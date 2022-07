Giá vàng hôm nay 20/7 quay trở lại mức hỗ trợ trên 1.710 USD/ounce, trong bối cảnh thị trường đang chứng kiến một số áp lực bán mới khi giới đầu tư đồn đoán về tốc độ tăng lãi suất từ các ngân hàng trung ương lớn trong tháng 7.

Giá vàng hôm nay 20/7 quay trở lại kiểm tra mức hỗ trợ trên 1.710 USD/ounce

Trong phiên giao dịch sáng ngày 20/7, giá vàng giao ngay tăng 0,03% lên 1.711,8 USD/ounce vào lúc 7h30 (giờ Việt Nam), theo Kitco. Trong khi giá vàng giao tháng 9 giảm 0,03% xuống 1.710,15 USD.

Giá vàng hôm nay 20/7

Giá vàng hôm nay 20/7

Giá vàng hôm nay 20/7: Vàng biến động nhẹ quanh mốc 1.710 USD/ounce.

Trước đó, đêm 19/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.711 USD/ounce.

Giá vàng tăng trong phiên giao dịch ngày thứ ba (19/7) do được hỗ trợ bởi sự sụt giảm của đồng USD khi giới đầu tư tìm kiếm tín hiệu về tốc độ tăng lãi suất từ các ngân hàng trung ương lớn trong tháng 7.

Trong những tuần gần đây, vàng đã không thể giữ được trạng thái là nơi trú ẩn an toàn bất chấp những lo ngại về suy thoái. Kim loại quý đã giảm hơn 350 USD so với mức 2.000 USD/ounce xác lập vào đầu tháng 3, do kế hoạch mạnh tay tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và đà tăng gần đây của đồng USD.

Fed dự kiến nhóm họp vào ngày 26-27/7, và được kỳ vọng nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản.

Trong khi đó, các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ thảo luận xem liệu nên tăng lãi suất thêm 25 hay 50 điểm trong cuộc họp vào thứ năm (21/7) để kiềm chế lạm phát cao kỷ lục.

Về mặt kỹ thuật, thị trường vàng đang quá bán, nhiều nhà phân tích cho rằng, đà giảm trên thị trường có thể còn đẩy giá xuống dưới 1.700 USD/ounce.

Các nhà phân tích cho rằng, việc Fed tiếp tục tăng lãi suất và hoạt động kinh tế yếu ớt hơn sẽ khiến giá vàng tiếp tục bị xói mòn và giá cũng có khả năng tiếp tục chịu áp lực trong những tuần tới.

Giá vàng trong nước: Kết thúc phiên giao dịch 19/7, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau: SJC Hà Nội: 63,30 triệu đồng/lượng - 65,32 triệu đồng/lượng. Doji Hà Nội: 62,50 triệu đồng/lượng - 64,45 triệu đồng/lượng. SJC TP.HCM: 63,30 triệu đồng/lượng - 65,32 triệu đồng/lượng. Doji TP.HCM: 62,50 triệu đồng/lượng - 65,50 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn khoảng 17,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 19/7.