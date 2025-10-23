Giá vàng hôm nay 23/10: Trong nước "tụt dốc không phanh"

Giá vàng hôm nay 23/10, thế giới chưa thể hồi phục

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 phút sáng nay ngày 23/10 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.087 USD/ounce, tăng hơn 39 USD/ounce so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh gần mức 4.098 USD/ounce, giảm hơn 22 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng thế giới chưa thể phục hồi trở lại sau phiên giảm giá lịch sử vào hôm trước đó. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm lý do vì sao vàng giảm mạnh nhất trong một ngày trong nhiều năm qua. Theo một nhà phân tích, mức tăng trưởng quá nhanh chưa từng có là lý do đủ thuyết phục.

Trong ghi chú mới nhất của mình, bà Nicky Shiels, Trưởng phòng Nghiên cứu và Chiến lược Kim loại tại MKS PAMP, chỉ ra rằng thị trường vàng chỉ mất 30 tuần để tăng từ 3.000 USD lên 4.000 USD/ounce.

"Các chu kỳ 1.000 USD/ounce trước đây mất hơn 10 lần thời gian (từ khoảng 240 đến khoảng 650 tuần). Giá đang ở mức cao ngất ngưởng, đà tăng đang đến gần, và bất kỳ thị trường phi lý nào cũng có thể sụp đổ không lý do", bà Nicky Shiels phân tích.

Mặc dù vàng tiếp tục đối mặt với một số đợt bán tháo kỹ thuật, thị trường dường như đang giữ ngưỡng hỗ trợ ban đầu trên 4.000 USD/ounce. Bà Shiels cho biết, xét diễn biến giá hôm thứ 3, có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến ​​để kim loại quý này lấy lại đà tăng. Bà cũng nói thêm rằng còn quá sớm để khẳng định đây là một sự sụp đổ của thị trường hay một đợt điều chỉnh ngắn hạn.

"Dự kiến ​​các thông số rủi ro sẽ chặt chẽ hơn trong tương lai, điều này sẽ hạn chế thanh khoản. Bất chấp sự bất ổn đáng kể của thị trường, tôi muốn thấy giá vàng ổn định ở mức từ 4.000 - 4.500 USD/ounce trong thời gian tới", bà Shiels dự báo.

Theo ông Ole Hansen, Trưởng phòng Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, mặc dù nguyên nhân chính xác dẫn đến đợt bán tháo mạnh vào thứ hai vẫn chưa rõ ràng, nhưng 3 lần vàng không vượt qua được mức 4.380 USD/ounce có thể đã góp phần thay đổi tư duy từ "lòng tham" sang "nỗi sợ hãi" của các nhà giao dịch kim loại quý này.

"Sau một đợt điều chỉnh rất cần thiết, các nhà giao dịch có thể sẽ tạm dừng để suy nghĩ trước khi kết luận rằng những diễn biến thúc đẩy đà tăng giá lịch sử trong năm nay vẫn chưa kết thúc và có thể sẽ tiếp tục hỗ trợ cho vàng không còn bị mua quá mức nhưng vẫn còn trong danh mục đầu tư", ông Ole Hansen dự đoán.

Giá vàng trong nước tụt dốc

Giá vàng hôm nay 23/10 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm rất mạnh so với phiên trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,6 - 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 4,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm mạnh 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay vàng SJC giao dịch mua - bán ở mức 147,6 – 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm mạnh 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 146 – 148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 4,9 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm mạnh 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 149,9 – 152,9 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 6,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 4,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và giảm mạnh 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 3,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.