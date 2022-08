Giá vàng hôm nay 10/8: Vàng trong nước và thế giới đều giảm

Giá vàng hôm nay 10/8 trên thị trường quốc tế đứng quanh ngưỡng 1.794 USD/ounce, giảm nhẹ so với đêm qua. Giá vàng trong nước theo đó cũng giảm.

Giá vàng hôm nay 10/8: Vàng tụt giảm

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng nay theo xu hướng thế giới sau khi tăng vào phiên trước nhờ đồng USD yếu, trong khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ để có thêm thông tin về con đường thắt chặt chính sách của Fed.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 10/8, giá vàng giao ngay giảm 0,01% đứng ở mức 1.794 USD/ounce vào lúc 10h02 (giờ Việt Nam), theo Kitco. Giá vàng giao tháng 12 trước đó cũng giảm 0,1% xuống 1.810,4 USD.

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch ngày thứ ba (9/8) vì đồng USD yếu, trong khi giới đầu tư chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ để có thêm thông tin về con đường thắt chặt chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng USD giảm giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua ở thị trường nước ngoài.

Giá vàng tiếp tục giữ xu hướng giảm nhẹ với diễn biến đồng USD giảm. Tuy nhiên, đà giảm không nhiều khi giới đầu tư vẫn chờ đợi báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố. Một kết quả lạm phát cao khác rất có khả năng sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới vàng.

Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị và lo ngại suy thoái vẫn đang hỗ trợ vàng. Việc thắt chặt chính sách tiền tệ toàn cầu đã khiến giới đầu tư hoài nghi về triển vọng của kim loại quý, vì lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Các nhà giao dịch đang chờ đợi hai báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ được công bố trong ngày hôm nay và ngày mai. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 sẽ được công bố ngày hôm nay (10/9), được cho là sẽ hạ nhiệt còn 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi tăng 9,1% trong báo cáo tháng 6. Báo cáo chỉ số giá sản xuất tháng 7 sẽ được công bố vào ngày mai (11/8), được dự báo tăng 0,2% so với tháng 6. Báo cáo tháng 6, mức tăng là 1,1% so với tháng 5.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 9/8, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 66,20 triệu đồng/lượng - 67,22 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 66,15 triệu đồng/lượng - 67,15 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 66,20 triệu đồng/lượng - 67,20 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 66,20 triệu đồng/lượng - 67,20 triệu đồng/lượng.