Giá vàng hôm nay 24/10, thế giới tăng và duy trì ổn định

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 phút sáng nay ngày 24/10 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.112 USD/ounce, tăng hơn 25 USD/ounce so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh gần mức 4.126 USD/ounce, tăng hơn 28 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, doanh số bán nhà ở tại Mỹ được cải thiện không mấy tác động đến thị trường vàng, vì giá vàng tiếp tục thu hút các nhà đầu tư săn lùng mặc cả sau khi duy trì mức hỗ trợ quan trọng trên 4.000 USD/ounce.

Thị trường vàng đang ít chú ý đến dữ liệu kinh tế hạn chế của Mỹ do tiếp tục phản ứng với các biến động kỹ thuật trên thị trường. Kim loại quý này đang cố gắng ổn định sau khi trải qua đợt bán tháo lớn nhất trong nhiều năm. Giá vàng giao ngay giao dịch ở gần mức 4.150 USD/ounce, sau khi Hiệp hội Môi giới Bất động sản Hoa Kỳ công bố doanh số bán nhà.

Theo các nhà phân tích hàng hóa tại Morgan Stanley, bất chấp sự điều chỉnh trong tuần này, giá vàng có khả năng sẽ tiếp tục tăng trong giai đoạn cuối năm 2025 khi Fed cắt giảm lãi suất và đồng USD yếu hơn thúc đẩy các ngân hàng trung ương và ETF tiếp tục mua vào.

Các nhà phân tích cho biết mức tăng giá là phản ứng trước những diễn biến chính sách, địa chính trị và kinh tế quan trọng trong năm nay, bao gồm thuế quan thương mại của Mỹ, xung đột Trung Đông, lo ngại về tính độc lập của Fed và việc chính phủ Mỹ đóng cửa.

Morgan Stanley Research dự đoán đà tăng giá vàng sẽ tiếp tục và họ đã điều chỉnh dự báo giá vàng năm 2026 lên 4.400 USD/ounce, tăng đáng kể so với ước tính trước đó là 3.313 USD/ounce. Điều này ngụ ý mức tăng thêm khoảng 10% vào cuối năm sau.

Bà Amy Gower, Chiến lược gia Hàng hóa tại Morgan Stanley Metals & Mining cho biết, các nhà đầu tư đang xem vàng không chỉ như một công cụ phòng ngừa lạm phát, mà còn là thước đo cho mọi thứ, từ chính sách của ngân hàng trung ương đến rủi ro địa chính trị.

"Chúng tôi nhận thấy vàng sẽ còn tăng giá, được thúc đẩy bởi đồng USD giảm giá, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các quỹ ETF, hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương và bối cảnh bất ổn hỗ trợ nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn này", bà Amy Gower nhận định.

Bên cạnh đó, Morgan Stanley Research cũng nhận thấy sự ủng hộ liên tục cho đợt tăng giá này đến từ nhiều lĩnh vực. Và sau 2 năm chủ yếu đứng ngoài cuộc chơi, các nhà đầu tư bán lẻ cũng đang tham gia vào "cơn sốt" vàng.

Giá vàng trong nước hồi phục

Giá vàng hôm nay 24/10 ghi nhận vàng SJC và nhẫn quay đầu tăng trở lại so với phiên trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 147 – 149,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 150,5 – 153,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 600.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 146,4 - 149,4 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.