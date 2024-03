Giá vàng hôm nay 3/3: Vàng đước dự báo tiếp tục phá đỉnh trong tuần tới, vì lý do gì?

Tuần này, 14 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát giá vàng của Kitco News và không có ai dự đoán vàng sẽ giảm giá trong thời gian tới. Cuộc khảo sát cho thấy 11 nhà phân tích, tương đương 79%, lạc quan về vàng. Đồng thời, 3 nhà phân tích, tương đương 21%, có quan điểm trung lập về kim loại quý.

Giá vàng hôm nay 3/3: Chuyên gia đặt cược giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới

Giá vàng thế giới tăng mạnh và đạt mức cao nhất trong 4 tuần vào hôm thứ Sáu, do dữ liệu lạm phát của Mỹ ổn định hơn, trong khi chỉ số đô la Mỹ yếu hơn một chút và giá dầu thô cũng tăng cao hơn. Vàng kết thúc tuần với mức giá 2.083 USD/ounce.

Diễn biến của giá vàng thế giới. Nguồn: Tradingeconomics

Trong đêm qua, các chỉ số quản lý mua hàng chính thức của Trung Quốc trong tháng 2 được công bố cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục suy giảm tháng thứ 5 liên tiếp, trong khi tốc độ tăng trưởng ở lĩnh vực dịch vụ lại tăng lên trong tháng 2. Chỉ số quản lý mua hàng sản xuất (PMI) của Trung Quốc chỉ đạt 49,1 vào tháng 2, giảm so với 49,2 vào tháng 1 và tăng so với mức dự kiến là 49,0. PMI dịch vụ là 51,4, tăng so với dự báo 50,7. PMI tổng hợp là 50,9, tương đương như tháng 1. Chỉ số PMI sản xuất dưới 50,0 cho thấy ngành này của Trung Quốc đang thu hẹp lại.

Trong một tin tức khác, chỉ số giá tiêu dùng khu vực đồng Euro trong tháng 2 tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với mức tăng 2,8% trong tháng 1 và tăng so với dự báo tăng 2,5%. Trong khi đó CPI cơ bản tăng 3,1%.

Các thị trường chính bên ngoài hôm nay chứng kiến chỉ số đô la Mỹ yếu hơn một chút. Giá dầu thô Nymex cao hơn và giao dịch quanh mức 79,50 USD một thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn hiện ở mức 4,223%.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng kỳ hạn tháng 4 hôm nay đạt mức cao nhất trong 4 tuần. Phe bò và phe gấu gần như ngang tài ngang sức trên tổng thể về kỹ thuật. Xu hướng giảm kéo dài ba tháng trên biểu đồ thanh hàng ngày đã bị phủ nhận. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe bò là tạo ra mức đóng cửa trên ngưỡng kháng cự vững chắc ở mức cao nhất trong tháng 2 là 2.083,20 USD. Mục tiêu giảm giá ngắn hạn tiếp theo của phe gấu đang đẩy giá tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức 2.000,00 USD. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức cao nhất hôm nay là $2.059,40 và sau đó là $2.075,00. Hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức thấp nhất trong tuần này là $2.033,40 và sau đó là $2.025,00.

Dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Sáu bao gồm PMI sản xuất của Hoa Kỳ, báo cáo ISM về sản xuất kinh doanh, PMI sản xuất toàn cầu, doanh số ngành ô tô trong nước, chi tiêu xây dựng và khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan.

Adam Button, chiến lược gia tiền tệ chính tại Forexlive.com, cho biết ông có thể sẽ chú ý hơn đến dữ liệu thị trường lao động vào tuần tới vì điều đó có thể tác động nhiều hơn đến đồng đô la Mỹ. Ông cho biết dữ liệu thị trường lao động yếu kém có thể tác động đến đồng đô la Mỹ nhiều hơn những bình luận của Powell.

Không chỉ dữ liệu kinh tế của Mỹ có thể tác động đến đồng đô la Mỹ, mà Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ họp để quyết định chính sách tiền tệ vào tuần tới và lập trường diều hâu có thể hỗ trợ đồng euro trong thời gian tới.

Các nhà phân tích hàng hóa tại Brown Brothers Harriman cho biết họ kỳ vọng ECB sẽ đưa ra quan điểm thận trọng vào tuần tới vì dữ liệu lạm phát mới nhất của châu Âu nóng hơn dự kiến.

Trong khi đó, tâm lý nhà đầu tư Main Street tiếp tục được cải thiện. Tuần này, 175 phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco. Cải thiện đôi chút so với tuần trước, 77 nhà đầu tư bán lẻ, chiếm 44%, kỳ vọng vàng sẽ tăng vào tuần tới. 43 người khác, tương đương 25%, dự đoán giá sẽ thấp hơn, trong khi 55 người được hỏi, tương đương 31%, có quan điểm trung lập về triển vọng ngắn hạn của kim loại quý.

Dữ liệu kinh tế cần theo dõi vào tuần tới:

Thứ Ba: ISM cung cấp PMI

Thứ Tư: Dữ liệu việc làm ADP, quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Canada, lời khai của Powell trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện, cơ hội việc làm JOLTS

Thứ Năm: Cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, tuyên bố thất nghiệp hàng tuần; Lời khai của Powell trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện

Thứ Sáu: Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp

Giá vàng hôm nay 3/3: Vàng SJC lao dốc sau khi lập đỉnh 81 triệu đồng/lượng

Sau phiên giao dịch "điên đảo" thị trường hôm qua, giá vàng SJC đã không bảo tồn được thành tích 81 triệu đồng/lượng bán ra, mà ngay lập tức rơi mạnh từ đỉnh xuống chỉ còn 80,3 triệu đồng/lượng. Tổng hợp giá vàng SJC tại các thương hiệu kinh doanh lớn trong nước tại thời điểm sáng 3/3, giá vàng SJC giao dịch trên toàn quốc chỉ còn ở mức 77,8 triệu đồng/lượng mua vào và 80,3 triệu đồng/lượng bán ra. Giảm 700.000 đồng/lượng từ đỉnh 81 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, giá vàng tại thời điểm khảo sát, giá vàng SJC được tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 77,85 - 80,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào và bán ra của vàng SJC tại DOJI tăng lên ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC niêm yết ở ngưỡng 78,0 - 80,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào và bán ra của vàng SJC ở mức 2,25 triệu đồng/lượng.

PNJ vẫn neo giá vàng SJC ở mức 78,6 triệu đồng/lượng mua vào và 81 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua - bán là 2,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Phú Quý niêm yết tại 78,0 – 78,3 triệu đồng/lượng.

Quy đổi theo giá USD tại Vietcombank ngày 2/3, 1 USD = 24.810 VND, giá vàng thế giới tương đương 62,25 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 18,05 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước niêm yết tại các thương hiệu như sau:

Đơn vị: x1000đ/lượng