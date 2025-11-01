Giá vàng hôm nay 1/11, thế giới ổn định quanh mức 4.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 1/11 (giờ Việt Nam) ở quanh gần mức 3.997 USD/ounce, giảm mạnh hơn 23 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, bất chấp áp lực bán liên tục và chốt phiên dưới 4.000 USD/ounce giá vàng dường như đang ổn định quanh mức 4.000 USD/ounce khi thị trường chờ đợi thông tin rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Giữa tuần vừa qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đúng như kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã tạo ra một số nghi ngờ về lộ trình của chu kỳ nới lỏng mới của ngân hàng trung ương, khi cho biết việc cắt giảm lãi suất lần thứ 3 liên tiếp trong tháng 12 không phải là điều chắc chắn. Đồng thời, việc giảm bớt căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn được xem như một tài sản trú ẩn an toàn.

Ông Philip Streible, chiến lược gia thị trường trưởng tại Blue Line Futures cho biết, giá vàng vẫn có khả năng tăng cao hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng giá cần phải tăng trên 4.175 USD/ounce để lấy lại đà tăng giá.

"Dữ liệu hạn chế vào tuần tới có thể cho thấy thị trường lao động tiếp tục suy yếu, vì vậy tôi dự đoán, bất chấp những gì Powell đã nói, Fed sẽ phải tiếp tục cắt giảm lãi suất. Dữ liệu yếu kém sẽ tạo ra động lực tích cực cho vàng. Giá đã có sự điều chỉnh và hiện đang tìm đường tăng trở lại", ông Streible nhận định.

Theo ông Ray Dalio, nhà sáng lập Bridgewater Associates, vàng nên được hiểu là tiền tệ cơ bản hơn là tài sản đầu cơ và các nhà đầu tư nên khôn ngoan khi nắm giữ từ 5 - 15% danh mục đầu tư của mình bằng vàng, thậm chí nhiều hơn nữa trong khi tiền pháp định mất giá.

"Với tôi, vàng là một loại tiền tệ không thể chối cãi và là loại tiền ít có nguy cơ bị mất giá. Tất cả tiền tệ đều là tiền tệ được liên kết, bảo đảm bằng tài sản cứng, nghĩa là được liên kết với vàng hoặc được liên kết với thứ gì đó có nguồn cung hạn chế tương tự và có giá trị toàn cầu. Mỗi khi tiền tệ được bảo đảm bằng vàng hoặc tài sản có quá nhiều nợ hoặc cam kết đi kèm, hệ thống tiền tệ sẽ sụp đổ, điều này thường làm mất giá tiền tệ, dẫn đến lạm phát cao hơn và giá vàng tăng cao hơn", ông Ray Dalio phân tích.

Giá vàng trong nước quay đầu tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 1/11 tính đến 6 giờ 30 phút sáng, ghi nhận vàng SJC và nhẫn đảo chiều tăng mạnh so với phiên trước đó, cho thấy thị trường liên tục biến động khó lường.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 1/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đảo chiều tăng mạnh

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 146,2 – 149,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.