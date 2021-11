Giá vàng hôm nay 11/11 trên thị trường quốc tế tăng dữ dội lên đỉnh cao mới trước báo cáo về chỉ số CPI tháng 10 của Mỹ, ngưỡng kháng cự được phá vỡ, vàng tiến sát mốc 1.900 USD/ounce...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay (11/11) đứng ở mức 1.848,9-1.848,3 USD/ounce (mua vào-bán ra), thấp hơn 5,6 USD/ounce so với cùng thời điểm này sáng qua ở mức 1.854,4-1.854,9 USD/ounce (mua vào-bán ra).

Trong phiên giao dịch đêm 10/11 sáng 11/11, giá vàng thế giới đã có lúc tăng sốc lên mức 1.866,5USD/ounce, tăng đến 44 USD/ounce so với giá mở cửa. Đây là mức chênh lệch trong phiên lớn nhất trong nhiều tháng qua.



Giá vàng hôm nay 11/11: Vàng tăng sốc, tiến tới mốc 1.900 USD. Ảnh: CTV

Giá vàng đảo chiều tăng 1,15% vào ngày 10/11 và đạt mức cao nhất trong gần 5 tháng qua sau khi dữ liệu cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng hơn dự kiến trong tháng 10. Điều này củng cố thêm sức hấp dẫn của kim loại quý như một hàng rào chống lại lạm phát.

Cụ thể, CPI tháng 10 của Mỹ đã tăng 0,9% so với tháng 9 và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, chỉ số này được dự kiến sẽ tăng 0,6% so với tháng 9 và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

CPI (chỉ số giá tiêu dùng) tháng 10 là chỉ số CPI cao nhất của Mỹ trong hơn 30 năm.

Bộ Lao động Mỹ cũng vừa cho biết, chỉ số giá sản xuất (PPI) đã tăng 0,6% trong tháng 10/2021 sau khi tăng 0,5% trong tháng 9/2021. Trong 12 tháng tính đến tháng 10/2021, PPI (chỉ số giá sản xuất) tăng 8,6% đã góp phần đẩy giá vàng lên cao.

Phản ứng trước những thông tin trên, giá vàng giao ngay tăng 2% lên 1.846,51 USD/ounce vào lúc 8 giờ 54 sáng theo giờ ET (13 giờ 54 GMT), ngày 10/11 (giờ Mỹ), mặc dù kim loại này ban đầu giảm 0,5% trong một phản ứng giật cục với báo cáo về CPI.

Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 trên sàn Comex giao dịch ở mức 1.867,50 USD/ounce, tăng 2%.

Theo Credit Suisse, kim loạt vượt ngưỡng 1.834 USD/ounce cho nên đà tăng sẽ rất ấn tượng. Lợi suất thực giảm cho thấy vàng đang có lợi thế trong ngắn hạn.

Các chuyên gia nhận định: Phân tích kỹ thuật cho thấy vàng có thể bứt phá lên 1.917 USD/ounce.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 10/11, giá vàng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji và SJC niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: Doji Hà Nội: 58,60 triệu đồng/lượng - 59,25 triệu đồng/lượng, SJC Hà Nội: 58,70 triệu đồng/lượng - 59,42 triệu đồng/lượng, Doji TP.HCM: 58,70 triệu đồng/lượng - 59,30 triệu đồng/lượng, SJC TP.HCM: 58,70 triệu đồng/lượng - 59,43 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết 58,78 – 59,33 triệu đồng/lượng. Giá vàng 999,9, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 52,02- 52,67 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức giao dịch tại 51,45 – 52,55 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 52,5 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 7 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 10/11.