Giá vàng hôm nay 16/9, thế giới tăng vọt

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 7 giờ 30 phút sáng nay ngày 16/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.684 USD/ounce, tăng mạnh hơn 51 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.678 USD/ounce, tăng mạnh hơn 35 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, thị trường vàng thế giới đã chứng kiến ​​một phiên giao dịch lịch sử khi hợp đồng tương lai vàng lập kỷ lục mới trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng về những thay đổi chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Diễn biến đáng chú ý của kim loại này cho thấy mối tương quan phức tạp giữa kỳ vọng chính sách tiền tệ, động lực tiền tệ và nhu cầu kim loại quý.

Động lực thúc đẩy hiệu suất vượt trội này dường như là cuộc họp rất được mong đợi của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dự kiến ​​diễn ra vào cuối tuần này. Các bên tham gia thị trường đã chuẩn bị tâm lý cho đợt giảm lãi suất đầu tiên trong mười hai tháng qua. Kỳ vọng này đã tạo ra tâm lý lạc quan đáng kể cho kim loại quý, bởi lãi suất thấp hơn thường làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng.

Dự đoán về việc Fed nới lỏng chính sách tiền tệ đồng thời gây áp lực giảm giá lên đồng USD, giảm 0,30% trong phiên giao dịch hôm nay, đóng cửa ở mức 97,324 - mức thấp nhất kể từ tháng 7. Sự suy yếu của đồng tiền này là một phần của xu hướng chung, chứng kiến ​​chỉ số đồng USD giảm đáng kể 10,32% từ đầu năm đến nay, trong khi giá vàng tăng 40,19% trong cùng kỳ.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa sự suy yếu của đồng USD và sức mạnh của vàng chỉ phản ánh một phần câu chuyện. Bất chấp sự sụt giảm đáng kể của chỉ số đồng USD trong năm nay, mức độ vượt trội của vàng cho thấy động lực cung cầu cơ bản, chứ không chỉ riêng biến động tiền tệ, mới là động lực chính thúc đẩy giá kim loại quý. Điều này cho thấy sự quan tâm thực sự của người mua và nhu cầu đầu tư đang đẩy vàng lên những tầm cao mới, chứ không chỉ đơn thuần là kim loại này được hưởng lợi từ sự mất giá của đồng USD.

Tình hình thị trường hiện tại phản ánh sự hội tụ của nhiều yếu tố vốn đã hỗ trợ kim loại quý này trong lịch sử. Trong đó, kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng, bất ổn tiền tệ và nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư. Trong bối cảnh các nhà giao dịch chờ đợi quyết định chính sách của Fed trong tuần này, thị trường kim loại quý dường như đang trong giai đoạn biến động liên tục, với việc tiếp tục có cột mốc mới được xem là tiền đề cho những biến động đáng kể hơn nữa trong những ngày tới.

Giá vàng SJC đảo chiều

Giá vàng hôm nay 16/9 ghi nhận vàng SJC quay đầu tăng trở lại ở chiều mua vào, còn vàng nhẫn hầu hết các thương hiệu đều duy trì ổn định giá so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 128,6 – 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ giá chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,5 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 128,6 – 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ giá chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,5 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 127,5 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 3,6 triệu đồng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 126,8 – 129,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 126,2 – 129,2 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 125,5 – 128,5 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.