Giá vàng hôm nay 6/11, thế giới tăng trở lại

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 phút sáng nay ngày 6/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.973 USD/ounce, tăng 36 USD/ounce so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.978 USD/ounce, tăng mạnh 47 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, giá vàng tăng và gần như ổn định trong phiên giao dịch hôm vừa qua. Nhu cầu trú ẩn an toàn đã xuất hiện vào giữa tuần khi thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn còn khá bấp bênh giữa những đồn đoán về việc cổ phiếu Mỹ bị định giá quá cao và bong bóng chứng khoán AI.

Trong đó, việc chính phủ Mỹ đóng cửa có thời thời gian dài nhất trong lịch sử và không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ sớm có giải pháp, thiệt hại kinh tế ngày càng trầm trọng hơn.

Hiện đã bước sang ngày thứ 36, việc chính phủ liên bang đóng cửa đã vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập vào đầu năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.

Mỗi tuần trôi qua khiến nền kinh tế thiệt hại từ 10 - 30 tỷ USD, dựa trên ước tính của các nhà phân tích. Điều này càng làm củng cố niềm tin vào vàng là tài sản trú ẩn an toàn.

Bên cạnh đó, thị trường vàng đang duy trì đà tăng trưởng tốt nhờ dữ liệu việc làm khả quan hơn dự kiến. Tuy nhiên, kim loại quý này vẫn còn một chặng đường dài phía trước khi giá vẫn duy trì dưới mức 4.000 USD/ounce.



Nền kinh tế Mỹ tiếp tục tạo việc làm, mặc dù với tốc độ chậm hơn so với đầu năm và chỉ ghi nhận mức tăng trưởng ở một vài lĩnh vực. Báo cáo cho biết giáo dục và chăm sóc sức khỏe, cùng với thương mại, vận tải và tiện ích dẫn đầu mức tăng trưởng.

Trong tháng thứ 3 liên tiếp, các nhà tuyển dụng đã cắt giảm việc làm trong các lĩnh vực dịch vụ kinh doanh chuyên nghiệp, thông tin, giải trí và khách sạn.

Mặc dù vàng đang thu hút một số nhà đầu tư săn hàng giá rẻ khi giữ mức hỗ trợ ban đầu trên 3.900 USD/ounce, một số nhà phân tích cho rằng vàng có thể gặp khó khăn vì dữ liệu việc làm hạn chế ủng hộ bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 không phải là kết quả chắc chắn. Trong phần lớn thời gian của năm, Fed vẫn chưa muốn cắt giảm lãi suất vì áp lực lạm phát vẫn ở mức cao và thị trường lao động vẫn tương đối lành mạnh.

Giá vàng trong nước tiếp đà giảm

Giá vàng hôm nay 6/11 tính đến 6 giờ 30 phút sáng, ghi nhận vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 145,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 146 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 6/11, vàng SJC và nhẫn tiếp tục giảm mạnh so với cùng thời điểm sáng qua.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 144,8 – 147,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm mạnh 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.