 cũng là nguyên nhân khiến giá tiêu "bùng nổ" từ đầu tháng 10/2021 đến nay. Nguyên nhân là bởi, sau khi nới lỏng giãn cách, các đơn vị xuất khẩu buộc phải thực hiện giao hàng theo hợp đồng, sau khi đã trì hoãn vì lý do dịch bệnh cản trở. Bên cạnh đó còn là sự quay trở lại của thương lái Trung Quốc. Các đại lý, công ty xuất khẩu cũng mua bù hàng vào kho.

Theo các chuyên gia, xuất khẩu tháng 10/2021 sẽ tăng mạnh. Lượng đơn hàng mới phục vụ nhu cầu thế giới dịp lễ Tết cuối năm tiếp tục sẽ là đòn bẩy để giá tiêu tăng trong thời gian tới. Với đà tăng này, mốc 90.000 đồng/kg không còn xa nữa.

Giá heo hơi hôm nay: Tăng giảm trái chiều

Giá heo hơi tại miền Bắc điều chỉnh tăng - giảm trái chiều tại một số tỉnh thành trong khu vực.

Theo đó, hai tỉnh thành gồm Hưng Yên và TP Hà Nội giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua, hiện thu mua heo hơi chung mức 36.000 đồng/kg. Trái lại, Bắc Giang nhích nhẹ 1.000 đồng/kg lên mốc 36.000 đồng/kg trong hôm nay.

Yên Bái, Lào Cai và Phú Thọ hiện đang thu mua heo hơi ở mốc thấp nhất khu vực là 35.000 đồng/kg. Trong khi đó, mốc giao dịch cao nhất là 38.000 đồng/kg được ghi nhận ở các địa phương còn lại.

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg tại một vài nơi trong hôm nay.

Cụ thể, thương lái các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Khánh Hòa hiện thu mua chung mức 43.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, ngang bằng Quảng Bình, Quảng Nam và Bình Định.

Các tỉnh thành còn lại trong khu vực không ghi nhận sự thay đổi về giá so với hôm qua. Trong đó, mức giá thấp nhất khu vực là 38.000 đồng/kg có mặt tại hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 38.000 - 43.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam điều chỉnh giảm rải rác ở một số tỉnh thành trong hôm nay.

5 tỉnh gồm Long An, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và Sóc Trăng giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg, hiện thu mua heo hơi với giá là 42.000 đồng/kg.

Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Tiền Giang và Trà Vinh đang neo tại ngưỡng cao nhất khu vực là 43.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại không chứng kiến thay đổi mới, giao dịch trong khoảng 41.000 - 42.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay: Giảm tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt giảm. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 11/2021 được ghi nhận tại mức 2.133 USD/tấn sau khi giảm 0,51% (tương đương 11 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 12/2021 tại New York đạt mức 208,65 US cent/pound, giảm 2,11% (tương đương 4,50 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h50 (giờ Việt Nam).