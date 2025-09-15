Giá vàng hôm nay 15/9: Thế giới chỉnh nhẹ, "nín thở" chờ thông tin mới

Giá vàng hôm nay 15/9, thế giới giảm nhẹ đầu tuần

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 45 sáng nay ngày 15/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.637 USD/ounce, giảm hơn 5 USD/ounce so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua. Tuy nhiên, tăng mạnh 46 USD/ounce so với phiên mở đầu tuần trước (3.591 USD/ounce).



Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall vẫn lạc quan trước kỳ vọng Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất, trong khi nhà đầu tư thận trọng hơn sau nhịp tăng gần đây.

Ông Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập và là người sáng lập Báo cáo BubbleBubble cho biết, vàng không chỉ phản ứng với động thái nới lỏng dự kiến từ Fed, mà còn với sự bất ổn xung quanh chính sách tiền tệ của Mỹ, khi Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông tiếp tục thúc đẩy lãi suất thấp hơn.

"Thị trường lao động Mỹ yếu hơn đáng kể và nguy cơ suy thoái ngày càng gia tăng, đồng nghĩa với việc chu kỳ nới lỏng mới có thể đẩy lãi suất xuống thêm 100 điểm cơ bản. Tuy nhiên, rủi ro là Fed sẽ phản ứng thái quá. Việc Fed mất đi tính độc lập đồng nghĩa với việc chúng ta có thể thấy việc nới lỏng chính sách tiền tệ nhiều hơn mức cần thiết. Tất cả những bất ổn này sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng tăng cao hơn”, ông Colombo lưu ý.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường chỉ nhìn thấy 5% khả năng Fed hạ 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tuần tới. Trong khi đó, dự báo kinh tế cập nhật tháng 3 của Fed chỉ cho thấy kỳ vọng 2 lần giảm lãi suất trong năm sau.

Ông Robert Minter, Giám đốc Chiến lược ETF tại abrdn nhận định lộ trình cắt giảm lãi suất vừa phải hiện nay của Fed sẽ tiếp tục củng cố đà bứt phá kỹ thuật của vàng lên 3.700 USD/ounce. Nhưng ông cũng nhấn mạnh rủi ro vẫn nghiêng về kịch bản giá vàng tăng mạnh hơn, vì Fed có thể hành động mạnh tay hơn dự kiến.

"Dựa trên lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm, có cơ sở để Fed hạ lãi suất thêm 100 điểm cơ bản đến cuối năm. Vấn đề là cách thức thực hiện. Fed có thể gây bất ngờ với động thái giảm 50 điểm cơ bản sau khi dữ liệu lao động mới cho thấy tăng trưởng việc làm sụt giảm mạnh", ông Minter phân tích.

Theo Kitco News, tuần này dự kiến là một tuần quan trọng với hàng loạt thông tin kinh tế lớn, gồm nhiều quyết định lãi suất của các ngân hàng trung ương, trong đó có FED sẽ mang tới nhiều dữ liệu có thể tác động mạnh đến thị trường vàng.

Theo đó, thứ 2 sẽ công bố khảo sát sản xuất Empire State, tiếp đó là báo cáo Doanh số bán lẻ của Mỹ tháng 8 vào sáng thứ 3.

Đến thứ 4, thị trường sẽ đón dữ liệu về Số nhà khởi công xây dựng và Giấy phép xây dựng tháng 8 của Mỹ. Sau đó là quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Canada (BoC), trước khi mọi sự chú ý dồn về Washington cho thông báo lãi suất của FED và cuộc họp báo của Chủ tịch Jerome Powell vào buổi chiều.

Sáng thứ 5 sẽ có quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), sau đó là báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ và khảo sát sản xuất khu vực Philadelphia (Philly Fed).

Tuần lễ kinh tế khép lại với quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào tối thứ 5.

Giá vàng trong nước liệu còn giảm?

Giá vàng hôm nay 15/9 ghi nhận vàng SJC và vàng nhẫn kết thúc tuần ổn định giá so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 3 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 127,5 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 3,6 triệu đồng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 127 – 130 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 126,2 – 129,2 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 125,5 – 128,5 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, trong khi giá vàng miếng SJC tại nhiều thương hiệu liên tục giảm mạnh, thì vàng nhẫn giảm nhẹ và duy trì ổn định hơn. Nhiều chuyên gia nhận định, tâm lý bán tháo lan rộng khiến giá trong nước giảm nhanh hơn dự báo. Giá vàng có thể tiếp tục lao dốc, do đó nhà đầu tư cần hết sức cẩn trọng trước khi quyết định mua bán.