Giá vàng hôm nay 19/10: Vàng biến động mạnh trong phiên

Giá vàng thế giới tiếp tục bị ảnh hưởng khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cao và đồng USD phục hồi...

6 giờ sáng nay 19/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch quanh mức 1.764 USD/ounce, giảm 4 USD so với đầu giờ sáng qua. Tuy nhiên, vàng nhanh chóng phục hồi trở lại ngay trong phiên, hiện đang ở mức 1.770,2 USD/ounce, tăng 5,7 USD/ounce so với giá chốt phiên ngày hôm qua. Trong đó, vàng tăng do cầu tăng là 2,5 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch đêm 18/10 rạng sáng 19/10, giá vàng liên tục trồi sụt, biến động mạnh, với biên độ đến thời điểm hiện tại là 11 USD/ounce, cho thấy vàng đang trong giai đoạn khá nhạy cảm với các tin tức.

Giá vàng biến động mạnh trong phiên. (Nguồn: Kitco)



Giá vàng thế giới tiếp tục bị ảnh hưởng khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng cao và gần chạm mức cao nhất nhiều tháng trong phiên cuối tuần qua (lợi tức trái phiếu của Mỹ tăng nhanh lên gần ngưỡng 1,61%/năm).

USD phục hồi cũng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý. Lúc 6 giờ sáng nay (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 93,95 điểm, tăng 0,01%.

Các thị trường chứng khoán thế giới hầu hết suy giảm khi nỗi lo về đình lạm cao hơn bao giờ hết. Giới đầu tư lo lắng nền kinh tế đình đốn ngay khi lạm phát cao. Giá dầu tăng vọt lên mức cao nhất trong 7 năm qua, với 83,87 USD/thùng.

Chuyên gia phân tích thị trường cấp cao về châu Á-Thái Bình Dương Jeffrey Halley thuộc công ty môi giới OANDA (Mỹ) nhận định, vàng thiếu động lực để duy trì đà tăng giá, cho dù kim loại quý này có thể đạt ngưỡng 1.800 USD/ounce. Tuy nhiên, ông Halley lưu ý rằng giới đầu tư sẽ rót vốn vào vàng khi tăng trưởng kinh tế có thể rơi vào vùng tiêu cực.

Người đứng đầu chiến lược toàn cầu Bart Melek của TD Securities cho biết, về mặt kỹ thuật, vàng đã không vượt qua được mức 1.800 USD/ounce nên các nhà đầu tư đã thực hiện bán trở lại. Cuối tuần qua, quỹ đầu tư vàng lớn thế giới SPDR đã bán ra 2,62 tấn vàng, lượng vàng nắm giữ còn 980,1 tấn.

Dù vậy, một số nhà phân tích vẫn tỏ ra khá lạc quan về triển vọng giá vàng, cho rằng nhu cầu vàng sẽ khởi sắc.

Nhà môi giới hàng hoá cấp cao Bob Haberkorn của RJO Futures nói: “Giá vàng luôn gặp thách thức khi chinh phục mốc 1.800 USD/ounce. Tuy nhiên, sự giảm giá là một cơ hội để mua. Tâm lý lo ngại đang gia tăng, và nhiều người sẽ tìm kiếm kênh đầu tư an toàn".

Trong nước, mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở 57,05 - 57,75 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước. Chênh lệch giá mua – bán hiện là 700.000 đồng/lượng.

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC tại 56,90 - 57,60 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/10. Chênh lệch giá mua - bán hiện là 700.000 đồng/lượng.

Tổng hợp giá vàng SJC chốt phiên giao dịch ngày 18/10:

Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở 57,10 - 57,82 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Doji hiện niêm yết giá vàng SJC tại: 57,00 - 57,75 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết tại: 57,15 - 57,75 triệu đồng/lượng.

Hệ thống PNJ niêm yết tại: 57,00 - 57,75 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo tín Minh Châu được niêm yết tại: 57,17 - 57,74 triệu đồng/lượng. Các sản phẩm khác của thương hiệu này đồng loạt giảm mạnh. Giá vàng 999,9, thương hiệu vàng Rồng Thăng Long giao dịch tại 50,93 - 51,58 triệu đồng/lượng. Giá vàng trang sức giao dịch tại 50,35 - 51,45 triệu đồng/lượng.