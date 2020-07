Giá vàng hôm nay 20/7 tăng trong phiên giao dịch đầu tuần

Giá vàng hôm nay 20/7 được niêm yết trên sàn Kitco là 1.810,3 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với giao dịch liền kề. Tại sàn New York, giá vàng sáng nay tăng đáng kể so với chốt phiên tuần trước, giá hiện tại cũng được bán ra ở mức 1.810,3 USD/ounce, tăng 14,3 USD/ounce.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 20/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được niêm yết trên sàn Kitco là 1.810,3 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với giao dịch liền kề. Tại sàn New York, giá vàng sáng nay tăng đáng kể so với chốt phiên tuần trước, giá hiện tại cũng được bán ra ở mức 1.810,3 USD/ounce, tăng 14,3 USD/ounce.

Theo đó, hầu hết các nhà phân tích thị trường và nhà đầu tư vẫn dự đoán giá sẽ tăng vào tuần này. Trong cuộc khảo sát giá vàng của Kitco News, có 11 trong tổng số 16 chuyên gia Phố Wall dự đoán giá vàng tăng, 4 chuyên gia dự đoán thị trường sẽ đi ngang và chỉ có duy nhất 1 người cho rằng giá sẽ giảm. Trong khi đó, tại Phố Main, tổng cộng có 1.642 phiếu bầu đã được gửi đi. Trong số này, 977 người được hỏi (tương đương 60%) dự đoán giá vàng sẽ đi lên trong tuần, 349 người khác (tương đương 21%) cho biết giá sẽ đi xuống và 317 người còn lại (tương đương 19%) giữ ý kiến trung lập. Giá vàng hôm nay 20/7 tiếp tục tăng cao. Giới đầu tư vẫn đang theo dõi sát sao làn sóng lây lan thứ 2 của đại dịch Covid-19 tại nhiều nước, trong đó có Mỹ. Ngoài ra, căng thẳng Mỹ-Trung leo thang cũng góp phần khiến sức cầu đối với mặt hàng kim loại này ở mức cao. Vàng tăng giá còn do sự không chắc chắn về chính trị đang tăng lên. Căng thẳng Mỹ-Trung vẫn leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần qua tuyên bố rằng sẽ không có thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 với Trung Quốc trong tương lai gần. Về dài hạn, vàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng giá và sớm chinh phục những đỉnh cao mới khi mà các nước duy trì chính sách tiền tệ siêu nới lỏng. Ông Phillip Streible, nhà chiến lược thị trường hàng đầu tại Trung tâm Blue Line Futures ở Chicago (Mỹ), nhận đinh: giá vàng có thể chạm mức 2.000 USD/ounce vào cuối năm nay, nhờ một loạt yếu tố như lãi suất thấp hơn, các biện pháp kích thích tài khóa khổng lồ và kinh tế suy yếu. Ông Rory Townsend, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường vàng của Công ty môi giới đầu tư WoodMac cho biết, mặc dù đã tiến hành các biện pháp kích thích gần đây, các ngân hàng trung ương vẫn muốn trấn an thị trường rằng họ chưa đưa ra hết các biện pháp hỗ trợ. Do vậy, các ngân hàng này sẽ còn đưa ra nhiều gói kích thích hơn nữa. Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng 20/7, giá vàng SJC được PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết ở mức 50,45 - 50,70 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 50,38 triệu đồng/lượng (mua vào) và 50,78 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 50,48 triệu đồng/lượng (mua vào) và 50,67 triệu đồng/lượng (bán ra). Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 50,47 - 50,67 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).