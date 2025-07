Bảo hiểm Agribank nâng mức chi trả bảo an tín dụng lên 10 tỷ đồng

Đây được xem là bước đột phá mạnh mẽ trong chiến lược nâng cao năng lực bảo vệ người vay vốn, giúp khách hàng và doanh nghiệp yên tâm hơn trước những rủi ro không lường trước trong cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh.



Quy tắc mới của sản phẩm Bảo an tín dụng không chỉ tăng mức chi trả mà còn mở rộng thêm phạm vi bảo vệ và bổ sung nhiều quyền lợi thiết thực. Theo đó, người được bảo hiểm sẽ được bảo vệ tối đa 10 tỷ đồng trong trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ do tai nạn; 01 tỷ đồng trong trường hợp rủi ro do bệnh tật. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có các quyền lợi bổ sung như: nâng mức chi trả bảo hiểm lãi tiền vay lên tối đa 05 triệu đồng/thỏa thuận cho vay, bảo hiểm mai táng phí lên 4 triệu đồng, đặc biệt lần đầu tiên có thêm quyền lợi bảo hiểm trợ cấp nằm viện do tai nạn tối đa 36 triệu đồng/năm, bảo hiểm trợ cấp người phụ thuộc (3 triệu đồng/người, tối đa 12 triệu đồng/người được bảo hiểm), nhằm hỗ trợ một phần chi phí cho gia đình người tham gia bảo hiểm khi không may gặp phải rủi ro.



Để tăng tính hấp dẫn và phù hợp với từng nhóm khách hàng, sản phẩm được điều chỉnh phí bảo hiểm theo độ tuổi và số tiền bảo hiểm. Đối với nhóm khách hàng từ 18 đến 35 tuổi khách hàng chỉ phải đóng mức phí 0,27% – 0,55% số tiền bảo hiểm. Điều này giúp nhiều người vay, đặc biệt là người trẻ khởi nghiệp, tiếp cận bảo hiểm dễ dàng hơn mà vẫn đảm bảo mức bảo vệ cao.



Thực tế cho thấy, sản phẩm Bảo an tín dụng đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc giúp khách hàng vượt qua khó khăn, biến cố. Năm 2024, Bảo hiểm Agribank đã chi trả 762 tỷ cho khách hàng vay vốn tại Agribank không may gặp rủi ro, luỹ kế từ 2007 tới nay là 6.844 tỷ. Những con số ấy không chỉ là tiền chi trả bảo an tín dụng, mà đằng sau đó là hàng ngàn gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức kịp thời để vượt qua rủi ro trong cuộc sống. Số liệu trên là minh chứng rõ ràng về lợi ích của Bảo an tín dụng đối với người vay vốn và thể hiện cam kết “Trách nhiệm và sẻ chia” của Bảo hiểm Agribank.



Anh Nguyễn Văn Hậu, khách hàng tại Agribank Kiên Giang chia sẻ: “Gia đình tôi không may mất cha trong một vụ tai nạn khi đang còn khoản vay. Là người đứng ra tiếp tục lo liệu mọi việc, tôi thật sự biết ơn khi có bảo hiểm Bảo an tín dụng hỗ trợ kịp thời. Nay mức chi trả được nâng lên 10 tỷ đồng, tôi thấy đây là một giải pháp bảo vệ tài chính rất cần thiết.”



Không chỉ cá nhân, các doanh nghiệp cũng đang hưởng lợi từ sự điều chỉnh này. Theo ông Lê Minh Thành, giám đốc một cơ sở chế biến thủy sản tại Rạch Giá, việc tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng giúp doanh nghiệp an tâm hơn trong các quyết định đầu tư: “Nếu tôi không may gặp rủi ro sức khỏe, khoản vay của doanh nghiệp được bảo hiểm hỗ trợ, không làm gián đoạn hoạt động sản xuất. Với mức chi trả mới lên tới 10 tỷ đồng, chúng tôi thấy rõ vai trò của bảo hiểm trong việc nâng cao năng lực phòng vệ tài chính.”



Ngoài các thay đổi về quyền lợi và phí bảo hiểm, Bảo hiểm Agribank cũng điều chỉnh, làm rõ các khái niệm như “tai nạn”, “bệnh đặc biệt”, “thương tật toàn bộ vĩnh viễn”, “tái tục hợp đồng”, “bảo hiểm năm đầu tiên”, “chấm dứt hợp đồng”… nhằm minh bạch hóa điều kiện bảo hiểm, giúp khách hàng hiểu rõ về các thuật ngữ bảo hiểm, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Kinh doanh Bảo hiểm hiện hành.



Việc nâng cấp sản phẩm Bảo an tín dụng không chỉ là sự cải tiến về mặt kỹ thuật bảo hiểm, mà còn là cam kết mạnh mẽ của Bảo hiểm Agribank trong việc đồng hành, bảo vệ người dân, doanh nghiệp và đồng thời góp phần giữ gìn sự ổn định cho hệ thống tín dụng nông nghiệp – nông thôn. Đây cũng là bước đi chiến lược trong việc thực hiện sứ mệnh “Trách nhiệm và sẻ chia” mà Bảo hiểm Agribank đã kiên định theo đuổi suốt thời gian qua.



Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và đăng ký tham gia sản phẩm Bảo an tín dụng có thể liên hệ tại các chi nhánh Agribank và phòng kinh doanh Bảo hiểm Agribank trên toàn quốc để được tư vấn chi tiết.



6 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm Agribank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.378,9 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch năm và tăng 21,3% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 183 tỷ đồng (đạt 58,1% kế hoạch), doanh thu tài chính đạt 71 tỷ đồng, tương đương 50,7% kế hoạch.



Trong 6 tháng cuối năm 2025, Bảo hiểm Agribank đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm đạt 1.412 tỷ đồng (trong đó cá nhân: 955 tỷ, doanh nghiệp: 266 tỷ), doanh thu tài chính 70 tỷ đồng, phí nhận tái bảo hiểm đạt 69 tỷ đồng. Công ty sẽ đẩy mạnh các sản phẩm chủ lực như BATD, bảo hiểm học sinh – sinh viên, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm nhà; tăng cường đấu thầu các dự án lớn, mở rộng phân phối tại Ngân hàng Chính sách và QTDND; tổ chức chi trả bảo hiểm gắn với truyền thông địa phương; và yêu cầu tất cả chi nhánh tăng tỷ trọng BATD lên tối thiểu 50%.