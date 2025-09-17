Giá vàng hôm nay 17/9, thế giới chạm mức 3.700 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 30 phút sáng nay ngày 17/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.692 USD/ounce, tăng hơn 8 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua. Đáng chú ý, thời điểm 21 giờ 15 phút ngày 16/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 3.702 USD/ounce. Đây là mức cao nhất trong lịch sử.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.689 USD/ounce, tăng hơn 11 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, thị trường vàng đã chứng kiến ​​một đợt tăng giá phi thường trong những phiên gần đây, với giá vàng tương lai tiếp tục lập một cột mốc mới. Mức tăng đánh dấu phiên giao dịch thứ 3 liên tiếp vàng đạt mức giá kỷ lục mới mọi thời đại, khẳng định đà tăng trưởng đáng chú ý của kim loại quý này trong bối cảnh kinh tế hiện tại.

Xu hướng tăng bền vững này diễn ra khi các bên tham gia thị trường đang chuẩn bị cho việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) dự kiến ​​sẽ giảm lãi suất, một sự thay đổi chính sách tiền tệ vốn đã được chứng minh là có lợi cho các tài sản không sinh lời như vàng. Diễn biến gần đây của kim loại quý này phản ánh niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư vào vai trò vừa là công cụ phòng ngừa lạm phát vừa là tài sản trú ẩn an toàn của vàng trong giai đoạn nới lỏng tiền tệ.

Giới giao dịch trên thị trường tài chính hiện đang đặt kỳ vọng cao rằng Fed sẽ hạ lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp sắp tới. Dự báo này xuất phát từ các tín hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang dần suy yếu, với tốc độ tuyển dụng chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng nhích lên. Đây được xem là những yếu tố then chốt có thể thúc đẩy Fed điều chỉnh chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng.

Theo các nhà phân tích tại Bank of America, bối cảnh kinh tế hiện tại đặc biệt thuận lợi cho việc tăng giá vàng. Ngân hàng đầu tư này nhấn mạnh mối lo ngại dai dẳng về tình trạng đình lạm - một kịch bản kinh tế đầy thách thức, đặc trưng bởi lạm phát và trì trệ kinh tế, đồng thời là động lực chính thúc đẩy nhu cầu kim loại quý. Bối cảnh kinh tế vĩ mô này thường tạo ra một môi trường mà giá trị nội tại của vàng ngày càng hấp dẫn cả nhà đầu tư tổ chức lẫn nhà đầu tư cá nhân.

Giá vàng SJC và nhẫn tăng vọt

Giá vàng hôm nay 17/9 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt quay đầu tăng rất mạnh so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,2 triệu đồng chiều bán so với phiên giao dịch gần nhất. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 130,3 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,2 triệu đồng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 129,8 - 132,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 2,3 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,2 triệu đồng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 127,6 - 130,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 800.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.