Giá vàng hôm nay 11/12: Dự báo "nóng" của chuyên gia về giá vàng tuần này

Sau một tuần giảm giá, vàng được cho là đang ở vùng giá hấp dẫn, thu hút một số người mua và có sự phục hồi nhẹ trong những giờ giao dịch đầu tuần. Các chuyên gia dự báo, giá vàng có thể sẽ phục hồi trở lại sau cuộc họp FOMC của Mỹ trong tuần này.

Vàng đã phục hồi khoản lỗ gần đây trong giờ giao dịch đầu giờ châu Á vào thứ Hai. Thị trường lao động Mỹ lạc quan bất ngờ thúc đẩy lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao và làm giảm sự thèm muốn của các nhà đầu tư đối với kim loại màu vàng. Tuy nhiên, kim loại màu vàng đang hấp dẫn người mua khi được cho là đang ở gần mức hỗ trợ thấp nhất trong hai tuần là 1.995 USD/ounce.

Giá vàng thế giới hôm nay ghi nhận lúc 7h sáng giao dịch trong khoảng 2.006 USD/ounce. Các nhà phân tích của Trading Economics dự báo vàng sẽ giao dịch ở mức 2026,39 USD/ounce vào cuối quý này, đồng thời trang này cũng hạ mức dự báo của vàng sau 12 tháng nữa xuống 2.093,93 USD/ounce.

Tuần trước thị trường chứng kiến tâm lý thận trọng khi gia tăng hoài nghi về khả năng Cục Dự trữ Liên bang dỡ bỏ thắt chặt tiền tệ. Sự phục hồi của tài sản rủi ro đã mất đà, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi báo cáo việc làm tốt hơn dự kiến, thách thức những lời kêu gọi cắt giảm lãi suất nhanh chóng vào năm 2024.

Đồng Đô la Mỹ, sau khi giảm trong ba tuần liên tiếp, đã phục hồi mạnh lên mức 104,2 từ mức thấp nhất trong ba tháng rưỡi là 102,46. Nhận xét của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell cho thấy sự do dự trong khả năng tăng hay giảm lãi suất, góp phần giúp đồng Đô la lấy lại động lực. Bất chấp dữ liệu gợi ý về thị trường lao động đang hạ nhiệt, đồng Đô la vẫn tiếp tục tăng.

Giữa tuần, tốc độ tạo việc làm trong khu vực tư nhân của Hoa Kỳ chậm lại và tiền lương có mức tăng trưởng nhỏ nhất kể từ tháng 9/2021, đã hỗ trợ cho sự đồng thuận về việc nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang vào năm tới. Tuy nhiên, báo cáo việc làm hôm thứ Sáu của Hoa Kỳ đã thay đổi câu chuyện, cho thấy gần 200 nghìn việc làm được bổ sung, tỷ lệ thất nghiệp giảm bất ngờ và tiền lương tiếp tục tăng mạnh. Điều này thách thức những kỳ vọng trước đó về việc cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

Fed sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Tư, cuộc họp cuối cùng trong năm. Thị trường dự đoán sẽ không có thay đổi nào về tỷ giá trong cuộc họp tháng 12 và cho rằng đồ thị dấu chấm sẽ giảm xuống. Tuy nhiên, thị trường đã hạ thấp kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên từ tháng 3 đến tháng 5 sau khi dữ liệu việc làm tốt hơn.

Đồng đô la Mỹ (USD) vững hơn và lo ngại về giảm phát của Trung Quốc tạo ra lực cản đối với giá vàng. Hôm thứ Bảy, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc tiết lộ rằng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của quốc gia này đã giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 11 từ mức giảm 0,2% trong tháng 10, tệ hơn so với kỳ vọng của thị trường là 0,2%. Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 3,0% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 11 so với mức giảm 2,6% trong tháng 10, dưới mức dự đoán của thị trường về mức giảm 2,8% trong kỳ báo cáo.

Sắp tới, những người tham gia thị trường sẽ theo dõi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ vào thứ Ba. Tâm điểm sẽ là cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), được tổ chức vào thứ Ba và thứ Tư. Các nhà giao dịch sẽ lấy tín hiệu từ sự kiện này và tìm cơ hội giao dịch xung quanh giá vàng. Các cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Anh trong tuần này dự kiến cũng sẽ thúc đẩy thị trường tiền tệ và đồng Đô la. Các nhà phân tích dự đoán rằng các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ vẫn sẽ duy trì lãi suất ở mức cao nhất trong 22 năm.

Ravindra V Rao, CMT, Phó Giám đốc Nghiên cứu Hàng hóa tại Kotak Securities cho biết, việc bán kim loại quý trên diện rộng dường như đã bị kích thích sau khi báo cáo thị trường lao động Hoa Kỳ công bố. Cả vàng và bạc đều đã kết thúc phiên giao dịch ở gần mức hỗ trợ của chúng. Cả vàng và bạc đều có thể sẽ tăng trở lại sau cuộc họp FOMC sắp tới vào tuần tới.

Giá vàng hôm nay 11/12: Giá vàng SJC trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng SJC trên toàn quốc hôm nay ghi nhận tiếp tục giảm nhẹ so với hôm qua. Ghi nhận lúc 7h sáng phiên giao dịch đầu tuần (11/12), giá vàng SJC tại các thương hiệu kinh doanh lớn trong nước được niêm yết cụ thể như sau:

Vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang mua vào mức 72,80 triệu đồng/lượng và bán ra mức 74,02 triệu đồng/lượng. Tại TP.HCM, vàng SJC vẫn đang mua vào mức tương tự như ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng/lượng.

Giá vàng DOJI tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức 72,80 triệu đồng/lượng mua vào và 74,01 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào bán ra ở mức 73,00 – 74,00 triệu đồng/lượng.

Giá vàng PNJ đang mua vào ở mức 73,00 triệu đồng/lượng và bán ra mức 74,10 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết tại: 72,82 – 73,85 triệu đồng/lượng.

Phú Quý mua vào 72,8 triệu đồng/lượng, bán ra 73,95 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới và vàng trong nước vẫn đang chênh lệch hơn 15 triệu đồng/lượng.

