Giá vàng hôm nay 1/3: Tăng mạnh sau dữ liệu lạm phát

Giá vàng thế giới đã đạt mức cao nhất trong ba tuần sau báo cáo quan trọng về lạm phát của Hoa Kỳ. Trong khi đó, vàng SJC cũng neo ở mức trên 79 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 1/3: Vàng thế giới phục hồi sau dữ liệu lãm phát của Mỹ

Giá vàng đã đạt mức cao nhất trong ba tuần, sau khi báo cáo quan trọng về lạm phát của Hoa Kỳ cho thấy đã tăng hơn một chút so với dự kiến. Báo cáo thu nhập và chi tiêu cá nhân ngày hôm nay đã ủng hộ phe bồ câu, những người muốn thấy Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất sớm hơn. Nhu cầu đối với kim loại quý cao hơn khiến đồng đô la Mỹ cũng có xu hướng giảm giá một chút. Vàng tháng 4 lần cuối đã tăng $11,30 ở mức $2.054,00. Sau đó giảm nhẹ xuống còn 2.043,9 USD/ounce vào thời điểm 7h15 sáng nay 1/3.

Diễn biến của giá vàng thế giới. Nguồn: Tradingeconomics

Điểm dữ liệu trong tuần của Hoa Kỳ cho thấy báo cáo chi tiêu và thu nhập cá nhân của tháng 1, bao gồm chỉ số lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), cho thấy thu nhập cá nhân tăng mạnh hơn dự kiến 1,0% trong tháng 1, so với kỳ vọng chỉ tăng 0,3%. Chi tiêu cá nhân đã tăng 0,2% trong tháng 1, đúng như dự đoán. Tuy nhiên, chỉ số lạm phát vẫn thấp hơn một chút so với dự kiến. Chỉ số giá PCE tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá PCE cốt lõi đã tăng 0,4% trong tháng 1 và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá PCE trong tháng 1 dự kiến tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chỉ số giá PCE cốt lõi dự kiến tăng 2,9% trong cùng kỳ.

Thị trường chứng khoán châu Á và châu Âu giao dịch trái chiều trong đêm. Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ dự kiến sẽ mở cửa cao hơn khi phiên giao dịch ngày New York bắt đầu và phục hồi sau báo cáo thu nhập cá nhân.

Nhà môi giới SP Angel cho biết, sáng nay trong một email rằng Trung Quốc đã ra tín hiệu bơm tiền nhiều hơn cho nền kinh tế của mình. Bộ Chính trị Trung Quốc cam kết sẽ tạo ra môi trường chính sách "minh bạch và có thể dự đoán được" trước tình trạng niềm tin yếu kém của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Lãnh đạo Trung Quốc đang phát tín hiệu rằng họ có ý định tăng cường sử dụng nhiều công cụ tài chính hơn để hỗ trợ nền kinh tế. Nhà môi giới này cho biết: "Chủ tịch Tập đang thúc đẩy 'sự đổi mới mang tính đột phá' và sự tự chủ về công nghệ mà chúng tôi cho rằng sẽ tốt hơn khi được dẫn dắt bởi một số doanh nhân công nghệ thay vì các công ty do nhà nước lãnh đạo, đặc biệt là khi nói đến chất bán dẫn và AI".

Các thị trường chủ chốt bên ngoài hôm nay chứng kiến chỉ số USD ổn định hơn một chút. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện ở mức 4,232%. Lợi suất trái phiếu giảm sau báo cáo lạm phát ngày hôm nay.

Giá vàng hôm nay 1/3: Giá vàng SJC tiếp tục tăng lên 79,5 triệu đồng/lượng

Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng vượt xa ngưỡng 79 triệu đồng/lượng. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau:

Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 77,5 triệu đồng/lượng mua vào và 79,52 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng. Như vậy, so với rạng sáng qua, giá vàng SJC đã được điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều.

Tương tự, tại DOJI, vàng SJC được niêm yết ở mức 77,45 triệu đồng/lượng mua vào và 79,45 triệu đồng/lượng bán ra.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 77,80 – 78,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 77,65 – 79,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 77,45 – 79,65 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Trong khi đó, giá vàng miếng được thương hiệu PNJ niêm yết ở mức 77,6 triệu đồng/lượng và bán ra mức 79,5 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng ở cả 2 chiều so với rạng sáng qua.

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng trên 18 triệu đồng.

Diễn biến giá vàng SJC trong nước. Nguồn: giavang.org

Đơn vị: x1000đ/lượng