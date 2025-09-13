Giá vàng hôm nay 13/9, thế giới tăng nhẹ

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay ngày 13/9 (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.643 USD/ounce, tăng hơn 10 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Theo Kitco News, giá vàng thế giới đảo chiều tăng khi nền kinh tế Mỹ công bố chỉ số kỳ vọng tiêu dùng và chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 9 kém hơn dự báo và trước đó. Theo đó, ngày 12/9 Đại học Michigan cho biết, chỉ số kỳ vọng tiêu dùng sơ bộ tháng 9 ở mức 51,8 điểm, thấp hơn nhiều mức 54,9 điểm dự báo và 55,9 điểm đạt được của tháng 8.

Nguồn: Trading Economics

Đại học Michigan cũng cho biết, chỉ số tâm lý người tiêu dùng Mỹ tháng 9 sơ bộ ở mức 55,4 điểm, thấp hơn nhiều mức 58 điểm dự báo và 58,2 điểm đạt được của tháng 8. Hai chỉ số trên đều đo lường sự hào hứng của người tiêu dùng, nếu chỉ số tăng có thể chuyển thành chi tiêu lớn hơn và tăng trưởng kinh tế nhanh hơn, ngụ ý một thị trường lao động mạnh hơn và khả năng lạm phát tăng.

Hợp đồng tương lai lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hiện đang định giá đầy đủ mức cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 17/9 tới, trong khi kỳ vọng vào mức cắt giảm lớn hơn 50 điểm cơ bản đang giảm dần. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ việc cắt giảm lãi suất và được cho là đang tìm cách gây ảnh hưởng đến Fed, bao gồm cả việc tìm cách bãi nhiệm Thống đốc Lisa Cook.

Ông Giovanni Staunovo, một nhà phân tích tại UBS cho biết, thị trường đang chuẩn bị cho việc Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất tại cuộc họp tiếp theo. Dự kiến sẽ không chỉ có một đợt cắt giảm duy nhất, trong khi mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một mức lãi suất thậm chí còn thấp hơn nữa cũng củng cố sức hấp dẫn của vàng.

"Với những thuận lợi này và sau sự gia tăng gần đây trong dòng tiền đổ vào các quỹ giao dịch trao đổi (ETF), chúng tôi hiện kỳ vọng giá vàng sẽ tăng lên 3.900 USD/ounce", ông Giovanni Staunovo nhận định.

Giá vàng trong nước tụt dốc

Giá vàng hôm nay 13/9 ghi nhận vàng SJC và nhẫn được các đơn vị điều chỉnh giảm mạnh trở lại so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 128,4 – 131,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 3 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 128,4 – 131,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 127,5 – 131,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 3,9 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 13/9 ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm rất mạnh

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 127 – 130 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 126,2 – 129,2 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 125,7 – 128,7 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.