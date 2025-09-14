Giá vàng hôm nay 14/9, dự báo vàng thế giới tăng cao tuần tới

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ tuần này ở quanh mức 3.642 USD/ounce, tăng mạnh hơn 55 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này. Đáng chú ý, mức cao nhất giá vàng thế giới tuần qua đạt được là 3.666 USD/ounce, đây là mức cao nhất từ trước đến nay.

Theo Kitco News, thị trường vàng kết thúc tuần ở mức cao kỷ lục mới, khi dữ liệu kinh tế đáng thất vọng đã "bật đèn xanh" cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục chu kỳ nới lỏng lãi suất. Vấn đề mà các nhà đầu tư đang cố gắng tìm hiểu hiện nay là thị trường vàng đã được định giá ở mức nào, khi kim loại quý này đóng cửa tuần ở mức trên 3.600 USD/ounce.

Nguồn: Trading Economics

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý của Phố Wall vẫn rất lạc quan trước khi Fed dự kiến ​​cắt giảm lãi suất, trong khi các nhà đầu tư Main Street kiềm chế tâm lý lạc quan của mình sau mức tăng gần đây của giá vàng.



Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International nhận định, nhiều khả năng gia vàng tuần tới sẽ tăng cao hơn.

"Giả sử phần lớn người tham gia thị trường đều đúng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới, tôi dự đoán vàng sẽ được hưởng lợi từ tin tức này. Giá vàng sẽ tăng cao hơn. Tuy nhiên, nếu Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) gây bất ngờ cho thị trường bằng cách giữ nguyên lãi suất, rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến ​​một đợt bán tháo do hoạt động chốt lời", ông Rich Checkan nhận định.

Theo ông Daniel Pavilonis, chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, mọi diễn biến đều cho thấy vàng sẽ còn tăng giá. Ông cho biết giá vàng đang phản ánh sự đồng thuận rộng rãi về hướng đi chung của thị trường. Và ông Daniel Pavilonis dự báo giá vàng sẽ đạt 4.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

Tuần này, 15 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, với những nhà đầu cơ giá lên trên Phố Wall vẫn nắm quyền kiểm soát khi giá vàng duy trì đà tăng. Trong đó, 12 chuyên gia, tương đương 80%, dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi chỉ có hai chuyên gia, tương đương 13%, dự đoán giá sẽ giảm. Các nhà phân tích còn lại, chiếm 7% tổng số, dự đoán giá vàng sẽ đi ngang vào tuần tới.

Trong khi đó, 268 phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, với các nhà đầu tư Main Street giảm bớt các khoản cược tăng giá trước thềm cuộc họp của Fed. Theo đó, 174 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 65%, dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần tới, trong khi 46 nhà đầu tư khác, tương đương 17%, dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. Còn 48 nhà đầu tư còn lại, chiếm 18% tổng số, dự đoán giá sẽ ổn định trong tuần tới.

Nguồn: Kitco News

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Ngân hàng Saxo cho biết ông nhìn xa hơn biến động ngắn hạn, vì động lực kỹ thuật có thể đẩy giá lên 3.800 USD/ounce.

“Câu hỏi hiện nay là liệu việc cắt giảm lãi suất có trở thành cơ hội chốt lời. Tôi cho rằng có thể, nhưng nhìn chung điều này chỉ củng cố câu chuyện tăng giá, nên mọi đợt điều chỉnh đều là cơ hội mua”, ông Ole Hansen phân tích.



Giá vàng SJC tiếp đà giảm mạnh

Giá vàng hôm nay 14/9 ghi nhận vàng SJC tiếp đà giảm mạnh sau khi thanh tra, trong khi, vàng nhẫn ổn định giá so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 3 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 300.000 đồng đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 127,5 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giữ nguyên giá chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 3,6 triệu đồng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 127 – 130 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 126,2 – 129,2 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 125,5 – 128,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Kết thúc tuần, thị trường vàng trong nước phiên vừa qua tiếp tục giảm mạnh ở cả sản phẩm vàng SJC và nhẫn, bất chấp thị trường quốc tế tăng trở lại. Thị trường vàng trong nước đang trong thời điểm các cơ quan chức năng tổ chức thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng, bạc. Trong đó, giá vàng SJC đã giảm đến 4,3 triệu đồng/lượng so với chốt tuần trước đó. Còn giá vàng nhẫn giảm khoảng 2 triệu đồng/lượng so với chốt tuần trước đó.