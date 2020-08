Giá vàng hôm nay 27/8, tiếp tục giảm do đồng USD tăng, trong khi giới đầu tư vẫn đang chờ đợi bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong Hội nghị Jackson Hole diễn ra trong tuần này.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 27/8 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thế giới đang giao dịch quanh mốc 1.907 USD/ounce. Vàng giao tháng 12 trên sàn Comex New York ở mức 1.913 USD/ounce.

Giá vàng tiếp tục giảm do đồng USD tăng, trong khi giới đầu tư vẫn đang chờ đợi bài phát biểu quan trọng của lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong Hội nghị Jackson Hole diễn ra trong tuần này.

Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ cung cấp thông tin về phương án điều chỉnh chính sách tiền tệ Mỹ trong hội nghị và đây sẽ là một trong những yếu tố tác động mạnh tới giá vàng.

Bên cạnh đó, kim loại quý giảm còn do khu vực sản xuất của Mỹ bất ngờ ghi nhận kết quả tích cực, cao hơn so với kỳ vọng. Bộ Thương mại Mỹ cho biết, các đơn đặt hàng lâu bền của Mỹ trong tháng 7 tăng thêm 11,2%, tương đương tăng thêm 23,2 tỷ USD, so với mức tăng 7,7% trong tháng 6. Tốc độ tăng trong tháng 7 cao hơn rất nhiều so với mức kỳ vọng 4,4% được đưa ra bởi nhiều tổ chức.

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm

Vàng giảm giá còn do giới đầu tư đánh cược vào các loại tài sản rủi ro, trong đó có chứng khoán, trong bối cảnh thị trường đón nhận những thông tin tích cực về vaccine phòng Covid-19 và những tín hiệu tích cực trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung.

Ngoài ra, giá vàng giảm liên tiếp những ngày qua là do triển vọng tích cực về vaccine Covid-19. Giá kim loại quý này đang "hứng đòn" khi giới đầu tư tin rằng, các phương pháp điều trị và vaccine Covid-19 sẽ được đưa ra thị trường trong năm tới.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang xem xét sớm thông qua loại vaccine do AstraZeneca Plc và Đại học Oxford phát triển. Nhà Trắng đặt mục tiêu phân phối loại vaccine này ra thị trường trước khi cử tri Mỹ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 3/11 tới.

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch ngày 27/8, giá vàng hôm nay được PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết ở mức 54,95 - 55,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại SJC Hà Nội, giá vàng hôm nay được niêm yết ở mức 54,95 triệu đồng/lượng (mua vào) và 56,00 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay ở Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 55,17 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,83 triệu đồng/lượng (bán ra). Phú Quý niêm yết giá vàng hôm nay ở mức 55,15 - 55,85 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).