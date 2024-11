Giá vàng hôm nay 17/11: Chuyên gia tiếp tục dự báo bi quan về giá vàng tuần tới

Khảo sát hàng tuần của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan từ cả các chuyên gia ngành lẫn nhà đầu tư bán lẻ khi hơn 50% cho rằng giá vàng sẽ giảm trong tuần sau.

Giá vàng hôm nay trên thế giới 17/11: Thị trường bi quan về giá vàng tuần tới

Trong tuần này, giá vàng tiếp tục chịu sức ép từ nhiều yếu tố bao gồm tâm lý lạc quan sau bầu cử, lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sự tăng mạnh của đồng USD và sự bớt căng thẳng trên các chiến trường địa chính trị.

Giá vàng giao ngay bắt đầu tuần ở mức 2.683,02 USD/ounce, nhưng nhanh chóng giảm xuống mức thấp nhất 2.540 USD/ounce vào sáng thứ Năm. Những biến động lớn này diễn ra chủ yếu trong các phiên giao dịch tại Bắc Mỹ, khi tâm lý bán tháo mạnh mẽ chi phối thị trường. Dù có nỗ lực phục hồi vào một số thời điểm, giá vàng vẫn chưa thể vượt qua mốc 2.600 USD/ounce một cách bền vững.

Khảo sát hàng tuần của Kitco News cho thấy tâm lý bi quan từ cả các chuyên gia ngành lẫn nhà đầu tư bán lẻ. Trong số 12 nhà phân tích tham gia khảo sát, chỉ 25% dự báo giá vàng tăng vào tuần tới, trong khi 50% cho rằng giá sẽ giảm thêm. Tâm lý của nhà đầu tư cá nhân cũng xấu đi, với 43% kỳ vọng giá tăng, 39% dự đoán giá giảm và 18% tin rằng giá sẽ đi ngang.

Mark Leibovit, nhà xuất bản của VR Metals/Resource Letter, nhận định: "Giá vàng đang điều chỉnh như dự kiến, với rủi ro giảm xuống mức 2.300 USD. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn vẫn khả quan với mục tiêu 3.700 USD."

Mặc dù vậy, một số chuyên gia kỳ vọng giá vàng sẽ tìm lại được sức hút khi các ngân hàng trung ương có thể quay trở lại thị trường mua vào ở mức giá thấp hơn. Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định: "Vàng có thể cần thời gian để ổn định và tìm điểm tựa trước khi có đà tăng trở lại."

Tuần tới, giá vàng được dự báo tiếp tục biến động với rủi ro giảm vẫn hiện hữu. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đầy bất ổn, kim loại quý này có thể sớm thu hút sự quan tâm trở lại từ các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.

Giá vàng hôm nay trong nước 17/11: Vàng nhẫn và vàng miếng giảm hơn 2 triệu đồng/lượng trong tuần

Tuần qua cả giá vàng miếng SJC và nhẫn đều giảm mạnh so với tuần trước đó. Cụ thể, giá vàng miếng SJC giảm mạnh 2,3 triệu đồng mỗi lượng so với chốt tuần trước. Giá vàng nhẫn tròn thương hiệu 9999 giảm mạnh 2,45 triệu đồng mỗi lượng so với chốt tuần trước.

Trước giờ mở phiên hôm nay 17/11, thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC đi ngang so với phiên trước, vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh giá.

Cụ thể, giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mua - bán ở quanh mức 80 – 83,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng tại mức 80,3 – 83,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán ở mức 3,2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý đứng quanh mức 80,3 – 83,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán ở mức 3,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 81,03 – 82,68 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 250.000 đồng/lượng chiều mua và giữ giá chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 1,65 triệu đồng.

Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 81 – 82,7 triệu đồng/lượng, đi ngang chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 1,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý đứng quanh mức 80,7 – 82,7 triệu đồng/lượng, đi ngang chiều mua và tăng mạnh 700.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 2 triệu đồng.

Chuyên gia nhận định, giá vàng trong nước sẽ còn giảm theo xu hướng thế giới.