Giá vàng hôm nay 26/10, thế giới điều chỉnh tuần tới

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ tuần này ở quanh mức 4.110 USD/ounce, giảm mạnh hơn 140 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó tại thị trường này (4.250 USD/ounce).

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, sau khi giá vàng thế giới trải qua một trong những ngày tồi tệ nhất trong nhiều năm vào tuần qua, đà tăng giá không thể lập kỷ lục tăng kéo dài sang tuần thứ 10. Điều này khiến nhiều chuyên gia và nhà đầu tư nghi ngờ về diễn biến thị trường vàng thời gian tới.

Sau ngày giảm giá lịch sử, hầu hết các nhà đầu cơ và bán khống đã bị đẩy ra khỏi thị trường kim loại, nhưng phe mua cũng không mấy hào hứng sau đợt lao dốc. Giá vàng giao ngay không giảm thêm, nhưng cũng không tạo được nhiều động lực và phần còn lại của tuần chứng kiến ​​giá vàng dao động trong khoảng 4.050 - 4.150 USD/ounce.

Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy phần lớn Phố Wall chuyển sang xu hướng giảm giá hoặc trung lập, trong khi các nhà đầu tư Main Street vẫn bám vào xu hướng tăng giá.

Tuần này, 17 nhà phân tích đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News, với chưa đến 20% số chuyên gia Phố Wall dự báo duy trì xu hướng tăng giá. Chỉ có 3 chuyên gia, tương đương 18% dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Trong khi, 6 chuyên gia khác, tương đương 35% dự đoán giá sẽ giảm. Còn 8 nhà phân tích còn lại, chiếm 47% tổng số dự đoán kim loại quý này sẽ đi ngang vào tuần tới.

Trong khi đó, 274 phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, với tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư Main Street đã suy yếu sau đợt bán tháo tuần này. Trong đó, 144 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 53% dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới, trong khi 62 nhà giao dịch khác, tương đương 23% dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. Còn 68 nhà đầu tư còn lại, chiếm 25% tổng số, dự đoán giá sẽ ổn định trong tuần tới.

Chỉ có 18% số lượng chuyên gia Phố Wall dự báo vàng tuần tới tiếp tục tăng. Nguồn: Kitco News

Ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management nhận định, khả năng giá vàng sẽ còn giảm mạnh hơn nữa trước khi thiết lập một cột mốc mới. Mặc dù vậy, ông Adrian Day không lo ngại về giá vàng tương lai, bởi động lực tăng giá của kim loại này đã xây dựng vững chắc suốt nhiều năm qua.

Giữ quan điểm trung lập về thị trường, ông Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường chính tại SIA Wealth Management nói với Kitco News rằng, thị trường trong tuần tới sẽ rất khó đoán.

Ông Cieszynski cũng cho biết sự phục hồi của thị trường vàng có vẻ mang tính kỹ thuật và không thực sự liên quan đến CPI hay báo cáo tâm lý người tiêu dùng được công bố sau đó.

"Thị trường có thể đang trong giai đoạn củng cố và giá có thể dao động trong khoảng từ 4.000 - 4.300 USD/ounce trong một thời gian, bởi vì giá vàng đã tăng mạnh. Mọi người đang chờ đợi chất xúc tác lớn tiếp theo để xác định rõ về hướng đi của giá vàng. Tôi vẫn nghĩ xu hướng dài hạn của vàng vẫn còn nguyên vẹn. Vàng đã bị mua quá mức một thời gian và giờ có lẽ cần một khoảng dừng để hấp thụ biến động này", ông Colin Cieszynski phân tích.

Giá vàng trong nước quay đầu tăng

Giá vàng hôm nay 26/10 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đảo chiều, tăng trở lại so với phiên ngày trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua bán ở mức 1,7 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 148,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 146,7 – 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2,6 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Kết thúc tuần, thị trường vàng trong nước giảm mạnh theo xu hướng của thị trường thế giới và trải qua tuần đầy biến động, liên tục đảo chiều. Trong đó, giá vàng SJC được các đơn vị điều chỉnh giảm khoảng 2 - 4 triệu đồng/lượng so với chốt tuần trước đó. Còn giá vàng nhẫn được các đơn vị điều chỉnh giảm từ 2 - 5,5 triệu đồng/lượng so với tuần trước đó.