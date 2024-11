Giá thuê văn phòng Hà Nội lại giảm, ai được hưởng lợi?

Giá thuê văn phòng Hà Nội trong quý III/2024 tiếp tục giảm, điều này có lợi cho các doanh nghiệp muốn chuyển đổi, di dời không gian làm việc. Cụ thể, các doanh nghiệp ngành sản xuất, công nghệ có nhu cầu thuê văn phòng cao.

Giá thuê văn phòng tại Hà Nội tiếp tục giảm

Đánh giá về nhu cầu và giá thuê văn phòng trong quý III/2024 tại Hà Nội, bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Cho thuê Thương mại, Savills Hà Nội cho biết, nguồn cầu văn phòng tăng lên rõ rệt so với nửa đầu năm. Công suất cho thuê trong quý gần như đã bù lại được cho sự thiếu hụt của thị trường 6 tháng đầu năm 2024.

Về giá thuê văn phòng trong quý III/2024, thị trường ghi nhận mức giảm nhẹ. Trong đó, giá thuê văn phòng gộp ổn định theo quý và giảm 1% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 533 nghìn đồng/m2. Đối với hạng A, giá thuê giảm 3% so với quý II/2024 và giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá thuê cho hạng B ổn định theo quý nhưng cũng giảm 3% so với cùng kỳ năm 2023. Hạng C là phân khúc văn phòng duy nhất không ghi nhận tình trạng giá thuê giảm, tăng nhẹ 1% theo quý và duy trì ổn định theo năm.

Giá thuê văn phòng giảm có lợi cho khách thuê. Ảnh: Thái Nguyễn

Thị trường văn phòng cho thuê cũng thấy được sự dịch chuyển sang khu vực phía Tây hoặc nội thành, nơi có nhiều dự án mới đáp ứng các tiện ích tốt hơn và giá thuê ở mức hợp lý. Quận trung tâm như Hoàn Kiếm hay Ba Đình gần như đã cạn nguồn cung.

Theo báo cáo của Savills, công suất của thị trường văn phòng duy trì ổn định theo năm, đạt 87%. Phân khúc hạng C duy trì công suất thuê cao nhất ở mức 91%, ổn định theo quý. Tiếp theo là hạng A với công suất thuê đạt 86%, giảm 3% so với quý II/2024. Hạng B là phân khúc với công suất thấp nhất đạt 84%, giảm 1% so với quý trước đó.

Bà Hoàng Nguyệt Minh cho biết, đến quý III/2024, các doanh nghiệp thường đã có chiến lược rõ ràng trong nửa đầu năm 2024. Từ đó, doanh nghiệp có thể dễ dàng thích ứng với sự thay đổi trong bài toán kinh doanh, cũng như kế hoạch mở rộng quy mô hay điều chỉnh mô hình hoạt động cho nửa sau 2024 và 2025.

"Hiện tại, thị trường đang đem tới cơ hội tốt cho các doanh nghiệp có nhu tìm thuê văn phòng. Nguồn cung hiện khá đa dạng với nhiều dự án chất lượng cao và đạt các tiêu chuẩn xanh. Giá thuê đang ở mức tốt. Nhiều dự án hạng A có mức giá thuê chỉ tương đương với các dự án hạng B", bà Minh đánh giá.

Khách thuê không đặt nặng yếu tố vị trí, nhưng yêu cầu sự bền vững

Chuyên gia Savills cho biết giao dịch của thị trường văn phòng xuất phát từ nhiều nhu cầu khác nhau như mở rộng không gian, chuyển địa điểm hoặc thành lập văn phòng mới. Có 44% giao dịch được thực hiện nhằm mục đích chuyển địa điểm.

"Đối với những khách thuê không đặt nặng yếu tố vị trí, việc đặt văn phòng tại khu vực trung tâm không còn là mối quan tâm chính. Thay vào đó, họ chú trọng hơn đến việc tối ưu ngân sách. Tuy nhiên, dù không đặt nặng vấn đề vị trí, các doanh nghiệp, đặc biệt là công ty nước ngoài, hiện có yêu cầu chặt chẽ hơn về các chứng chỉ xanh, bà Minh chia sẻ.

Bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Cho thuê Thương mại, Savills Hà Nội

Bà Minh cũng cho biết, nhiều khách thuê, đặc biệt nhóm đến từ Châu Âu và Nhật Bản, có mối quan tâm lớn tới các vấn đề về môi trường và phát triển bền vững nên luôn ưu tiên các dự án văn phòng xanh.

Hiện nay, nhiều chủ đầu tư đang nhanh chóng nắm bắt xu hướng và tích cực phát triển các dự án văn phòng xanh. Dự kiến, tới năm 2025, văn phòng xanh sẽ chiếm 10% nguồn cung. Đến năm 2027, thị trường văn phòng sẽ đón 462.000 m2 diện tích mới từ 18 dự án.

Ngành sản xuất hiện có nhu cầu thuê văn phòng lớn nhất, chiếm 56% diện tích giao dịch, nhờ tốc độ phát triển của ngành. Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê công bố ngày 6/10, hoạt động sản xuất kinh doanh quý III/2024 ghi nhận tăng trưởng tích cực so với quý trước, với giá trị gia tăng của ngành công nghiệp ước đạt 9,59% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo sau là nhóm khách thuê thuộc ngành phân phối và công nghệ thông tin, mỗi ngành chiếm 17% tổng diện tích giao dịch. Cả hai lĩnh vực này ghi nhận tăng trưởng tích cực trong thời gian qua. Doanh thu ngành công nghệ thông tin đạt 118 tỷ USD, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm trước, trong khi ngành phân phối tiếp tục mở rộng.