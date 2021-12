Giá vàng hôm nay 11/12 bật tăng mạnh khi Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng của nước này đã chứng kiến ​​mức tăng hàng năm là 6,8% vào tháng trước. Đây là chỉ số lạm phát cao nhất trong hơn 39 năm...

Giá vàng thế giới cập nhật lúc 7 giờ 30 sáng nay đứng ở mức 1.783,1-1.783,6 USD/ounce (mua vào - bán ra), giảm 1,1 USD so với giá cùng thời điểm này sáng qua, đứng ở mức 1.784,2-1.784,7 USD/ounce (mua vào - bán ra). So với giá mở cửa, giá vàng tăng 7,3 USD/ounce, đứng ở mức 1.782,9 USD/ounce, do tác động suy yếu của đồng USD và người mua chiếm ưu thế.

Nguồn: Kitco Gold Index (KGX)

Giá vàng hôm nay 11/12: Bật tăng mạnh khi lạm phát của Mỹ đạt mức cao nhất gần 40 năm. Ảnh: Kitco

Giá vàng đã giảm xuống đáy một tuần trong phiên giao dịch chiều ngày thứ sáu (10/12) trước khi báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố, với dự đoán của một số nhà đầu tư rằng lạm phát cao hơn có thể khiến Fed đẩy nhanh kế hoạch giảm hỗ trợ kinh tế và tăng lãi suất sớm hơn dự kiến.

Tuy nhiên, giá vàng đã chuyển sang vùng tích cực trong phản ứng ban đầu, khi các nhà đầu tư chú ý đến con số lạm phát mới nhất của nền kinh tế Mỹ, đây cũng là yếu tố quyết định trước cuộc họp chính sách của Ủy ban FOMC thuộc Fed. Hôm qua (thứ 6, ngày 10/12), Bộ Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng của họ đã chứng kiến mức tăng hàng năm là 6,8% vào tháng trước. Đây là chỉ số lạm phát cao nhất trong hơn 39 năm, theo một số nhà phân tích và nhà kinh tế, có khả năng lạm phát còn tăng cao hơn, tăng trên 7%.

Ông Stephen Innes, đối tác quản lý tại SPI Asset Management, cho biết vàng đang bảo vệ mức của phạm vi 1.770 - 1.810 USD/ounce, vì các nhà đầu tư lo ngại về lập trường bảo thủ của Fed, nhưng vẫn có sự không chắc chắn xung quanh biến thể Omicron, có thể trì hoãn chu kỳ tăng lãi suất, để hỗ trợ kim loại quý.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/12, giá vàng miếng 9999 trong nước được Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji ở mức 60,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,15 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội và 60,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,2 triệu đồng/lượng (bán ra) tại TP.HCM.

Giá vàng tại SJC niêm yết ở mức 60,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,27 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Còn tại TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 60,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 61,25 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết ở mức 60,71 – 61,15 triệu đồng/lượng. Giá vàng 999,9, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 51,77 – 52,42 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức giao dịch tại 51,20 – 52,30 triệu đồng/lượng.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước vào khoảng hơn 10 triệu đồng/lượng.