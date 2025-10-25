Giá vàng hôm nay 25/10, thế giới chốt tuần trên mức 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 25/10 (giờ Việt Nam) ở quanh gần mức 4.110 USD/ounce, giảm 16 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này. Đặc biệt, giảm mạnh hơn 118 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó tại thị trường này.

Trước khi thị trường đóng cửa ngày 24/10 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm sâu gần chạm ngưỡng 4.050 USD/ounce. Tuy nhiên, ngay sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9, giá vàng đã nhanh chóng đảo chiều, tăng vọt trở lại trên ngưỡng 4.100 USD/ounce và chốt tuần trên mức này.

Theo báo cáo, CPI tháng 9 của Mỹ chỉ tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ - thấp hơn mức dự báo 0,4% và 3,1% của giới phân tích. CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% so với tháng trước và 3% so với cùng kỳ, đều thấp hơn kỳ vọng. Đây là tín hiệu cho thấy lạm phát Mỹ đang chậm lại, mở đường cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tuần tới.



Ông Aaron Hill, chuyên gia phân tích thị trường chính tại FP Markets chia sẻ với Kitco New, dữ liệu lạm phát thấp hơn đã tác động ngay lập tức đến thị trường kim loại quý và ngoại hối.

"Các nhà giao dịch đang từ bỏ đồng bạc xanh để chuyển sang các tài sản rủi ro hơn, trong khi những người đam mê vàng coi đây là bàn đạp cho một đợt tăng giá lên mức cao nhất mọi thời đại vào cuối năm", ông Aaron Hill phân tích.

Lạm phát tại Mỹ đã trở thành một vấn đề phức tạp đối với thị trường vàng. CPI tăng cao buộc Fed phải duy trì chính sách tiền tệ trung lập, giữ nguyên lãi suất cho đến hết năm 2025, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng. Tuy nhiên, lạm phát cao cũng làm tăng nguy cơ Mỹ có thể rơi vào suy thoái, điều này đang hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn cho kim loại quý này.

Theo Kitco News, giá vàng chấm dứt chuỗi 9 tuần tăng giá liên tiếp. Giá vàng chịu áp lực bán mạnh sau khi liên tục đạt mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây. Kim loại quý này đã giảm 5,4% vào đầu tuần, đánh dấu mức giảm trong ngày lớn nhất trong nhiều năm. Sự sụt giảm này trùng hợp với việc nhà đầu tư rút vốn đáng kể khỏi các quỹ ETF vàng, vốn đã chứng kiến ​​mức giảm lượng nắm giữ trong một ngày lớn nhất trong năm tháng.

Tuy nhiên, giá vàng vẫn tăng khoảng 55% từ đầu năm đến nay, với sự hỗ trợ cơ bản đến từ căng thẳng thương mại đang diễn ra. Rủi ro địa chính trị vẫn còn tồn tại sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga nhằm gây sức ép buộc Moscow ngừng bắn ở Ukraine.



Giới chuyên gia nhận định, mặc dù sự giảm giá đột ngột thông qua việc thanh lý lệnh mua dài hạn trong hoảng loạn và bán lệnh gọi ký quỹ trên thị trường tương lai đã khiến một số nhà đầu tư lo lắng, nhưng đợt điều chỉnh quá hạn này đối với mức tăng trưởng quá mức gần đây là một động thái rút lui chiến thuật không thể tránh khỏi sau một thời gian tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững.

Giá vàng trong nước giảm sâu

Giá vàng hôm nay 25/10 ghi nhận vàng SJC và nhẫn giảm mạnh sau khi có bước hồi phục vào phiên ngày trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,5 - 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 147,8 - 148,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 146 – 148,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 145,5 - 148,4 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2,9 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.