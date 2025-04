Giá vàng hôm nay 28/4: Hạ nhiệt cùng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Giá vàng hôm nay trên thế giới 28/4: Vàng giảm nhẹ về gần 3.300 USD khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt

Mở đầu phiên giao dịch sáng thứ Hai tại châu Á (28/4), giá vàng thế giới (XAU/USD) tiếp tục xu hướng điều chỉnh, giảm 0,30% về quanh mức 3.310 USD/oz. Sự hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc là yếu tố chính gây áp lực giảm lên giá vàng trong phiên đầu tuần.

Theo Reuters, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang có các cuộc đàm phán hàng ngày với Trung Quốc liên quan đến thuế quan, đồng thời tiết lộ rằng các thỏa thuận thương mại với các quốc gia khác cũng đang ở "giai đoạn rất gần" hoàn tất. Tín hiệu lạc quan này đã thúc đẩy tâm lý thị trường, khiến giá vàng giảm dưới ngưỡng 3.300 USD vào cuối tuần trước.

Chiến lược gia Yuxuan Tang từ JPMorgan Private Bank nhận định: "Những thông tin về khả năng miễn trừ một phần các biện pháp thuế trả đũa đã hỗ trợ tâm lý thị trường hôm nay và khiến giá vàng giảm nhẹ."

Tuy nhiên, triển vọng kinh tế Mỹ vẫn gây lo ngại cho giới đầu tư. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tuần trước cảnh báo rằng Mỹ đang đối mặt với nguy cơ suy thoái gia tăng, khi cuộc chiến thương mại do chính quyền Trump phát động đẩy nền kinh tế toàn cầu vào vòng suy giảm mạnh. Điều này có thể giúp hạn chế đà giảm của giá vàng, vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế.

Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao dữ liệu sơ bộ về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý I/2025 của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Tư. Đến thứ Sáu, báo cáo việc làm tháng 4 với các chỉ số như Bảng lương phi nông nghiệp (NFP), Tỷ lệ thất nghiệp và Thu nhập bình quân giờ sẽ là tâm điểm mới, hứa hẹn tác động mạnh đến xu hướng tiếp theo của thị trường vàng.

Với nhiều yếu tố kinh tế quan trọng sắp được công bố, giới phân tích dự báo giá vàng sẽ tiếp tục dao động mạnh trong những ngày tới, phản ánh sự giằng co giữa kỳ vọng phục hồi kinh tế và nhu cầu tìm kiếm tài sản an toàn.

Giá vàng hôm nay trong nước 28/4: Bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, ngược dòng thế giới

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 28/4/2025, giá vàng trong nước ghi nhận sự ổn định so với phiên trước, duy trì ở ngưỡng cao 121 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, so với đầu tuần trước, giá vàng đã tăng mạnh tới 7 triệu đồng/lượng, phản ánh những biến động lớn của thị trường trong thời gian qua.

Cụ thể, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 119 – 121 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi so với hôm qua nhưng tăng tới 7 triệu đồng/lượng so với ngày 21/4.

Tương tự, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC và Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng đều giữ nguyên mức giá 119 – 121 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với phiên trước, nhưng ghi nhận mức tăng 7 triệu đồng/lượng trong vòng một tuần.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC sáng nay cũng giao dịch ổn định ở mức 119 – 121 triệu đồng/lượng, tăng 7 triệu đồng/lượng so với tuần trước. Trong khi đó, Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 118,5 – 121 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với hôm qua và tăng 7 triệu đồng/lượng so với đầu tuần trước.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng ghi nhận mức tăng mạnh so với tuần trước dù không thay đổi so với hôm qua. Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI giữ giá 114 – 116,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 4,5 triệu đồng chiều mua vào và 3 triệu đồng chiều bán ra so với đầu tuần trước. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 117 – 120 triệu đồng/lượng, tăng 6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với tuần trước.

Dự báo cho tuần này, giới chuyên gia nhận định giá vàng trong nước có khả năng chịu áp lực điều chỉnh giảm, do những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, nếu nhu cầu đầu tư trong nước tiếp tục duy trì ở mức cao, giá vàng có thể giữ vững mặt bằng hiện tại hoặc chỉ điều chỉnh nhẹ. Thị trường dự kiến sẽ có nhiều biến động phụ thuộc vào diễn biến kinh tế toàn cầu và các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố.