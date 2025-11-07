Giá vàng hôm nay 7/11, thế giới có bước phục hồi

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 phút sáng nay ngày 7/11 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 3.985 USD/ounce, tăng 12 USD/ounce so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay (giờ Việt Nam) ở quanh mức 3.976 USD/ounce, giảm 2 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này. Tuy nhiên, thị trường đã có thời điểm tăng vọt lên mức 4.018 USD/ounce.

Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, thị trường vàng tiếp tục củng cố dù không thể duy trì mức trên 4.000 USD/ounce khi chốt phiên. Một tổ chức tài chính dự đoán vàng sẽ lấy lại đà tăng trong quý đầu tiên của năm 2026.

Bà Ewa Manthey, Chiến lược gia Hàng hóa tại ING cho biết, mặc dù giá vàng thấp hơn đáng kể so với mức cao nhất mọi thời đại của tháng trước, bà vẫn lạc quan về kim loại quý này. Bà kỳ vọng giá vàng trung bình sẽ ở mức khoảng 4.000 USD/ounce trong quý IV/2025 và giá trung bình sẽ tăng lên 4.100 USD/ounce trong quý I/ 2026.

“Ngay cả sau đợt suy yếu gần đây, giá vàng vẫn tăng hơn 50% tính từ đầu năm đến nay. Các yếu tố hỗ trợ chính, bao gồm nhu cầu của ngân hàng trung ương và tài sản trú ẩn an toàn, vẫn được duy trì. Hoạt động mua vào của các quỹ ETF cũng sẽ được nối lại do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Chúng tôi coi đợt điều chỉnh này là lành mạnh chứ không phải là một sự đảo ngược xu hướng, và bất kỳ đợt suy yếu nào nữa cũng có thể thu hút sự quan tâm mới từ cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức", bà Manthey nhận định.

Vàng đã gặp khó khăn trong việc thu hút động lực tăng giá mới sau khi Chủ tịch Fed phát biểu rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12 không phải là điều chắc chắn. Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng sự suy yếu ngày càng tăng của thị trường lao động Mỹ sẽ buộc ngân hàng trung ương phải cắt giảm lãi suất trong năm nay và trong nửa đầu năm sau.

Bà Manthey lưu ý rằng, nhu cầu đầu tư là yếu tố then chốt dẫn đến đợt tăng giá chưa từng có của vàng trong quý III vừa qua. Bà giải thích rằng, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất đã thúc đẩy các nhà đầu tư đổ xô vào các quỹ ETF vàng với tốc độ nhanh nhất trong nhiều năm. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETF vàng toàn cầu đã tăng 222 tấn từ tháng 7 đến tháng 9.

Giá vàng trong nước leo thang

Giá vàng hôm nay 7/11 tính đến 6 giờ 30 phút sáng, ghi nhận vàng SJC và nhẫn lấy lại đà tăng mạnh so với cùng thời điểm hôm qua.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 146,9 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 145,8 – 148,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 144,5 - 147,5 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.