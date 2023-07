Giá vàng hôm nay 14/7: Giá vàng trong nước tăng cao, giá vàng thế giới vững đỉnh 3 tuần

Giá vàng hôm nay 14/7: Giá vàng trong nước tiếp đà tăng, vàng SJC tăng 150.000 đồng/lượng. Giá vàng thế giới giảm nhẹ, không đáng kể so với đóng cửa phiên giao dịch hôm qua, cân bằng quanh mức gần 1.960 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 14/7: Vẫn giữ mức cao nhất trong 3 tuần



Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay (lúc 7h23 phút sáng 14/7 giờ Việt Nam) có giá mua vào - bán ra dao động ở mức 1.959,55 - 1.959,63 USD/ounce, giảm 0,03%, tương đương 0,64 USD/ounce so với đóng cửa phiên giao dịch hôm qua và tăng khoảng 2,2 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm qua (13/7).

Giá vàng hôm nay 14/7. Nguồn: Tradingeconomics.

Theo Kitco, trong báo cáo lạm phát của Hoa Kỳ được công bố ngày 13/7 khiến thị trường dự đoán, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Đó là tín hiệu lạc quan đối với thị trường hàng hóa. Lần cuối cùng, vàng tháng 8 tăng 3,30 USD/ounce lên 1.965,00 USD/ounce.

Thị trường đang đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ của các báo cáo lạm phát thuần túy của Hoa Kỳ được công bố vào sáng các ngày 12 - 13/7. Chỉ số giá sản xuất của tháng 6 cũng thấp hơn một chút so với dự kiến, sau khi chỉ số giá tiêu dùng của tháng 6 được điều chỉnh vào ngày 12/7.

Nhà phân tích Nigel Green của deVere Group cho biết, Mỹ hiện có khả năng thực hiện một cú “hạ cánh mềm” hoàn hảo, với việc nền kinh tế lớn nhất thế giới tránh được suy thoái khi dữ liệu lạm phát mới nhất thấp hơn dự kiến. Dữ liệu CPI của Hoa Kỳ làm tăng hy vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ có thể giảm lạm phát mà không khiến nền kinh tế Hoa Kỳ rơi vào suy thoái.

Như dữ liệu cho thấy, cuộc chiến chống tăng giá đang giành chiến thắng, đồng nghĩa là áp lực đối với các đợt tăng lãi suất trong tương lai của Fed đã giảm bớt. Lạm phát hạ nhiệt và thị trường lao động mạnh mẽ và kiên cường cho thấy rằng sẽ không có suy thoái kinh tế xảy ra vào năm 2023. Đó là một kịch bản tăng giá cho thị trường hàng hóa, cho thấy nhu cầu tốt hơn trong những tháng tới.

Trong tin tức mới đây, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 6 đã giảm 12,4% so với dự kiến so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi giảm 7,5% được báo cáo trong tháng 5. Nhập khẩu trong tháng 6 giảm 6,8% so với dự kiến so với cùng kỳ năm ngoái. Tin buồn từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới không gây ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa thô hiện nay, nhưng nó có thể xảy ra trong thời gian tới.

Giá vàng hôm nay 14/7. Nguồn: Tradingeconomics.

Giá vàng hôm nay 14/7: Vàng SJC tăng 150.000 đồng/lượng

Giá vàng cập nhật 7 giờ 35 sáng 13/7, tại Hà Nội, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 66,75 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 67,37 triệu đồng/lượng. Tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC đang mua vào mức tương tự như tại Hà Nội và bán ra 67,35 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thương hiệu DOJI tại Hà Nội đang niêm yết ở mức mua vào 66,7 triệu đồng/lượng, bán ra tại 67,35 triệu đồng/lượng. Tại TP. Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu Doji mua vào 66,7 triệu đồng/lượng và bán ra 67,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại Vàng Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC đang niêm yết ở mức 66,77 triệu đồng/lượng mua vào và 67,33 triệu đồng/ lượng bán ra. Giá vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long 999.9 của Bảo Tín Minh Châu tăng nhẹ, dao động 56,11 – 56,96 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra.

Trong khi đó, Vàng miếng PNJ đang mua vào ở mức 56 triệu đồng/lượng và 57,1 triệu đồng/lượng bán ra ở cả Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.