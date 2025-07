Bảo hiểm Agribank Thừa Thiên Huế luôn sát cánh cùng khách hàng vượt qua khó khăn

Những khách hàng được chi trả quyền lợi bảo hiểm là những khách hàng vay vốn có tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng, bảo an chủ thẻ, bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm vật chất xe cơ giới, bảo hiểm tàu cá… không may gặp rủi ro như tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc tử vong.

Chi trả nhanh chóng, kịp thời

Được biết, thời gian qua, ABIC Thừa Thiên Huế đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Chi nhánh Agribank Quảng Trị, hướng dẫn khách hàng và thân nhân hoàn thiện hồ sơ và chi trả đầy đủ, kịp thời các quyền lợi bảo hiểm theo đúng cam kết.

Đối với sản phẩm bảo hiểm bảo an tín dụng đã có 20 khách hàng vay vốn được chi trả với tổng số tiền 1,277 tỷ đồng. Một số khách hàng được ABIC Thừa Thiên Huế chi trả quyền lợi bảo an tín dụng như ông Đoàn Thanh Luyện (Gio Linh, Quảng Trị) 142,9 triệu đồng; Ông Lê Văn Việt (Triệu Phong, Quảng Trị) 116,4 triệu đồng....

Ông Trần Minh Thành – Trưởng phòng kinh doanh khu vực Quảng Trị đại diện ABIC Thừa Thiên Huế (bên trái) và ông Nguyễn Công Nguyên – Phó Giám Đốc Agribank Chi nhánh Gio Linh, Quảng Trị (bên phải) trao tiền bồi thường cho đại diện gia đình khách hàng Đoàn Thanh Luyện - Khu phố 3, Gio Linh, Quảng Trị (ở giữa). Ảnh: Hoàng Loan.

Đối với bảo hiểm bảo an chủ thẻ, gia đình khách hàng Hồ Danh Nhân (Đakrông, Quảng Trị) vừa mới được chi trả 30 triệu đồng. Trước đó, ông Nhân có tham gia sản phẩm bảo an chủ thẻ với mức phí chỉ 18.000 đồng/năm khi mở thẻ tại Agribank Chi nhánh Đakrông, sau đó ông Nhân không gặp may bị tai nạn giao thông và qua đời. ABIC Thừa Thiên Huế đã nhanh chóng hoàn thiện thủ tục và chi trả quyền lợi cho gia đình.

Còn đối với sản phẩm bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm vật chất xe cơ giới, trong 6 tháng đầu năm 2025 đã có 64 khách hàng được chi trả với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng. Trong đó điển hình như Công Ty TNHH MTV Thu Thương tham gia bảo hiểm vật chất xe, không may xe bị cháy được chi trả 264 triệu đồng; Công Ty TNHH MTV Xuân Thanh tham gia bảo hiểm vật chất xe, rủi ro xe bị tai nạn được chi trả 157 triệu đồng...

Ông Trần Minh Thành – Trưởng phòng kinh doanh khu vực Quảng Trị đại diện ABIC Thừa Thiên Huế (bên phải) đang làm việc với cán bộ kỹ thuật hãng xe xử lý thiệt hại cho khách hàng tham gia Bảo hiểm xe cơ giới. Ảnh: Hoàng Loan.

Dự kiến trong tháng 7/2025, ABIC Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và tiến hành chi trả cho 19 khách hàng với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng, bao gồm 6 khách hàng bảo an tín dụng, số tiền gần 560 triệu đồng; 11 khách hàng bảo hiểm xe cơ giới, số tiền 104 triệu đồng; 2 khách hàng bảo hiểm tàu cá, số tiền 39 triệu đồng.

Giảm bớt gánh nặng tài chính cho khách hàng

Ông Đoàn Thanh Bưởi (bố đẻ của khách hàng Đoàn Thanh Luyện) cho biết: Gia đình ông có vay vốn tại Agribank Chi nhánh Gio Linh, Quảng Trị để làm ăn và có tham gia sản phẩm bảo hiểm bảo an tín dụng.

“Vừa qua, con tôi đã không may qua đời do bệnh tật, đối với gia đình tôi là mất mát quá lớn, khoản bồi thường 142,9 triệu đồng của Bảo hiểm Agribank đã giúp gia đình tôi trả được khoản nợ cho ngân hàng, gia đình tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Agribank Chi nhánh Gio Linh, Quảng Trị và ABIC Thừa Thiên Huế đã kịp thời động viên, hướng dẫn tận tình để chúng tôi nhận được khoản chi trả bảo hiểm. Số tiền này là nguồn hỗ trợ vô cùng quý báu, giúp gia đình tôi vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống...”, ông Bưởi xúc động nói.



Ông Trần Minh Thành – Trưởng phòng kinh doanh khu vực Quảng Trị đại diện ABIC Thừa Thiên Huế (bên phải) trao tiền bồi thường cho đại diện gia đình khách hàng Hồ Danh Nhân (ở giữa) ở thôn Phú An, Đakrông, Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Loan.

Ông Nguyễn Công Nguyên – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Gio Linh, Quảng Trị nhận định: “Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm một lần nữa khẳng định tính thiết thực của việc tham gia Bảo hiểm. Khách hàng bỏ ra một khoản chi phí nhỏ khi vay vốn hoặc sử dụng dịch vụ ngân hàng, nhưng khi rủi ro xảy ra, Bảo hiểm Agribank sẽ giúp khách hàng và người thân của khách hàng giảm bớt gánh nặng tài chính”.

Nhiều gia đình khách hàng đã bày tỏ sự xúc động và biết ơn sâu sắc tới ABIC Thừa Thiên Huế và các Chi nhánh Agribank tại Quảng Trị đã tận tình hỗ trợ, hướng dẫn làm hồ sơ, chi trả đầy đủ và kịp thời quyền lợi bảo hiểm. Đặc biệt, đối với các khách hàng vay vốn có tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng, khoản chi trả giúp gia đình thanh toán được khoản vay tại ngân hàng, giảm bớt áp lực tài chính và phần nào vơi bớt nỗi đau mất mát người thân.

Ông Nguyễn Hoàng Quốc Tiến – Phó Giám đốc ABIC Thừa Thiên Huế cho hay: Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm không chỉ thực hiện đúng cam kết với khách hàng, mà còn thể hiện giá trị nhân văn sâu sắc của các sản phẩm bảo hiểm – giải pháp tài chính thiết thực, giúp khách hàng và gia đình vững vàng vượt qua những rủi ro trong cuộc sống. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống như bảo hiểm bảo an tín dụng, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tàu cá….

Hiện nay, ABIC còn triển khai thêm nhiều sản phẩm mới như bảo hiểm tài sản kỹ thuật, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm hàng hải…, phù hợp với nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của khách hàng.