Giá vàng hôm nay 16/11: Thế giới và trong nước diễn biến trái chiều, vàng nhẫn bất ngờ tăng 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 16/11 chứng khiến sự trái chiều trên thị trường. Sau khi giảm mạnh 5 phiên liên tiếp, vàng nhẫn trong nước đột ngột bật tăng trở lại, trong khi vàng thế giới vẫn tiếp tục giảm.

Giá vàng hôm nay trên thế giới 16/11: Liên tiếp giảm

Giá vàng hôm nay trên thế giới 16/11 ghi nhận giảm ngày thứ 6 liên tiếp kể từ sau khi Tổng thống Donald Trump đắc cử. Vàng dự báo sẽ ghi nhận mức lỗ hàng tuần trên 4%, đây là mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2023 đến nay.

Lý do chủ yếu đến từ lời phát biểu mang tính "diều hâu" của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Jerome Powell, khiến đồng đô la mạnh lên và giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Vào hôm thứ Năm, Chủ tịch Powell phát biểu cho biết Fed không có ý định giảm lãi suất ngay lập tức, khi nền kinh tế Mỹ vẫn đang phát triển mạnh mẽ, thị trường lao động ổn định và lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%. Phát biểu này đã khiến các nhà đầu tư điều chỉnh lại kỳ vọng, giảm khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12. Cụ thể, tỷ lệ cược giảm từ 72% xuống 62%.

Dữ liệu kinh tế của Mỹ trong tháng 10 cũng có ảnh hưởng lớn. Doanh số bán lẻ của Mỹ ghi nhận mức tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn một chút so với dự báo 0,3%. Mặc dù vậy, mức tăng này vẫn thấp hơn mức tăng mạnh 0,8% trong tháng 9. Bên cạnh đó, sản lượng công nghiệp trong tháng 10 giảm nhẹ 0,3%, nhưng đã cải thiện so với mức giảm 0,5% của tháng 9.

Tuy nhiên, sau khi các nhà đầu tư chốt lời vào cuối tuần, đồng đô la đã suy yếu, tạo ra một cơ hội nhỏ cho giá vàng hồi phục. Mặc dù vậy, giá vàng vẫn duy trì xu hướng giảm và đã chạm mức thấp nhất trong hai tháng, 2.536 USD/ounce.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), đo lường giá trị đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt, giảm nhẹ 0,10% xuống còn 106,76. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng chịu áp lực và duy trì ở mức 4,43%.

Ngoài những phát biểu của Jerome Powell, các quan chức khác của Fed như Susan Collins (Boston Fed) và Austan Goolsbee (Chicago Fed) cũng cho biết không cần thiết phải vội vàng giảm lãi suất. Họ nhấn mạnh rằng việc điều chỉnh lãi suất cần được thực hiện một cách thận trọng để không gây ra sự giảm tốc nền kinh tế quá nhanh.

Tuần tới, các nhà giao dịch vàng sẽ tiếp tục chú ý đến các dữ liệu kinh tế quan trọng như số liệu nhà ở, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số PMI toàn cầu S&P, để có cái nhìn rõ hơn về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ của Fed.

Về mặt kỹ thuật, vàng đang có dấu hiệu giảm giá mạnh. Mức hỗ trợ gần nhất là 2.550 USD/ounce, và nếu giá tiếp tục giảm, mục tiêu tiếp theo có thể là 2.500 USD. Tuy nhiên, nếu giá hồi phục và vượt qua mức kháng cự 2.600 USD, vàng có thể hướng tới mục tiêu cao hơn ở mức 2.651 USD.

Giá vàng hôm nay trong nước 16/11: Vàng nhẫn bất ngờ tăng 1 triệu đồng/lượng

Sau giai đoạn giảm ngắn hạn, vàng trong nước ghi nhận trạng thái tăng khi kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Trong nước, có những doanh nghiệp điều chỉnh tăng trên 1 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng nhẫn tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 79,5 – 82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào, tăng 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua.

Tập đoàn DOJI lại niêm yết giá mua và bán ở mức 81 – 82,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào, tăng 600 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua.

Với 2 thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở mức 80,78 – 82,68 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 760.000 đồng/lượng chiều mua vào và 560.000 đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua.

Đối với vàng miếng, một số công ty vàng bạc đá quý như SJC, DOJI, PNJ niêm yết vàng miếng ở mức 80 – 83,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên so với hôm qua.

2 thương hiệu Bảo tín Minh Châu, Bảo tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng ở mức 80,3 – 83,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 180.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với chốt phiên trước.