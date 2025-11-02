Giá vàng hôm nay 2/11: Dự báo về giá vàng thế giới tuần tới

Giá vàng hôm nay 2/11, thế giới khó dự đoán

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ tuần này ở quanh mức 3.997 USD/ounce, giảm 13 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó tại thị trường này (4.110 USD/ounce).

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng tiếp tục giảm trong tuần này, nhưng ngay cả chu kỳ cắt giảm lãi suất bị đe dọa và các cuộc đàm phán thương mại hòa giải giữa Mỹ và Trung Quốc cũng không thể đẩy giá kim loại màu vàng xuống dưới mức 3.900 USD/ounce.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia trong ngành vẫn trung lập và cân bằng như trước, trong khi các nhà giao dịch bán lẻ trở nên lạc quan hơn sau màn trình diễn kiên cường của vàng.



Tuần này, 14 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, với Phố Wall đang phân vân sau khi biến động của kim loại quý này thu hẹp. Trong đó, 3 chuyên gia, tương đương 21%, vẫn kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 3 chuyên gia khác, chiếm 21%, dự đoán giá sẽ giảm. Trong khi đó, 8 nhà phân tích, tương đương 57%, dự đoán giá kim loại màu vàng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp vào tuần tới.

Trong khi đó, 282 phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, với các nhà đầu tư Main Street củng cố quan điểm lạc quan của đa số. Trong đó, 180 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 64%, dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần tới, trong khi 51 nhà đầu tư, tương đương 18%, dự đoán kim loại màu vàng này sẽ giảm và 51 nhà đầu tư tương tự, tương đương 18%, dự đoán giá sẽ tiếp tục ổn định trong tuần tới.

Ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, cảnh báo rằng nền kinh tế vẫn còn nhiều trở ngại trong năm nay.

"Chính phủ đang đóng cửa, thuế quan liên tục thay đổi. Vì vậy, tôi nghĩ Fed đang mắc kẹt trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này, một tình huống mà cả hai bên đều thua. Nếu họ hạ lãi suất để hỗ trợ thị trường lao động, điều đó có thể gây ra thiệt hại tài sản thế chấp và biến thành tình trạng lạm phát, mà tôi nghĩ chúng ta vẫn đang trong tình trạng đó", Ông Daniel Pavilonis phân tích.



Ông Pavilonis cho biết bất chấp Fed và tất cả các cuộc đàm phán về thương mại và thuế quan, bức tranh về cơ bản vẫn không thay đổi đối với vàng và thị trường kim loại quý.

"Tình hình hiện tại không khác gì so với thời điểm giá vàng đạt đỉnh. Về lâu dài, tôi nghĩ vàng vẫn tăng giá. Bạn đã thấy bạc, bạch kim, palladium thực sự tăng vọt khi Trung Quốc tuyên bố sẽ hạn chế đất hiếm. Rồi bạn bắt đầu thấy nhu cầu về kim loại bắt đầu tăng cao hơn. Bạn cũng thấy thị trường tăng cao hơn. Tôi không nghĩ đà tăng đã kết thúc. Chúng ta đang tạm dừng ở đây và chỉ giao dịch quanh quẩn, nhưng tôi nghĩ vàng sẽ tăng trong tương lai. Tuy nhiên, từ tháng 1 đến tháng 4, thị trường đã đi ngang và có thể trải qua một giai đoạn tương tự như vậy nữa", ông Pavilonis nhận định.

Giá vàng trong nước đi ngang

Giá vàng hôm nay 2/11 tính đến 6 giờ 30 phút sáng, ghi nhận vàng SJC và nhẫn đi ngang giá so với phiên giao dịch trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 145,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 146,2 – 149,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.