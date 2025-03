Giá vàng hôm nay 6/3: Thế giới ổn định, trong nước tăng kỷ lục

Giá vàng hôm nay trên thế giới 6/3: Ổn định sau báo cáo kinh tế mới của Mỹ

Giá vàng (XAU/USD) duy trì ổn định quanh mức 2.918 USD/ounce sau khi thị trường tiếp nhận hàng loạt thông tin kinh tế quan trọng. Báo cáo Sách Beige của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy hoạt động kinh tế nói chung tiếp tục tăng trưởng, nhưng áp lực lạm phát vẫn hiện hữu do tác động từ chính sách thương mại của ông Trump.

Dữ liệu việc làm từ ADP công bố hôm thứ Tư cho thấy tốc độ tuyển dụng của khu vực tư nhân Mỹ trong tháng 2 giảm mạnh so với tháng 1. Trong khi đó, chỉ số PMI Dịch vụ ISM lại cho thấy hoạt động kinh doanh vẫn mở rộng, nhưng giá đầu vào tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về một đợt lạm phát thứ hai. Chỉ số Giá Trả của PMI đã vượt ngưỡng 60 điểm, báo hiệu chi phí sản xuất cao hơn có thể được chuyển sang giá tiêu dùng.

Ngoài ra, mô hình dự báo GDPNow của Fed Atlanta dự báo GDP Mỹ quý I/2025 có thể giảm tới -2,8%, so với mức dự báo 1,6% trước đó, làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế.

Về địa chính trị, một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc thảo luận với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ về các bước đi nhằm đạt được hòa bình, với một cuộc gặp giữa hai bên dự kiến diễn ra trong thời gian tới. Nếu căng thẳng giảm bớt, giá vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh do dòng tiền rời khỏi tài sản trú ẩn an toàn.

Giới đầu tư hiện tập trung vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Sáu. Các chuyên gia dự báo nền kinh tế Mỹ có thể tạo thêm 160.000 việc làm trong tháng 2. Dữ liệu này sẽ là yếu tố quan trọng giúp thị trường xác định liệu Fed có thể sớm cắt giảm lãi suất hay không.

Trong bối cảnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng 4 điểm cơ bản lên 4,28%, trong khi lợi suất trái phiếu chống lạm phát (TIPS) cũng tăng 4,5 điểm cơ bản lên 1,935%. Điều này có thể tạo áp lực giảm lên giá vàng trong ngắn hạn.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng đang đi ngang sau hai ngày tăng liên tiếp. Tuy nhiên, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn duy trì trong vùng tăng giá, cho thấy đà tăng vẫn có thể tiếp diễn. Ngưỡng kháng cự gần nhất của XAU/USD là 2.950 USD/ounce, tiếp theo là mức cao kỷ lục 2.954 USD/ounce. Nếu vượt qua ngưỡng này, giá vàng có thể tiến tới mốc 3.000 USD/ounce. Ngược lại, nếu vàng đóng cửa dưới mốc 2.900 USD/ounce, xu hướng tăng giá có thể bị đe dọa và thị trường có thể chứng kiến một đợt điều chỉnh "lành mạnh". Hỗ trợ đầu tiên của vàng nằm ở mức đáy ngày 28/2 tại 2.832 USD/ounce, tiếp theo là mức 2.800 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay trong nước 6/3: Tăng kỷ lục, vượt mốc 93 triệu đồng/lượng

Ghi nhận trong ngày 5/3, giá vàng miếng SJC tăng kỷ lục lên 93 triệu đồng/lượng, giao dịch là 90,7 triệu đồng/lượng mua vào, bán ra 92,7 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn 9999 được SJC bán ra 92,6 triệu đồng/lượng, mua vào ngang ngửa giá vàng miếng 90,7 triệu đồng/lượng.



Giá vàng Doji tại khu vực Hà Nội đang là 90,7 triệu đồng/lượng mua vào và 92,7 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 5/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội. Trong khi đó vàng nhẫn được bán ra 93 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng miếng.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 90,7 triệu đồng/lượng mua vào và 92,7 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Vàng nhẫn cũng được bán ra giá cao hơn vàng miếng ở mức 92,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 90,9 triệu đồng/lượng mua vào và 92,7 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Trong khi đó, vàng nhẫn được doanh nghiệp này mua vào bán ra ở mức 92 triệu và 93,2 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng nhẫn 500.000 đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng trong nước ngày 5/3, giữ mức rất cao cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.